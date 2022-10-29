В США выявили неожиданную проблему после ввязывания в ситуацию на Украине
Американский морпех в отставке Вуд: поставки оружия на Украину истощили военные запасы США
© U.S. Air Force / Mauricio CampinoПогрузка американских бронежилетов и шлемов для Украины
© U.S. Air Force / Mauricio Campino
Погрузка американских бронежилетов и шлемов для Украины. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Поставки вооружения на Украину со стороны Вашингтона снизили обороноспособность Штатов и истощили их военные запасы, пишет американский морпех в отставке Дакота Вуд в статье для издания 19fortyfive.
"В течение около 20 лет в операциях американских военных используется техника, боеприпасы и оборудование, которые предназначались еще для борьбы с Советским Союзом. К сожалению, военные запасы не восполнялись современными аналогами в том же темпе. В результате Штаты остались с устаревшей техникой и столкнулись с проблемой сокращения вооружения. Поддержка Украины со стороны Америки лишь усугубила эту проблему. <...> Запасы приближаются к уровню военного резерва, а на их пополнение уйдут годы", — подчеркнул он.
Автор статьи отметил, что с такими военными запасами США окажутся не в силах участвовать в еще одном конфликте.
"Штаты не смогут поддержать Израиль, Тайвань, Японию, Южную Корею или кого-либо еще, если будут вынуждены защищать кого-то из партнеров по НАТО в Европе", — заявил Вуд.
По его мнению, подобная ситуация "придает смелости оппонентам Вашингтона и повышает риски".
"Какую еще оценку можно дать нашей армии в таком состоянии, если не назвать ее слабой?", — поинтересовался морпех.
Американские эксперты не раз высказывали сомнения в боеготовности американской армии. Так, бывший советник президента по вопросам национальной безопасности Роберт О’Брайан отмечал, что высокой эффективностью отличаются только морская пехота и ядерные силы, а потенциал остальных родов войск оценивается как слабый и очень слабый. А эксперт в сфере оборонной стратегии Маккензи Иглен предупреждала, что серьезный недобор призывников грозит армии катастрофическими последствиями.