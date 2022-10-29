https://ria.ru/20221029/pozhar-1827802265.html
На хладокомбинате в подмосковном Дмитрове произошел пожар
На хладокомбинате в подмосковном Дмитрове произошел пожар - РИА Новости, 29.10.2022
На хладокомбинате в подмосковном Дмитрове произошел пожар
Площадь пожара на хладокомбинате в подмосковном Дмитрове увеличилась до 2,4 тысячи квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T19:51
2022-10-29T19:51
2022-10-29T20:57
происшествия
дмитров
россия
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Площадь пожара на хладокомбинате в подмосковном Дмитрове увеличилась до 2,4 тысячи квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС России.Ранее сообщалось, что пожар в здании хладокомбината, где горит креветочный цех, ликвидируют в городе Дмитрове Московской области. К тушению пожара привлечены 86 человек и 14 единиц техники."Площадь пожара 2400 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20221025/pozhar-1826744752.html
дмитров
россия
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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Пожар на хладокомбинате в подмосковном Дмитрове
Площадь пожара на хладокомбинате в подмосковном Дмитрове увеличилась до 2,4 тысячи квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС России. Ранее сообщалось, что пожар в здании хладокомбината, где горит креветочный цех, ликвидируют в городе Дмитрове Московской области. К тушению пожара привлечены 86 человек и 14 единиц техники.
2022-10-29T19:51
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PT0M47S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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происшествия, дмитров, россия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Дмитров, Россия, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
19:51 29.10.2022 (обновлено: 20:57 29.10.2022)
На хладокомбинате в подмосковном Дмитрове произошел пожар
Площадь пожара на хладокомбинате в подмосковном Дмитрове достигла 2,4 тысячи "квадратов"