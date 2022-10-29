https://ria.ru/20221029/pushkov-1827694580.html

Пушков объяснил реакцию Байдена на слова Путина о ядерном оружии

Пушков объяснил реакцию Байдена на слова Путина о ядерном оружии - РИА Новости, 29.10.2022

Пушков объяснил реакцию Байдена на слова Путина о ядерном оружии

Президент США Джо Байден хочет сохранить в информационном поле тему угрозы применения ядерного оружия после заявления Владимира Путина на "Валдае", предположил... РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T01:44

2022-10-29T01:44

2022-10-29T14:03

владимир путин

джо байден

алексей пушков

украина

россия

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155292/12/1552921260_0:264:2560:1704_1920x0_80_0_0_9dbf70f326c046b7f89e37d654ff19c7.jpg

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден хочет сохранить в информационном поле тему угрозы применения ядерного оружия после заявления Владимира Путина на "Валдае", предположил в Telegram сенатор Алексей Пушков.На пленарной сессии дискуссионного клуба российский лидер подчеркнул, что Москве не нужен ядерный удар по Украине. Путин призвал тех, кто утверждает обратное, прочесть военную доктрину России.Вчера Байден выразил мнение, что продолжающиеся упоминания ядерного оружия Путиным якобы идут вразрез с заявлениями об отсутствии намерений применять его.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал интервью американского лидера, где тот заявил, что Путин не может безнаказанно продолжать говорить о применении оружия массового поражения. Он назвал ежедневные упражнения Соединенных Штатов и стран Европы в ядерной риторике пагубной и провокационной практикой. Россия в ней участвовать не будет, заключил представитель Кремля.

https://ria.ru/20221027/pauza-1827358441.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, джо байден, алексей пушков, украина, россия, сша, в мире