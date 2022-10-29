https://ria.ru/20221029/primakov-1827703634.html

Примаков прокомментировал попытки отобрать Русский дом в Берлине

Примаков прокомментировал попытки отобрать Русский дом в Берлине - РИА Новости, 29.10.2022

Примаков прокомментировал попытки отобрать Русский дом в Берлине

Глава Россотрудничества Евгений Примаков назвал позорными попытки части украинской диаспоры в ФРГ отобрать Русский дом в Берлине и передать его Украине. РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T07:15

2022-10-29T07:15

2022-10-29T07:15

в мире

евгений примаков

берлин (город)

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

россия

культура

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Глава Россотрудничества Евгений Примаков назвал позорными попытки части украинской диаспоры в ФРГ отобрать Русский дом в Берлине и передать его Украине."Они недавно объявили референдум в Берлине, это было душераздирающее и смешное зрелище. Был пресс-релиз, что они чуть ли не с ОБСЕ и Красным Крестом проводят референдум, чтобы Русский дом в Берлине передать украинской диаспоре. Собралось то ли 30, то ли 50 человек, за что-то проголосовали, но это было настолько позорно, что они даже не озвучили результаты", - сказал Примаков РИА Новости.Он добавил, что не все представители диаспоры разделяют такую точку зрения, и Россотрудничество также получает письма со словами поддержки от русскоязычных украинцев, проживающих в Берлине."У нас огромное количество и звонков, и писем, и обращений, в том числе со стороны русскоязычных украинцев, которые живут в Берлине, в поддержку Русского дома", - отметил Примаков.В середине октября представители Украинского гражданского движения собрались у Русского дома в Берлине и устроили импровизированное голосование с тем, чтобы Русский дом был передан им. Активисты также запустили онлайн-петицию о передаче здания, однако в их требованиях нет никаких законных оснований.

https://ria.ru/20221015/germaniya-1824282666.html

https://ria.ru/20221022/rossotrudnichestvo-1825885490.html

берлин (город)

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в мире, евгений примаков, берлин (город), федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), россия, культура