https://ria.ru/20221029/pereprava-1827734872.html

Очередь на Керченскую переправу сократилась

Очередь на Керченскую переправу сократилась - РИА Новости, 29.10.2022

Очередь на Керченскую переправу сократилась

Переправы через Керченский пролив по состоянию на утро субботы ожидают 720 грузовиков, сокращение очереди связано с транспортным ограничением, которое начало... РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T11:30

2022-10-29T11:30

2022-10-29T11:30

общество

краснодарский край

керченский пролив

темрюкский район

чп на крымском мосту

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КРАСНОДАР, 29 окт - РИА Новости. Переправы через Керченский пролив по состоянию на утро субботы ожидают 720 грузовиков, сокращение очереди связано с транспортным ограничением, которое начало действовать с полночи 27 октября на Кубани, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края."После ввода частичного ограничения на движение большегрузов очередь на переправу стала снижаться. В ней, по состоянию на утро 29 октября, со стороны Краснодарского края находится 720 грузовиков. Основная часть фур ожидает переправы на полуостров на парковках Темрюкского района, еще часть – в Славянском и Красноармейском", - говорится в сообщении.В среду погрузки на переправу через Керченский пролив ожидали более 800 грузовиков.Ранее в краевом оперативном штабе сообщали, что проезд грузового транспорта к Керченской паромной переправе частично ограничат с 27 октября в Краснодарском крае, эти меры позволят сократить время простоя большегрузов и ускорить доставку социально значимых товаров.Уточняется, что исключением являются грузы военного назначения, специальные грузы, фармацевтическая продукция, а также техника, необходимая для восстановления инфраструктуры, скоропортящиеся товары, отдельные виды социально значимых продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости.

https://ria.ru/20221027/most-1827161198.html

https://ria.ru/20221024/pereprava-1826233525.html

краснодарский край

керченский пролив

темрюкский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, краснодарский край, керченский пролив, темрюкский район, чп на крымском мосту