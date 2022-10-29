https://ria.ru/20221029/prodovolstvie-1827826565.html

Косачев прокомментировал приостановку участия России в зерновой сделке

Косачев прокомментировал приостановку участия России в зерновой сделке - РИА Новости, 29.10.2022

Косачев прокомментировал приостановку участия России в зерновой сделке

Любые сделки по продовольствию должны заключаться без участия Запада и даже без его посредничества, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев. РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T23:37

2022-10-29T23:37

2022-10-29T23:38

константин косачев

россия

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Любые сделки по продовольствию должны заключаться без участия Запада и даже без его посредничества, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Россия приостановила участие в зерновой сделке после атаки на Севастополь.При этом международные усилия нужно сосредотачивать не на разблокировке украинских портов, чего по совсем не продовольственным соображениям шумно добиваются Киев и его покровители, а на решительном осуждении "действий, направленных на разрушение логистики поставок зерна и продовольствия из России", отметил Косачев."Война Запада с Россией все дороже обходится миру", - написал сенатор.

https://ria.ru/20221029/zerno-1827781009.html

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константин косачев, россия, совет федерации рф, украина, в мире, экономика