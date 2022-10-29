21:21 29.10.2022 (обновлено: 21:22 29.10.2022)
В Калуге установят памятник бывшему городскому голове Ивану Ципулину
В Калуге. Архивное фото
КАЛУГА, 29 окт - РИА Новости. Церемония закладки камня на месте будущего памятника бывшему городскому голове, купцу, благотворителю Ивану Козьмичу Ципулину состоялась в Калуге в субботу, сообщает правительство Калужской области.
"Сегодня у нас есть возможность еще раз обратиться к истории, к памяти прекрасного человека, удивительного, талантливого Ивана Козьмича Ципулина. Он любил свой город и, будучи градоначальником, за собственные средства благоустраивал Калугу, делал жизнь горожан лучше. Он занимался также общественной деятельностью, в числе двенадцати знатных калужан стоял в основе создания местного отделения Императорского Православного Палестинского Общества и был его первым казначеем", - заявил на церемонии губернатор Владислав Шапша.
Говоря о значимости увековечения памяти о Ципулине, глава региона предложил назвать его именем улицу. "Было бы правильным одну из улиц Калуги назвать именем Ципулина. Это, конечно, решать калужанам, но масштаб личности, мне кажется, этого заслуживает", - сказал Владислав Шапша.
Председатель Императорского Православного Палестинского Общества Сергей Степашин акцентировал внимание на важности сохранения исторической памяти.
"Вы знаете, что сейчас происходит в мире, и рядом с нами, с нашей страной. Люди, которые не знают свою историю, не помнящие своего родства, они подчас становятся маргиналами. Намедни из Херсона на другой берег Днепра были временно перенесены памятники Суворову, Ушакову и Потемкину-Таврическому – тем самым людям, которые внесли огромную лепту в создание этой губернии, этой земли, в сохранение очень многих людей. Здорово, что сегодня здесь мы возвращаем память русской и калужской земле", - подчеркнул Степашин.
Глава Калуги Дмитрий Денисов назвал Ципулина "самым авторитетным руководителем города за всю его историю".
Иван Козьмич Ципулин - калужский купец, благотворитель и общественный деятель, избирался на должность калужского городского головы четыре раза и оставался на данной должности вплоть до своей смерти.
По его настоянию в Калуге разместилось управление Сызрано-Вяземской железной дороги, открыта городская библиотека, построено здание для военного лазарета, построен и пущен в эксплуатацию первый водопровод. За особые труды и заслуги Иван Козьмич Ципулин возведён в звание потомственного почётного гражданина Калуги.
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