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На хладокомбинате в подмосковном Дмитрове произошел пожар - РИА Новости, 29.10.2022
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На хладокомбинате в подмосковном Дмитрове произошел пожар
На хладокомбинате в подмосковном Дмитрове произошел пожар - РИА Новости, 29.10.2022
На хладокомбинате в подмосковном Дмитрове произошел пожар
Площадь пожара на хладокомбинате в подмосковном Дмитрове увеличилась до 2,4 тысячи квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T19:51
2022-10-29T20:57
происшествия
дмитров
россия
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Площадь пожара на хладокомбинате в подмосковном Дмитрове увеличилась до 2,4 тысячи квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС России.Ранее сообщалось, что пожар в здании хладокомбината, где горит креветочный цех, ликвидируют в городе Дмитрове Московской области. К тушению пожара привлечены 86 человек и 14 единиц техники."Площадь пожара 2400 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
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дмитров
россия
московская область (подмосковье)
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Пожар на хладокомбинате в подмосковном Дмитрове
Площадь пожара на хладокомбинате в подмосковном Дмитрове увеличилась до 2,4 тысячи квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС России. Ранее сообщалось, что пожар в здании хладокомбината, где горит креветочный цех, ликвидируют в городе Дмитрове Московской области. К тушению пожара привлечены 86 человек и 14 единиц техники.
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происшествия, дмитров, россия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Дмитров, Россия, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
19:51 29.10.2022 (обновлено: 20:57 29.10.2022)
 
На хладокомбинате в подмосковном Дмитрове произошел пожар

Площадь пожара на хладокомбинате в подмосковном Дмитрове достигла 2,4 тысячи "квадратов"

© Фото : ГУ МЧС России по Московской областиТушение пожара на хладокомбинате в подмосковном Дмитрове
Тушение пожара на хладокомбинате в подмосковном Дмитрове - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© Фото : ГУ МЧС России по Московской области
Тушение пожара на хладокомбинате в подмосковном Дмитрове
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Площадь пожара на хладокомбинате в подмосковном Дмитрове увеличилась до 2,4 тысячи квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС России.
Ранее сообщалось, что пожар в здании хладокомбината, где горит креветочный цех, ликвидируют в городе Дмитрове Московской области. К тушению пожара привлечены 86 человек и 14 единиц техники.
"Площадь пожара 2400 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
Сотрудник МЧС - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
25 октября, 18:43
В Волгограде потушили пожар в цехе по производству радиаторов
 
ПроисшествияДмитровРоссияМосковская область (Подмосковье)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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