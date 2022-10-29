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Пригожин прокомментировал создание "ЧВК Вагнер Центр" - РИА Новости, 29.10.2022
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Пригожин прокомментировал создание "ЧВК Вагнер Центр"
Пригожин прокомментировал создание "ЧВК Вагнер Центр" - РИА Новости, 29.10.2022
Пригожин прокомментировал создание "ЧВК Вагнер Центр"
Бизнесмен Евгений Пригожин рассказал о создании "Вагнер-центра", который будет заниматься развитием оборонных технологий, — его комментарий опубликован на... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T19:08
2022-10-29T19:49
технологии
евгений пригожин
россия
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Бизнесмен Евгений Пригожин рассказал о создании "Вагнер-центра", который будет заниматься развитием оборонных технологий, — его комментарий опубликован на странице принадлежащей ему компании "Конкорд" в соцсети "ВКонтакте"."ЧВК Вагнер Центр" — это комплекс зданий, в котором находятся места для бесплатного размещения изобретателей, проектировщиков, IT-специалистов, экспериментального производства и стартап-пространств. Миссией "ЧВК Вагнер Центра" является обеспечение комфортной среды для генерации новых идей с целью повышения обороноспособности России, в том числе информационной", — подчеркнул бизнесмен.По его словам, если этот проект окажется успешным и актуальным, будет рассмотрена необходимость открытия филиалов.
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технологии, евгений пригожин, россия
Технологии, Евгений Пригожин, Россия
19:08 29.10.2022 (обновлено: 19:49 29.10.2022)
 
Пригожин прокомментировал создание "ЧВК Вагнер Центр"

Бизнесмен Пригожин рассказал о создании "Вагнер-центра" для развития оборонных технологий

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoЕвгений Пригожин
Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Евгений Пригожин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Бизнесмен Евгений Пригожин рассказал о создании "Вагнер-центра", который будет заниматься развитием оборонных технологий, — его комментарий опубликован на странице принадлежащей ему компании "Конкорд" в соцсети "ВКонтакте".
"ЧВК Вагнер Центр" — это комплекс зданий, в котором находятся места для бесплатного размещения изобретателей, проектировщиков, IT-специалистов, экспериментального производства и стартап-пространств. Миссией "ЧВК Вагнер Центра" является обеспечение комфортной среды для генерации новых идей с целью повышения обороноспособности России, в том числе информационной", — подчеркнул бизнесмен.
По его словам, если этот проект окажется успешным и актуальным, будет рассмотрена необходимость открытия филиалов.
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Торнадо ЧВК Вагнер в ходе стрельбы по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
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