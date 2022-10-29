https://ria.ru/20221029/prigozhin-1827796499.html
Пригожин прокомментировал создание "ЧВК Вагнер Центр"
Пригожин прокомментировал создание "ЧВК Вагнер Центр" - РИА Новости, 29.10.2022
Пригожин прокомментировал создание "ЧВК Вагнер Центр"
Бизнесмен Евгений Пригожин рассказал о создании "Вагнер-центра", который будет заниматься развитием оборонных технологий, — его комментарий опубликован на... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T19:08
2022-10-29T19:08
2022-10-29T19:49
технологии
евгений пригожин
россия
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Бизнесмен Евгений Пригожин рассказал о создании "Вагнер-центра", который будет заниматься развитием оборонных технологий, — его комментарий опубликован на странице принадлежащей ему компании "Конкорд" в соцсети "ВКонтакте"."ЧВК Вагнер Центр" — это комплекс зданий, в котором находятся места для бесплатного размещения изобретателей, проектировщиков, IT-специалистов, экспериментального производства и стартап-пространств. Миссией "ЧВК Вагнер Центра" является обеспечение комфортной среды для генерации новых идей с целью повышения обороноспособности России, в том числе информационной", — подчеркнул бизнесмен.По его словам, если этот проект окажется успешным и актуальным, будет рассмотрена необходимость открытия филиалов.
https://ria.ru/20220926/vagner-1819431778.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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технологии, евгений пригожин, россия
Технологии, Евгений Пригожин, Россия
19:08 29.10.2022 (обновлено: 19:49 29.10.2022)
Пригожин прокомментировал создание "ЧВК Вагнер Центр"
Бизнесмен Пригожин рассказал о создании "Вагнер-центра" для развития оборонных технологий