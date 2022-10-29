https://ria.ru/20221029/problema-1827696300.html

В США выявили неожиданную проблему после ввязывания в ситуацию на Украине

В США выявили неожиданную проблему после ввязывания в ситуацию на Украине - РИА Новости, 29.10.2022

В США выявили неожиданную проблему после ввязывания в ситуацию на Украине

Поставки вооружения на Украину со стороны Вашингтона снизили обороноспособность Штатов и истощили их военные запасы, пишет американский морпех в отставке Дакота РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T02:24

2022-10-29T02:24

2022-10-29T02:24

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украина

сша

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Поставки вооружения на Украину со стороны Вашингтона снизили обороноспособность Штатов и истощили их военные запасы, пишет американский морпех в отставке Дакота Вуд в статье для издания 19fortyfive.Автор статьи отметил, что с такими военными запасами США окажутся не в силах участвовать в еще одном конфликте."Штаты не смогут поддержать Израиль, Тайвань, Японию, Южную Корею или кого-либо еще, если будут вынуждены защищать кого-то из партнеров по НАТО в Европе", — заявил Вуд.По его мнению, подобная ситуация "придает смелости оппонентам Вашингтона и повышает риски".Американские эксперты не раз высказывали сомнения в боеготовности американской армии. Так, бывший советник президента по вопросам национальной безопасности Роберт О’Брайан отмечал, что высокой эффективностью отличаются только морская пехота и ядерные силы, а потенциал остальных родов войск оценивается как слабый и очень слабый. А эксперт в сфере оборонной стратегии Маккензи Иглен предупреждала, что серьезный недобор призывников грозит армии катастрофическими последствиями.

https://ria.ru/20221028/ssha-1827555590.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, сша