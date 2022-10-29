https://ria.ru/20221029/protokol-1827712818.html

Белоруссия денонсировала протокол о подаче жалоб в ООН

Белоруссия денонсировала протокол о подаче жалоб в ООН - РИА Новости, 29.10.2022

Белоруссия денонсировала протокол о подаче жалоб в ООН

Белоруссия денонсировала Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 года, соответствующий закон... РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T09:15

2022-10-29T09:15

2022-10-29T09:15

в мире

александр лукашенко

белоруссия

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770481848_0:0:3182:1791_1920x0_80_0_0_fece690c6692ab5c6bb569b1c3251937.jpg

МИНСК, 29 окт – РИА Новости. Белоруссия денонсировала Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 года, соответствующий закон подписан президентом Республики Александром Лукашенко 27 октября."Денонсировать Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 года", - говорится в тексте нормативно-правового акта, опубликованного на национальном правовом портале в субботу.Законом признается утратившим силу пункт постановление Верховного Совета Республики Беларусь от 10 января 1992 г. "О ратификации Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 года о признании компетенции Комитета по правам человека в соответствии со статьей 41 настоящего Пакта".Ранее закон был принят Палатой представителей и одобрен Советом Республики Национального собрания Белоруссии.Законопроект о денонсации протокола был внесен в белорусский парламент правительством 5 августа. Подписавшие факультативный протокол страны признают компетенцию Комитета по правам человека ООН принимать и рассматривать жалобы от лиц о нарушении данным государством-участником какого-либо из прав, предусмотренных международным пактом о гражданских и политических правах. Белоруссия подписала и ратифицировала протокол в 1992 году.

https://ria.ru/20221028/konflikt-1827672659.html

https://ria.ru/20221028/voennye-1827599358.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, александр лукашенко, белоруссия, оон