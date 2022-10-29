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Белоруссия денонсировала протокол о подаче жалоб в ООН - РИА Новости, 29.10.2022
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Белоруссия денонсировала протокол о подаче жалоб в ООН
Белоруссия денонсировала протокол о подаче жалоб в ООН - РИА Новости, 29.10.2022
Белоруссия денонсировала протокол о подаче жалоб в ООН
Белоруссия денонсировала Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 года, соответствующий закон... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T09:15
2022-10-29T09:15
в мире
александр лукашенко
белоруссия
оон
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МИНСК, 29 окт – РИА Новости. Белоруссия денонсировала Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 года, соответствующий закон подписан президентом Республики Александром Лукашенко 27 октября."Денонсировать Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 года", - говорится в тексте нормативно-правового акта, опубликованного на национальном правовом портале в субботу.Законом признается утратившим силу пункт постановление Верховного Совета Республики Беларусь от 10 января 1992 г. "О ратификации Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 года о признании компетенции Комитета по правам человека в соответствии со статьей 41 настоящего Пакта".Ранее закон был принят Палатой представителей и одобрен Советом Республики Национального собрания Белоруссии.Законопроект о денонсации протокола был внесен в белорусский парламент правительством 5 августа. Подписавшие факультативный протокол страны признают компетенцию Комитета по правам человека ООН принимать и рассматривать жалобы от лиц о нарушении данным государством-участником какого-либо из прав, предусмотренных международным пактом о гражданских и политических правах. Белоруссия подписала и ратифицировала протокол в 1992 году.
https://ria.ru/20221028/konflikt-1827672659.html
https://ria.ru/20221028/voennye-1827599358.html
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в мире, александр лукашенко, белоруссия, оон
В мире, Александр Лукашенко, Белоруссия, ООН
09:15 29.10.2022
 
Белоруссия денонсировала протокол о подаче жалоб в ООН

Лукашенко подписал закон о денонсации Белоруссией протокола о подаче жалоб в ООН

© РИА Новости / БелТА / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости / БелТА
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 29 окт – РИА Новости. Белоруссия денонсировала Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 года, соответствующий закон подписан президентом Республики Александром Лукашенко 27 октября.
"Денонсировать Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 года", - говорится в тексте нормативно-правового акта, опубликованного на национальном правовом портале в субботу.
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Законом признается утратившим силу пункт постановление Верховного Совета Республики Беларусь от 10 января 1992 г. "О ратификации Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 года о признании компетенции Комитета по правам человека в соответствии со статьей 41 настоящего Пакта".
Ранее закон был принят Палатой представителей и одобрен Советом Республики Национального собрания Белоруссии.
Законопроект о денонсации протокола был внесен в белорусский парламент правительством 5 августа. Подписавшие факультативный протокол страны признают компетенцию Комитета по правам человека ООН принимать и рассматривать жалобы от лиц о нарушении данным государством-участником какого-либо из прав, предусмотренных международным пактом о гражданских и политических правах. Белоруссия подписала и ратифицировала протокол в 1992 году.
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