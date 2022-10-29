https://ria.ru/20221029/pereprava-1827734872.html
Очередь на Керченскую переправу сократилась
Очередь на Керченскую переправу сократилась - РИА Новости, 29.10.2022
Очередь на Керченскую переправу сократилась
Переправы через Керченский пролив по состоянию на утро субботы ожидают 720 грузовиков, сокращение очереди связано с транспортным ограничением, которое начало... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T11:30
2022-10-29T11:30
2022-10-29T11:30
общество
краснодарский край
керченский пролив
темрюкский район
чп на крымском мосту
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КРАСНОДАР, 29 окт - РИА Новости. Переправы через Керченский пролив по состоянию на утро субботы ожидают 720 грузовиков, сокращение очереди связано с транспортным ограничением, которое начало действовать с полночи 27 октября на Кубани, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края."После ввода частичного ограничения на движение большегрузов очередь на переправу стала снижаться. В ней, по состоянию на утро 29 октября, со стороны Краснодарского края находится 720 грузовиков. Основная часть фур ожидает переправы на полуостров на парковках Темрюкского района, еще часть – в Славянском и Красноармейском", - говорится в сообщении.В среду погрузки на переправу через Керченский пролив ожидали более 800 грузовиков.Ранее в краевом оперативном штабе сообщали, что проезд грузового транспорта к Керченской паромной переправе частично ограничат с 27 октября в Краснодарском крае, эти меры позволят сократить время простоя большегрузов и ускорить доставку социально значимых товаров.Уточняется, что исключением являются грузы военного назначения, специальные грузы, фармацевтическая продукция, а также техника, необходимая для восстановления инфраструктуры, скоропортящиеся товары, отдельные виды социально значимых продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости.
https://ria.ru/20221027/most-1827161198.html
https://ria.ru/20221024/pereprava-1826233525.html
краснодарский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, краснодарский край, керченский пролив, темрюкский район, чп на крымском мосту
Общество, Краснодарский край, Керченский пролив, Темрюкский район, ЧП на Крымском мосту
Очередь на Керченскую переправу сократилась
Очередь на Керченскую переправу сократилась до 720 грузовиков на Кубани
КРАСНОДАР, 29 окт - РИА Новости. Переправы через Керченский пролив по состоянию на утро субботы ожидают 720 грузовиков, сокращение очереди связано с транспортным ограничением, которое начало действовать с полночи 27 октября на Кубани, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
"После ввода частичного ограничения на движение большегрузов очередь на переправу стала снижаться. В ней, по состоянию на утро 29 октября, со стороны Краснодарского края находится 720 грузовиков. Основная часть фур ожидает переправы на полуостров на парковках Темрюкского района
, еще часть – в Славянском и Красноармейском", - говорится в сообщении.
В среду погрузки на переправу через Керченский пролив ожидали более 800 грузовиков.
Ранее в краевом оперативном штабе сообщали, что проезд грузового транспорта к Керченской паромной переправе частично ограничат с 27 октября в Краснодарском крае, эти меры позволят сократить время простоя большегрузов и ускорить доставку социально значимых товаров.
Уточняется, что исключением являются грузы военного назначения, специальные грузы, фармацевтическая продукция, а также техника, необходимая для восстановления инфраструктуры, скоропортящиеся товары, отдельные виды социально значимых продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости.