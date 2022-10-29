https://ria.ru/20221029/plesen-1827775263.html

В Германии назвали необычное последствие отключений отопления из-за кризиса

В Германии назвали необычное последствие отключений отопления из-за кризиса - РИА Новости, 29.10.2022

В Германии назвали необычное последствие отключений отопления из-за кризиса

Жители Германии столкнулись с ростом плесени в жилых домах, это связывают с отключением слишком дорогого в эпоху энергокризиса отопления, сообщает Die Welt. РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T16:48

2022-10-29T16:48

2022-10-29T17:15

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Жители Германии столкнулись с ростом плесени в жилых домах, это связывают с отключением слишком дорогого в эпоху энергокризиса отопления, сообщает Die Welt.По информации немецкого издания, проблема считается настолько серьезной, что группа строительных экспертов, врачей-экологов и юристов даже организовала "конвенцию по плесени"."Высокая влажность и холодные поверхности способствуют росту плесени, и в настоящее время эта тема является взрывоопасной: при отключении отопления риск появления плесени также возрастает. Пахнет затхлостью, на стенах есть странные участки, а у некоторых жителей появляются такие симптомы, как усталость или аллергические реакции", — пояснили журналисты.Эксперты настаивают, что арендодателям в Германии теперь следует прописывать в контрактах с арендующими жилье режим проветривания, чтобы снизить риск образования плесени."Вполне возможно обязать арендатора в договоре аренды регулярно проветривать помещение. Но если, например, упоминается "четыре раза в день по десять минут", то возникает вопрос о разумности, например, в случае одиноких работающих людей", — заявил Патрик Лерх, юрист и юрист-специалист по строительному и архитектурному праву в Нюрнберге.Как подчеркнул Лерх, если арендаторы захотят сэкономить на отоплении из-за высоких цен на электричество и газ, что обернется появлением в доме плесени, владелец жилья вполне может привлечь жильца к ответственности.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.

https://ria.ru/20221028/germaniya-1827617386.html

https://ria.ru/20221028/sanktsii-1827593093.html

https://ria.ru/20221024/krizim-1826253980.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

германия, нюрнберг, москва, в мире