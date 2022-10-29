Рейтинг@Mail.ru
Минобороны обвинило ВМС Британии в подрыве "Северных потоков" - РИА Новости, 29.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221029/podryv-1827750196.html
Минобороны обвинило ВМС Британии в подрыве "Северных потоков"
Минобороны обвинило ВМС Британии в подрыве "Северных потоков" - РИА Новости, 29.10.2022
Минобороны обвинило ВМС Британии в подрыве "Северных потоков"
Представители британских ВМС участвовали в планировании и реализации операции по подрыву "Северных потоков", заявили в Минобороны. РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T13:45
2022-10-29T16:45
великобритания
балтийское море
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
авария на "северных потоках"
в мире
европа
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820278886_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d0a0d08ea98e29742865d935b8c1505f.jpg
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Представители британских ВМС участвовали в планировании и реализации операции по подрыву "Северных потоков", заявили в Минобороны.В ведомстве рассказали подробности сегодняшней атаки на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся в Севастополе, с применением 16 беспилотников. Как утверждается, исполнителей — военнослужащих 73-го специального центра морских операций ВСУ — готовили британские специалисты, находящиеся в городе Очакове Николаевской области Украины."По имеющейся информации, представители данного подразделения ВМС Великобритании принимали участие в планировании, обеспечении и реализации террористического акта в Балтийском море 26 сентября по подрыву газопроводов "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2", — заявил представитель российского ведомства Игорь Конашенков.Взрывы произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных трубопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что такие ЧП беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
https://ria.ru/20221028/nordstrim-1827545593.html
великобритания
балтийское море
россия
европа
германия
дания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820278886_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f17574f127b5f6e4759cdeb7f0a63fbb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
великобритания, балтийское море, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, авария на "северных потоках", в мире, европа, германия, дания, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2
Великобритания, Балтийское море, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Авария на "Северных потоках", В мире, Европа, Германия, Дания, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2
13:45 29.10.2022 (обновлено: 16:45 29.10.2022)
 
Минобороны обвинило ВМС Британии в подрыве "Северных потоков"

Минобороны: представители ВМС Британии участвовали в подрыве "Северных потоков"

© Фото : Kustbevakningen Шведская береговая охранаМесто утечки на газопроводе "Северный поток — 1"
Место утечки на газопроводе Северный поток — 1 - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© Фото : Kustbevakningen Шведская береговая охрана
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 1"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Представители британских ВМС участвовали в планировании и реализации операции по подрыву "Северных потоков", заявили в Минобороны.
В ведомстве рассказали подробности сегодняшней атаки на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся в Севастополе, с применением 16 беспилотников. Как утверждается, исполнителей — военнослужащих 73-го специального центра морских операций ВСУ — готовили британские специалисты, находящиеся в городе Очакове Николаевской области Украины.
"По имеющейся информации, представители данного подразделения ВМС Великобритании принимали участие в планировании, обеспечении и реализации террористического акта в Балтийском море 26 сентября по подрыву газопроводов "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2", — заявил представитель российского ведомства Игорь Конашенков.
Взрывы произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных трубопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что такие ЧП беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.
Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Джеффри Сакс в эфире Bloomberg
Вчера, 15:21
Журналист прервал профессора из США, заговорившего о "Северных потоках"
 
ВеликобританияБалтийское мореМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияАвария на "Северных потоках"В миреЕвропаГерманияДанияГенеральная прокуратура РФСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала