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Украинские войска потеряли до 50 человек за сутки, заявили в ЛНР
Украинские войска потеряли до 50 человек за сутки, заявили в ЛНР - РИА Новости, 29.10.2022
Украинские войска потеряли до 50 человек за сутки, заявили в ЛНР
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 50 человек, шесть бронетранспортеров и два беспилотника, заявила в субботу Народная милиция ЛНР. РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T10:19
2022-10-29T10:19
2022-10-29T10:19
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 29 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 50 человек, шесть бронетранспортеров и два беспилотника, заявила в субботу Народная милиция ЛНР."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР, противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 50 человек личного состава; шесть бронетранспортёров; два беспилотных летательных аппарата; 11 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.В пятницу Народная милиция ЛНР сообщила, что украинские войска за минувшие сутки потеряли до 80 человек, три танка, две артиллерийские установки и четыре бронетранспортера.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска потеряли до 50 человек за сутки, заявили в ЛНР
В ЛНР заявили, что украинские войска за сутки потеряли до 50 человек и шесть БТР