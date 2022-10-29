https://ria.ru/20221029/pushkov-1827694580.html
Пушков объяснил реакцию Байдена на слова Путина о ядерном оружии
Пушков объяснил реакцию Байдена на слова Путина о ядерном оружии - РИА Новости, 29.10.2022
Пушков объяснил реакцию Байдена на слова Путина о ядерном оружии
Президент США Джо Байден хочет сохранить в информационном поле тему угрозы применения ядерного оружия после заявления Владимира Путина на "Валдае", предположил... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T01:44
2022-10-29T01:44
2022-10-29T14:03
владимир путин
джо байден
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден хочет сохранить в информационном поле тему угрозы применения ядерного оружия после заявления Владимира Путина на "Валдае", предположил в Telegram сенатор Алексей Пушков.На пленарной сессии дискуссионного клуба российский лидер подчеркнул, что Москве не нужен ядерный удар по Украине. Путин призвал тех, кто утверждает обратное, прочесть военную доктрину России.Вчера Байден выразил мнение, что продолжающиеся упоминания ядерного оружия Путиным якобы идут вразрез с заявлениями об отсутствии намерений применять его.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал интервью американского лидера, где тот заявил, что Путин не может безнаказанно продолжать говорить о применении оружия массового поражения. Он назвал ежедневные упражнения Соединенных Штатов и стран Европы в ядерной риторике пагубной и провокационной практикой. Россия в ней участвовать не будет, заключил представитель Кремля.
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владимир путин, джо байден, алексей пушков, украина, россия, сша, в мире
Владимир Путин, Джо Байден, Алексей Пушков, Украина, Россия, США, В мире
01:44 29.10.2022 (обновлено: 14:03 29.10.2022)
Пушков объяснил реакцию Байдена на слова Путина о ядерном оружии
Пушков: Байден хочет сохранить ядерную тему в информационном поле после заявления Путина