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В Калуге установят памятник бывшему городскому голове Ивану Ципулину - РИА Новости, 29.10.2022
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Калужская область
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В Калуге установят памятник бывшему городскому голове Ивану Ципулину
В Калуге установят памятник бывшему городскому голове Ивану Ципулину - РИА Новости, 29.10.2022
В Калуге установят памятник бывшему городскому голове Ивану Ципулину
Церемония закладки камня на месте будущего памятника бывшему городскому голове, купцу, благотворителю Ивану Козьмичу Ципулину состоялась в Калуге в субботу,... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T21:21
2022-10-29T21:22
калужская область
общество
владислав шапша
сергей степашин
дмитрий денисов
калуга
калужская область
херсон
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КАЛУГА, 29 окт - РИА Новости. Церемония закладки камня на месте будущего памятника бывшему городскому голове, купцу, благотворителю Ивану Козьмичу Ципулину состоялась в Калуге в субботу, сообщает правительство Калужской области."Сегодня у нас есть возможность еще раз обратиться к истории, к памяти прекрасного человека, удивительного, талантливого Ивана Козьмича Ципулина. Он любил свой город и, будучи градоначальником, за собственные средства благоустраивал Калугу, делал жизнь горожан лучше. Он занимался также общественной деятельностью, в числе двенадцати знатных калужан стоял в основе создания местного отделения Императорского Православного Палестинского Общества и был его первым казначеем", - заявил на церемонии губернатор Владислав Шапша.Говоря о значимости увековечения памяти о Ципулине, глава региона предложил назвать его именем улицу. "Было бы правильным одну из улиц Калуги назвать именем Ципулина. Это, конечно, решать калужанам, но масштаб личности, мне кажется, этого заслуживает", - сказал Владислав Шапша.Председатель Императорского Православного Палестинского Общества Сергей Степашин акцентировал внимание на важности сохранения исторической памяти."Вы знаете, что сейчас происходит в мире, и рядом с нами, с нашей страной. Люди, которые не знают свою историю, не помнящие своего родства, они подчас становятся маргиналами. Намедни из Херсона на другой берег Днепра были временно перенесены памятники Суворову, Ушакову и Потемкину-Таврическому – тем самым людям, которые внесли огромную лепту в создание этой губернии, этой земли, в сохранение очень многих людей. Здорово, что сегодня здесь мы возвращаем память русской и калужской земле", - подчеркнул Степашин.Глава Калуги Дмитрий Денисов назвал Ципулина "самым авторитетным руководителем города за всю его историю".Иван Козьмич Ципулин - калужский купец, благотворитель и общественный деятель, избирался на должность калужского городского головы четыре раза и оставался на данной должности вплоть до своей смерти.По его настоянию в Калуге разместилось управление Сызрано-Вяземской железной дороги, открыта городская библиотека, построено здание для военного лазарета, построен и пущен в эксплуатацию первый водопровод. За особые труды и заслуги Иван Козьмич Ципулин возведён в звание потомственного почётного гражданина Калуги.
https://ria.ru/20221025/turisty-1826752332.html
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общество, владислав шапша, сергей степашин, дмитрий денисов, калуга, калужская область, херсон, императорское православное палестинское общество
Калужская область, Общество, Владислав Шапша, Сергей Степашин, Дмитрий Денисов, Калуга, Калужская область, Херсон, Императорское православное палестинское общество
21:21 29.10.2022 (обновлено: 21:22 29.10.2022)
 

В Калуге установят памятник бывшему городскому голове Ивану Ципулину

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкВ Калуге
В Калуге - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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В Калуге. Архивное фото
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КАЛУГА, 29 окт - РИА Новости. Церемония закладки камня на месте будущего памятника бывшему городскому голове, купцу, благотворителю Ивану Козьмичу Ципулину состоялась в Калуге в субботу, сообщает правительство Калужской области.
"Сегодня у нас есть возможность еще раз обратиться к истории, к памяти прекрасного человека, удивительного, талантливого Ивана Козьмича Ципулина. Он любил свой город и, будучи градоначальником, за собственные средства благоустраивал Калугу, делал жизнь горожан лучше. Он занимался также общественной деятельностью, в числе двенадцати знатных калужан стоял в основе создания местного отделения Императорского Православного Палестинского Общества и был его первым казначеем", - заявил на церемонии губернатор Владислав Шапша.
Говоря о значимости увековечения памяти о Ципулине, глава региона предложил назвать его именем улицу. "Было бы правильным одну из улиц Калуги назвать именем Ципулина. Это, конечно, решать калужанам, но масштаб личности, мне кажется, этого заслуживает", - сказал Владислав Шапша.
Председатель Императорского Православного Палестинского Общества Сергей Степашин акцентировал внимание на важности сохранения исторической памяти.
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"Вы знаете, что сейчас происходит в мире, и рядом с нами, с нашей страной. Люди, которые не знают свою историю, не помнящие своего родства, они подчас становятся маргиналами. Намедни из Херсона на другой берег Днепра были временно перенесены памятники Суворову, Ушакову и Потемкину-Таврическому – тем самым людям, которые внесли огромную лепту в создание этой губернии, этой земли, в сохранение очень многих людей. Здорово, что сегодня здесь мы возвращаем память русской и калужской земле", - подчеркнул Степашин.
Глава Калуги Дмитрий Денисов назвал Ципулина "самым авторитетным руководителем города за всю его историю".
Иван Козьмич Ципулин - калужский купец, благотворитель и общественный деятель, избирался на должность калужского городского головы четыре раза и оставался на данной должности вплоть до своей смерти.
По его настоянию в Калуге разместилось управление Сызрано-Вяземской железной дороги, открыта городская библиотека, построено здание для военного лазарета, построен и пущен в эксплуатацию первый водопровод. За особые труды и заслуги Иван Козьмич Ципулин возведён в звание потомственного почётного гражданина Калуги.

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