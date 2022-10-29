https://ria.ru/20221029/pozhar-1827802265.html

На хладокомбинате в подмосковном Дмитрове произошел пожар

На хладокомбинате в подмосковном Дмитрове произошел пожар - РИА Новости, 29.10.2022

На хладокомбинате в подмосковном Дмитрове произошел пожар

Площадь пожара на хладокомбинате в подмосковном Дмитрове увеличилась до 2,4 тысячи квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T19:51

2022-10-29T19:51

2022-10-29T20:57

происшествия

дмитров

россия

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Площадь пожара на хладокомбинате в подмосковном Дмитрове увеличилась до 2,4 тысячи квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС России.Ранее сообщалось, что пожар в здании хладокомбината, где горит креветочный цех, ликвидируют в городе Дмитрове Московской области. К тушению пожара привлечены 86 человек и 14 единиц техники."Площадь пожара 2400 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20221025/pozhar-1826744752.html

дмитров

россия

московская область (подмосковье)

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Пожар на хладокомбинате в подмосковном Дмитрове Площадь пожара на хладокомбинате в подмосковном Дмитрове увеличилась до 2,4 тысячи квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС России. Ранее сообщалось, что пожар в здании хладокомбината, где горит креветочный цех, ликвидируют в городе Дмитрове Московской области. К тушению пожара привлечены 86 человек и 14 единиц техники. 2022-10-29T19:51 true PT0M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, дмитров, россия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)