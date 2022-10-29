https://ria.ru/20221029/primakov-1827714465.html
Русские дома в Европе открыты для всех, заявил Примаков
Русские дома в Европе открыты для всех, заявил Примаков - РИА Новости, 29.10.2022
Русские дома в Европе открыты для всех, заявил Примаков
В Русских домах в Европе готовы принимать всех, в том числе беженцев с Украины, если они будут ценить гостеприимство, заявил РИА Новости глава Россотрудничества РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T09:29
2022-10-29T09:29
2022-10-29T09:29
евгений примаков
европа
украина
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. В Русских домах в Европе готовы принимать всех, в том числе беженцев с Украины, если они будут ценить гостеприимство, заявил РИА Новости глава Россотрудничества Евгений Примаков."Да кто угодно может приходить. Беженцы тоже разные бывают... Мы просто открыты и гостеприимны для всех. И мы будем рады, если к нам будут приходить люди, не гадить и безобразничать, а просто провести время вместе с нами, ценя наше гостеприимство", - сказал он.Ранее в Россотрудничестве сообщили, что в Русских домах в Европе открылись пункты обогрева для местных жителей, где можно выпить чая, подзарядить телефон, посмотреть кино и мультфильмы.
https://ria.ru/20221022/rossotrudnichestvo-1825934495.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений примаков, европа, украина, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
Евгений Примаков, Европа, Украина, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
Русские дома в Европе открыты для всех, заявил Примаков
Глава Россотрудничества Примаков: Русские дома открыты в том числе для беженцев с Украины