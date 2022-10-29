https://ria.ru/20221029/plennye-1827764601.html
В Россию вернулись 50 освобожденных после обмена пленными с Украиной
В Россию вернулись 50 освобожденных после обмена пленными с Украиной - РИА Новости, 29.10.2022
В Россию вернулись 50 освобожденных после обмена пленными с Украиной
Пятьдесят российских военных вернулись из украинского плена, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T15:18
2022-10-29T15:18
2022-10-29T16:11
специальная военная операция на украине
россия
украина
безопасность
в мире
москва
войска воздушно-космической обороны
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Пятьдесят российских военных вернулись из украинского плена, сообщили в Минобороны.Как отметили в ведомстве, военнослужащим грозила смертельная опасность. В результате переговоров их удалось вернуть домой.Уточняется также, что освобожденных военных доставят самолетами военно-транспортной авиации в Москву для лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны. Им оказывают всю необходимую медицинскую и психологическую помощь, подчеркнули в ведомстве.Последний масштабный обмен пленными между Россией и Украиной произошел 17 октября. С подконтрольных Киеву территорий удалось вернуть 110 человек: 80 гражданских моряков, а также 30 бойцов из ДНР, ЛНР и других российских регионов. Украинской стороне передали 108 служащих в ВСУ женщин. Еще две добровольно отказались возвращаться, пожелав остаться в России.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20221029/obmen-1827752991.html
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РИА Новости
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россия, украина, безопасность, в мире, москва, войска воздушно-космической обороны
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Безопасность, В мире, Москва, Войска воздушно-космической обороны
15:18 29.10.2022 (обновлено: 16:11 29.10.2022)
В Россию вернулись 50 освобожденных после обмена пленными с Украиной
Минобороны: с подконтрольной Киеву территории возвращены 50 российских военных