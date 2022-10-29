https://ria.ru/20221029/podryv-1827750196.html

Минобороны обвинило ВМС Британии в подрыве "Северных потоков"

Минобороны обвинило ВМС Британии в подрыве "Северных потоков" - РИА Новости, 29.10.2022

Минобороны обвинило ВМС Британии в подрыве "Северных потоков"

Представители британских ВМС участвовали в планировании и реализации операции по подрыву "Северных потоков", заявили в Минобороны. РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T13:45

2022-10-29T13:45

2022-10-29T16:45

великобритания

балтийское море

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

авария на "северных потоках"

в мире

европа

германия

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Представители британских ВМС участвовали в планировании и реализации операции по подрыву "Северных потоков", заявили в Минобороны.В ведомстве рассказали подробности сегодняшней атаки на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся в Севастополе, с применением 16 беспилотников. Как утверждается, исполнителей — военнослужащих 73-го специального центра морских операций ВСУ — готовили британские специалисты, находящиеся в городе Очакове Николаевской области Украины."По имеющейся информации, представители данного подразделения ВМС Великобритании принимали участие в планировании, обеспечении и реализации террористического акта в Балтийском море 26 сентября по подрыву газопроводов "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2", — заявил представитель российского ведомства Игорь Конашенков.Взрывы произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных трубопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что такие ЧП беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

https://ria.ru/20221028/nordstrim-1827545593.html

великобритания

балтийское море

россия

европа

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Влада Копылова

великобритания, балтийское море, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, авария на "северных потоках", в мире, европа, германия, дания, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2