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В Самаре участники спецоперации примут участие в Параде Памяти - РИА Новости, 29.10.2022
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В Самаре участники спецоперации примут участие в Параде Памяти
В Самаре участники спецоперации примут участие в Параде Памяти - РИА Новости, 29.10.2022
В Самаре участники спецоперации примут участие в Параде Памяти
Участники специальной военной операции примут участие в Параде Памяти, который пройдет 7 ноября в Самаре, сообщает правительство региона. РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T14:17
2022-10-29T14:17
общество
дмитрий азаров
самара
россия
самарская область
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САМАРА, 29 окт – РИА Новости. Участники специальной военной операции примут участие в Параде Памяти, который пройдет 7 ноября в Самаре, сообщает правительство региона.По данным пресс-службы, вопросы подготовки и проведения Парада Памяти обсуждались на заседании организационного комитета, которое провел губернатор Самарской области Дмитрий Азаров."В 2022 году бойцы российской армии, участники специальной военной операции пройдут парадным маршем по площади Куйбышева, как их деды и прадеды - участники Великой Отечественной войны. Инициативу по прохождению парадных расчетов из числа мобилизованных военнослужащих поддержали в Министерстве обороны РФ. И это будет их Дорога Победы, как было в ноябре 1941 года", - говорится в сообщении.По информации пресс-службы, в Параде Памяти также примут участие парадные расчеты силовых структур, ветеранских и патриотических общественных организаций, военных учебных центров, промышленных и оборонных предприятий, высших учебных заведений, кадетских классов, юнармейских отрядов из разных регионов РФ, а также делегации из всех регионов Приволжского федерального округа и парадный расчет из города-побратима Самарской области – Снежное Донецкой народной республики.В этом году тема Парада Памяти – "Дорога Победы". По данным пресс-службы, парад призван не только подчеркнуть преемственность поколений, но и показать, что и сегодня жители России, Самарской области готовы к решению самых серьезных задач и в труде, и в бою."Сегодня наша страна, находясь под мощным внешним давлением, вынуждена отстаивать свою независимость и противостоять неприкрытой агрессии так называемого "коллективного Запада". По сути, это время смены исторических эпох, когда из обломков старого, однополярного мира, вырастает более справедливый, многополярный мир. И Россия, безусловно, находится в авангарде этих исторических изменений. В ходе валдайского дискуссионного клуба очень подробно на существующую в мире ситуацию, те изменения, которые сегодня происходят, высказал свою позицию президент Владимир Владимирович Путин. Абсолютно согласны с его оценками, выводами и направлением движения нашей страны. Для нас нет задачи более важной, чем обеспечение победы в этом противостоянии", - цитирует Азарова пресс-служба.Губернатор отметил, что проведение Парада Памяти в Самаре стало доброй традицией. "Важность парада, его значение для Второй мировой войны, его вклад в историю современного мира все вы хорошо знаете. И конечно, мы гордимся тем, что наш парад из трех, которые прошли в тот день, был самым масштабным, многочисленным, продолжительным по времени. Рад, что эта традиция на самарской земле живет и сегодня", - приводит слова Азарова пресс-служба.Проведение Парада Памяти, посвященного военному параду 7 ноября 1941 года в Куйбышеве – запасной столице СССР в годы Великой Отечественной войны, было инициировано ветеранскими организациями. По информации пресс-службы, парад проводится в Самаре с 2011 года и является самым масштабным патриотическим проектом в ПФО.
https://ria.ru/20221019/medali-1825052387.html
https://ria.ru/20221026/mobilizatsiya-1826865956.html
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общество, дмитрий азаров, самара, россия, самарская область
Общество, Дмитрий Азаров, Самара, Россия, Самарская область
14:17 29.10.2022
 
В Самаре участники спецоперации примут участие в Параде Памяти

В Самаре участники спецоперации примут участие в Параде Памяти 7 ноября

© РИА Новости / Алексей ФилипповВид на реку Волгу и город Самару
Вид на реку Волгу и город Самару - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Вид на реку Волгу и город Самару. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 29 окт – РИА Новости. Участники специальной военной операции примут участие в Параде Памяти, который пройдет 7 ноября в Самаре, сообщает правительство региона.
По данным пресс-службы, вопросы подготовки и проведения Парада Памяти обсуждались на заседании организационного комитета, которое провел губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
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"В 2022 году бойцы российской армии, участники специальной военной операции пройдут парадным маршем по площади Куйбышева, как их деды и прадеды - участники Великой Отечественной войны. Инициативу по прохождению парадных расчетов из числа мобилизованных военнослужащих поддержали в Министерстве обороны РФ. И это будет их Дорога Победы, как было в ноябре 1941 года", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, в Параде Памяти также примут участие парадные расчеты силовых структур, ветеранских и патриотических общественных организаций, военных учебных центров, промышленных и оборонных предприятий, высших учебных заведений, кадетских классов, юнармейских отрядов из разных регионов РФ, а также делегации из всех регионов Приволжского федерального округа и парадный расчет из города-побратима Самарской области – Снежное Донецкой народной республики.
В этом году тема Парада Памяти – "Дорога Победы". По данным пресс-службы, парад призван не только подчеркнуть преемственность поколений, но и показать, что и сегодня жители России, Самарской области готовы к решению самых серьезных задач и в труде, и в бою.
"Сегодня наша страна, находясь под мощным внешним давлением, вынуждена отстаивать свою независимость и противостоять неприкрытой агрессии так называемого "коллективного Запада". По сути, это время смены исторических эпох, когда из обломков старого, однополярного мира, вырастает более справедливый, многополярный мир. И Россия, безусловно, находится в авангарде этих исторических изменений. В ходе валдайского дискуссионного клуба очень подробно на существующую в мире ситуацию, те изменения, которые сегодня происходят, высказал свою позицию президент Владимир Владимирович Путин. Абсолютно согласны с его оценками, выводами и направлением движения нашей страны. Для нас нет задачи более важной, чем обеспечение победы в этом противостоянии", - цитирует Азарова пресс-служба.
Губернатор отметил, что проведение Парада Памяти в Самаре стало доброй традицией. "Важность парада, его значение для Второй мировой войны, его вклад в историю современного мира все вы хорошо знаете. И конечно, мы гордимся тем, что наш парад из трех, которые прошли в тот день, был самым масштабным, многочисленным, продолжительным по времени. Рад, что эта традиция на самарской земле живет и сегодня", - приводит слова Азарова пресс-служба.
Проведение Парада Памяти, посвященного военному параду 7 ноября 1941 года в Куйбышеве – запасной столице СССР в годы Великой Отечественной войны, было инициировано ветеранскими организациями. По информации пресс-службы, парад проводится в Самаре с 2011 года и является самым масштабным патриотическим проектом в ПФО.
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ОбществоДмитрий АзаровСамараРоссияСамарская область
 
 
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