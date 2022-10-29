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В США выявили неожиданную проблему после ввязывания в ситуацию на Украине - РИА Новости, 29.10.2022
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В США выявили неожиданную проблему после ввязывания в ситуацию на Украине
В США выявили неожиданную проблему после ввязывания в ситуацию на Украине - РИА Новости, 29.10.2022
В США выявили неожиданную проблему после ввязывания в ситуацию на Украине
Поставки вооружения на Украину со стороны Вашингтона снизили обороноспособность Штатов и истощили их военные запасы, пишет американский морпех в отставке Дакота РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T02:24
2022-10-29T02:24
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Поставки вооружения на Украину со стороны Вашингтона снизили обороноспособность Штатов и истощили их военные запасы, пишет американский морпех в отставке Дакота Вуд в статье для издания 19fortyfive.Автор статьи отметил, что с такими военными запасами США окажутся не в силах участвовать в еще одном конфликте."Штаты не смогут поддержать Израиль, Тайвань, Японию, Южную Корею или кого-либо еще, если будут вынуждены защищать кого-то из партнеров по НАТО в Европе", — заявил Вуд.По его мнению, подобная ситуация "придает смелости оппонентам Вашингтона и повышает риски".Американские эксперты не раз высказывали сомнения в боеготовности американской армии. Так, бывший советник президента по вопросам национальной безопасности Роберт О’Брайан отмечал, что высокой эффективностью отличаются только морская пехота и ядерные силы, а потенциал остальных родов войск оценивается как слабый и очень слабый. А эксперт в сфере оборонной стратегии Маккензи Иглен предупреждала, что серьезный недобор призывников грозит армии катастрофическими последствиями.
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в мире, украина, сша
В мире, Украина, США
02:24 29.10.2022
 
В США выявили неожиданную проблему после ввязывания в ситуацию на Украине

Американский морпех в отставке Вуд: поставки оружия на Украину истощили военные запасы США

© U.S. Air Force / Mauricio CampinoПогрузка американских бронежилетов и шлемов для Украины
Погрузка американских бронежилетов и шлемов для Украины
© U.S. Air Force / Mauricio Campino
Погрузка американских бронежилетов и шлемов для Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Поставки вооружения на Украину со стороны Вашингтона снизили обороноспособность Штатов и истощили их военные запасы, пишет американский морпех в отставке Дакота Вуд в статье для издания 19fortyfive.

"В течение около 20 лет в операциях американских военных используется техника, боеприпасы и оборудование, которые предназначались еще для борьбы с Советским Союзом. К сожалению, военные запасы не восполнялись современными аналогами в том же темпе. В результате Штаты остались с устаревшей техникой и столкнулись с проблемой сокращения вооружения. Поддержка Украины со стороны Америки лишь усугубила эту проблему. <...> Запасы приближаются к уровню военного резерва, а на их пополнение уйдут годы", — подчеркнул он.

Автор статьи отметил, что с такими военными запасами США окажутся не в силах участвовать в еще одном конфликте.
"Штаты не смогут поддержать Израиль, Тайвань, Японию, Южную Корею или кого-либо еще, если будут вынуждены защищать кого-то из партнеров по НАТО в Европе", — заявил Вуд.
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По его мнению, подобная ситуация "придает смелости оппонентам Вашингтона и повышает риски".

"Какую еще оценку можно дать нашей армии в таком состоянии, если не назвать ее слабой?", — поинтересовался морпех.

Американские эксперты не раз высказывали сомнения в боеготовности американской армии. Так, бывший советник президента по вопросам национальной безопасности Роберт О’Брайан отмечал, что высокой эффективностью отличаются только морская пехота и ядерные силы, а потенциал остальных родов войск оценивается как слабый и очень слабый. А эксперт в сфере оборонной стратегии Маккензи Иглен предупреждала, что серьезный недобор призывников грозит армии катастрофическими последствиями.
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