https://ria.ru/20221029/podryv-1827750196.html
Минобороны обвинило ВМС Британии в подрыве "Северных потоков"
Минобороны обвинило ВМС Британии в подрыве "Северных потоков" - РИА Новости, 29.10.2022
Минобороны обвинило ВМС Британии в подрыве "Северных потоков"
Представители британских ВМС участвовали в планировании и реализации операции по подрыву "Северных потоков", заявили в Минобороны. РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T13:45
2022-10-29T13:45
2022-10-29T16:45
великобритания
балтийское море
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
авария на "северных потоках"
в мире
европа
германия
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Представители британских ВМС участвовали в планировании и реализации операции по подрыву "Северных потоков", заявили в Минобороны.В ведомстве рассказали подробности сегодняшней атаки на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся в Севастополе, с применением 16 беспилотников. Как утверждается, исполнителей — военнослужащих 73-го специального центра морских операций ВСУ — готовили британские специалисты, находящиеся в городе Очакове Николаевской области Украины."По имеющейся информации, представители данного подразделения ВМС Великобритании принимали участие в планировании, обеспечении и реализации террористического акта в Балтийском море 26 сентября по подрыву газопроводов "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2", — заявил представитель российского ведомства Игорь Конашенков.Взрывы произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных трубопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что такие ЧП беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
https://ria.ru/20221028/nordstrim-1827545593.html
великобритания
балтийское море
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, балтийское море, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, авария на "северных потоках", в мире, европа, германия, дания, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2
Великобритания, Балтийское море, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Авария на "Северных потоках", В мире, Европа, Германия, Дания, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2
13:45 29.10.2022 (обновлено: 16:45 29.10.2022)
Минобороны обвинило ВМС Британии в подрыве "Северных потоков"
Минобороны: представители ВМС Британии участвовали в подрыве "Северных потоков"