https://ria.ru/20221029/prigozhin-1827796499.html

Пригожин прокомментировал создание "ЧВК Вагнер Центр"

Пригожин прокомментировал создание "ЧВК Вагнер Центр" - РИА Новости, 29.10.2022

Пригожин прокомментировал создание "ЧВК Вагнер Центр"

Бизнесмен Евгений Пригожин рассказал о создании "Вагнер-центра", который будет заниматься развитием оборонных технологий, — его комментарий опубликован на... РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T19:08

2022-10-29T19:08

2022-10-29T19:49

технологии

евгений пригожин

россия

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Бизнесмен Евгений Пригожин рассказал о создании "Вагнер-центра", который будет заниматься развитием оборонных технологий, — его комментарий опубликован на странице принадлежащей ему компании "Конкорд" в соцсети "ВКонтакте"."ЧВК Вагнер Центр" — это комплекс зданий, в котором находятся места для бесплатного размещения изобретателей, проектировщиков, IT-специалистов, экспериментального производства и стартап-пространств. Миссией "ЧВК Вагнер Центра" является обеспечение комфортной среды для генерации новых идей с целью повышения обороноспособности России, в том числе информационной", — подчеркнул бизнесмен.По его словам, если этот проект окажется успешным и актуальным, будет рассмотрена необходимость открытия филиалов.

https://ria.ru/20220926/vagner-1819431778.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, евгений пригожин, россия