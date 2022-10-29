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Очередь на Керченскую переправу сократилась - РИА Новости, 29.10.2022
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Очередь на Керченскую переправу сократилась
Очередь на Керченскую переправу сократилась - РИА Новости, 29.10.2022
Очередь на Керченскую переправу сократилась
Переправы через Керченский пролив по состоянию на утро субботы ожидают 720 грузовиков, сокращение очереди связано с транспортным ограничением, которое начало... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T11:30
2022-10-29T11:30
общество
краснодарский край
керченский пролив
темрюкский район
чп на крымском мосту
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КРАСНОДАР, 29 окт - РИА Новости. Переправы через Керченский пролив по состоянию на утро субботы ожидают 720 грузовиков, сокращение очереди связано с транспортным ограничением, которое начало действовать с полночи 27 октября на Кубани, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края."После ввода частичного ограничения на движение большегрузов очередь на переправу стала снижаться. В ней, по состоянию на утро 29 октября, со стороны Краснодарского края находится 720 грузовиков. Основная часть фур ожидает переправы на полуостров на парковках Темрюкского района, еще часть – в Славянском и Красноармейском", - говорится в сообщении.В среду погрузки на переправу через Керченский пролив ожидали более 800 грузовиков.Ранее в краевом оперативном штабе сообщали, что проезд грузового транспорта к Керченской паромной переправе частично ограничат с 27 октября в Краснодарском крае, эти меры позволят сократить время простоя большегрузов и ускорить доставку социально значимых товаров.Уточняется, что исключением являются грузы военного назначения, специальные грузы, фармацевтическая продукция, а также техника, необходимая для восстановления инфраструктуры, скоропортящиеся товары, отдельные виды социально значимых продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости.
https://ria.ru/20221027/most-1827161198.html
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краснодарский край
керченский пролив
темрюкский район
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общество, краснодарский край, керченский пролив, темрюкский район, чп на крымском мосту
Общество, Краснодарский край, Керченский пролив, Темрюкский район, ЧП на Крымском мосту
11:30 29.10.2022
 
Очередь на Керченскую переправу сократилась

Очередь на Керченскую переправу сократилась до 720 грузовиков на Кубани

© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в медиабанкКерченская паромная переправа
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Керченская паромная переправа. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 29 окт - РИА Новости. Переправы через Керченский пролив по состоянию на утро субботы ожидают 720 грузовиков, сокращение очереди связано с транспортным ограничением, которое начало действовать с полночи 27 октября на Кубани, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
"После ввода частичного ограничения на движение большегрузов очередь на переправу стала снижаться. В ней, по состоянию на утро 29 октября, со стороны Краснодарского края находится 720 грузовиков. Основная часть фур ожидает переправы на полуостров на парковках Темрюкского района, еще часть – в Славянском и Красноармейском", - говорится в сообщении.
Работа Керченской паромной переправы - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября, 12:53
Минтранс Крыма сообщил о работе семи паромов на Керченской переправе
В среду погрузки на переправу через Керченский пролив ожидали более 800 грузовиков.
Ранее в краевом оперативном штабе сообщали, что проезд грузового транспорта к Керченской паромной переправе частично ограничат с 27 октября в Краснодарском крае, эти меры позволят сократить время простоя большегрузов и ускорить доставку социально значимых товаров.
Уточняется, что исключением являются грузы военного назначения, специальные грузы, фармацевтическая продукция, а также техника, необходимая для восстановления инфраструктуры, скоропортящиеся товары, отдельные виды социально значимых продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости.
Пассажиры парома Гликофилуса III на Керченской паромной переправе - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
24 октября, 12:30
В Минтрансе рассказали о работе Керченской переправы
 
ОбществоКраснодарский крайКерченский проливТемрюкский районЧП на Крымском мосту
 
 
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