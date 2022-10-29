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В Германии назвали необычное последствие отключений отопления из-за кризиса - РИА Новости, 29.10.2022
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В Германии назвали необычное последствие отключений отопления из-за кризиса
В Германии назвали необычное последствие отключений отопления из-за кризиса - РИА Новости, 29.10.2022
В Германии назвали необычное последствие отключений отопления из-за кризиса
Жители Германии столкнулись с ростом плесени в жилых домах, это связывают с отключением слишком дорогого в эпоху энергокризиса отопления, сообщает Die Welt. РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T16:48
2022-10-29T17:15
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Жители Германии столкнулись с ростом плесени в жилых домах, это связывают с отключением слишком дорогого в эпоху энергокризиса отопления, сообщает Die Welt.По информации немецкого издания, проблема считается настолько серьезной, что группа строительных экспертов, врачей-экологов и юристов даже организовала "конвенцию по плесени"."Высокая влажность и холодные поверхности способствуют росту плесени, и в настоящее время эта тема является взрывоопасной: при отключении отопления риск появления плесени также возрастает. Пахнет затхлостью, на стенах есть странные участки, а у некоторых жителей появляются такие симптомы, как усталость или аллергические реакции", — пояснили журналисты.Эксперты настаивают, что арендодателям в Германии теперь следует прописывать в контрактах с арендующими жилье режим проветривания, чтобы снизить риск образования плесени."Вполне возможно обязать арендатора в договоре аренды регулярно проветривать помещение. Но если, например, упоминается "четыре раза в день по десять минут", то возникает вопрос о разумности, например, в случае одиноких работающих людей", — заявил Патрик Лерх, юрист и юрист-специалист по строительному и архитектурному праву в Нюрнберге.Как подчеркнул Лерх, если арендаторы захотят сэкономить на отоплении из-за высоких цен на электричество и газ, что обернется появлением в доме плесени, владелец жилья вполне может привлечь жильца к ответственности.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
https://ria.ru/20221028/germaniya-1827617386.html
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германия, нюрнберг, москва, в мире
Германия, Нюрнберг, Москва, В мире
16:48 29.10.2022 (обновлено: 17:15 29.10.2022)
 
В Германии назвали необычное последствие отключений отопления из-за кризиса

Die Welt: немцы столкнулись с плесенью в домах из-за отключения отопления

© Depositphotos.com / cegli.o2.plИзбавление от плесени на кухне с помощью чистящих средств
Избавление от плесени на кухне с помощью чистящих средств - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© Depositphotos.com / cegli.o2.pl
Избавление от плесени на кухне с помощью чистящих средств. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Жители Германии столкнулись с ростом плесени в жилых домах, это связывают с отключением слишком дорогого в эпоху энергокризиса отопления, сообщает Die Welt.
По информации немецкого издания, проблема считается настолько серьезной, что группа строительных экспертов, врачей-экологов и юристов даже организовала "конвенцию по плесени".
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"Высокая влажность и холодные поверхности способствуют росту плесени, и в настоящее время эта тема является взрывоопасной: при отключении отопления риск появления плесени также возрастает. Пахнет затхлостью, на стенах есть странные участки, а у некоторых жителей появляются такие симптомы, как усталость или аллергические реакции", — пояснили журналисты.
Эксперты настаивают, что арендодателям в Германии теперь следует прописывать в контрактах с арендующими жилье режим проветривания, чтобы снизить риск образования плесени.
"Вполне возможно обязать арендатора в договоре аренды регулярно проветривать помещение. Но если, например, упоминается "четыре раза в день по десять минут", то возникает вопрос о разумности, например, в случае одиноких работающих людей", — заявил Патрик Лерх, юрист и юрист-специалист по строительному и архитектурному праву в Нюрнберге.
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Как подчеркнул Лерх, если арендаторы захотят сэкономить на отоплении из-за высоких цен на электричество и газ, что обернется появлением в доме плесени, владелец жилья вполне может привлечь жильца к ответственности.

"Даже если это звучит несправедливо — при высоких расходах на отопление все равно действует принцип свободы действий: вы можете сначала сократить другие расходы, прежде чем температура в помещении понизится и риск появления плесени увеличится", — заметил эксперт.

Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
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