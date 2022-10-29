Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска потеряли до 50 человек за сутки, заявили в ЛНР - РИА Новости, 29.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221029/poteri-1827722512.html
Украинские войска потеряли до 50 человек за сутки, заявили в ЛНР
Украинские войска потеряли до 50 человек за сутки, заявили в ЛНР - РИА Новости, 29.10.2022
Украинские войска потеряли до 50 человек за сутки, заявили в ЛНР
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 50 человек, шесть бронетранспортеров и два беспилотника, заявила в субботу Народная милиция ЛНР. РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T10:19
2022-10-29T10:19
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/04/1821325446_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_c89eb1ea2dfb9ea65f1b8a20c9f774c0.jpg
ЛУГАНСК, 29 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 50 человек, шесть бронетранспортеров и два беспилотника, заявила в субботу Народная милиция ЛНР."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР, противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 50 человек личного состава; шесть бронетранспортёров; два беспилотных летательных аппарата; 11 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.В пятницу Народная милиция ЛНР сообщила, что украинские войска за минувшие сутки потеряли до 80 человек, три танка, две артиллерийские установки и четыре бронетранспортера.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/04/1821325446_112:0:1888:1332_1920x0_80_0_0_e76cb25d570cb30337efa101dc7cf374.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
10:19 29.10.2022
 
Украинские войска потеряли до 50 человек за сутки, заявили в ЛНР

В ЛНР заявили, что украинские войска за сутки потеряли до 50 человек и шесть БТР

© РИА Новости / Виктор АнтонюкБоец Народной милиции ЛНР
Боец Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Боец Народной милиции ЛНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 29 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 50 человек, шесть бронетранспортеров и два беспилотника, заявила в субботу Народная милиция ЛНР.
"За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР, противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 50 человек личного состава; шесть бронетранспортёров; два беспилотных летательных аппарата; 11 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
В пятницу Народная милиция ЛНР сообщила, что украинские войска за минувшие сутки потеряли до 80 человек, три танка, две артиллерийские установки и четыре бронетранспортера.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала