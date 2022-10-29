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В Россию вернулись 50 освобожденных после обмена пленными с Украиной - РИА Новости, 29.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221029/plennye-1827764601.html
В Россию вернулись 50 освобожденных после обмена пленными с Украиной
В Россию вернулись 50 освобожденных после обмена пленными с Украиной - РИА Новости, 29.10.2022
В Россию вернулись 50 освобожденных после обмена пленными с Украиной
Пятьдесят российских военных вернулись из украинского плена, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T15:18
2022-10-29T16:11
специальная военная операция на украине
россия
украина
безопасность
в мире
москва
войска воздушно-космической обороны
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Пятьдесят российских военных вернулись из украинского плена, сообщили в Минобороны.Как отметили в ведомстве, военнослужащим грозила смертельная опасность. В результате переговоров их удалось вернуть домой.Уточняется также, что освобожденных военных доставят самолетами военно-транспортной авиации в Москву для лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны. Им оказывают всю необходимую медицинскую и психологическую помощь, подчеркнули в ведомстве.Последний масштабный обмен пленными между Россией и Украиной произошел 17 октября. С подконтрольных Киеву территорий удалось вернуть 110 человек: 80 гражданских моряков, а также 30 бойцов из ДНР, ЛНР и других российских регионов. Украинской стороне передали 108 служащих в ВСУ женщин. Еще две добровольно отказались возвращаться, пожелав остаться в России.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20221029/obmen-1827752991.html
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россия, украина, безопасность, в мире, москва, войска воздушно-космической обороны
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Безопасность, В мире, Москва, Войска воздушно-космической обороны
15:18 29.10.2022 (обновлено: 16:11 29.10.2022)
 
В Россию вернулись 50 освобожденных после обмена пленными с Украиной

Минобороны: с подконтрольной Киеву территории возвращены 50 российских военных

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкВозвращение пленных
Возвращение пленных - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Возвращение пленных. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Пятьдесят российских военных вернулись из украинского плена, сообщили в Минобороны.
Как отметили в ведомстве, военнослужащим грозила смертельная опасность. В результате переговоров их удалось вернуть домой.
Уточняется также, что освобожденных военных доставят самолетами военно-транспортной авиации в Москву для лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны. Им оказывают всю необходимую медицинскую и психологическую помощь, подчеркнули в ведомстве.
Последний масштабный обмен пленными между Россией и Украиной произошел 17 октября. С подконтрольных Киеву территорий удалось вернуть 110 человек: 80 гражданских моряков, а также 30 бойцов из ДНР, ЛНР и других российских регионов. Украинской стороне передали 108 служащих в ВСУ женщин. Еще две добровольно отказались возвращаться, пожелав остаться в России.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
Российские военные во время обмена пленными - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
14:06Специальная военная операция на Украине
Пушилин сообщил о новом обмене пленными с Украиной
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаБезопасностьВ миреМоскваВойска воздушно-космической обороны
 
 
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