https://ria.ru/20221029/pamyatnik-1827812466.html

В Калуге установят памятник бывшему городскому голове Ивану Ципулину

В Калуге установят памятник бывшему городскому голове Ивану Ципулину - РИА Новости, 29.10.2022

В Калуге установят памятник бывшему городскому голове Ивану Ципулину

Церемония закладки камня на месте будущего памятника бывшему городскому голове, купцу, благотворителю Ивану Козьмичу Ципулину состоялась в Калуге в субботу,... РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T21:21

2022-10-29T21:21

2022-10-29T21:22

калужская область

общество

владислав шапша

сергей степашин

дмитрий денисов

калуга

калужская область

херсон

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КАЛУГА, 29 окт - РИА Новости. Церемония закладки камня на месте будущего памятника бывшему городскому голове, купцу, благотворителю Ивану Козьмичу Ципулину состоялась в Калуге в субботу, сообщает правительство Калужской области."Сегодня у нас есть возможность еще раз обратиться к истории, к памяти прекрасного человека, удивительного, талантливого Ивана Козьмича Ципулина. Он любил свой город и, будучи градоначальником, за собственные средства благоустраивал Калугу, делал жизнь горожан лучше. Он занимался также общественной деятельностью, в числе двенадцати знатных калужан стоял в основе создания местного отделения Императорского Православного Палестинского Общества и был его первым казначеем", - заявил на церемонии губернатор Владислав Шапша.Говоря о значимости увековечения памяти о Ципулине, глава региона предложил назвать его именем улицу. "Было бы правильным одну из улиц Калуги назвать именем Ципулина. Это, конечно, решать калужанам, но масштаб личности, мне кажется, этого заслуживает", - сказал Владислав Шапша.Председатель Императорского Православного Палестинского Общества Сергей Степашин акцентировал внимание на важности сохранения исторической памяти."Вы знаете, что сейчас происходит в мире, и рядом с нами, с нашей страной. Люди, которые не знают свою историю, не помнящие своего родства, они подчас становятся маргиналами. Намедни из Херсона на другой берег Днепра были временно перенесены памятники Суворову, Ушакову и Потемкину-Таврическому – тем самым людям, которые внесли огромную лепту в создание этой губернии, этой земли, в сохранение очень многих людей. Здорово, что сегодня здесь мы возвращаем память русской и калужской земле", - подчеркнул Степашин.Глава Калуги Дмитрий Денисов назвал Ципулина "самым авторитетным руководителем города за всю его историю".Иван Козьмич Ципулин - калужский купец, благотворитель и общественный деятель, избирался на должность калужского городского головы четыре раза и оставался на данной должности вплоть до своей смерти.По его настоянию в Калуге разместилось управление Сызрано-Вяземской железной дороги, открыта городская библиотека, построено здание для военного лазарета, построен и пущен в эксплуатацию первый водопровод. За особые труды и заслуги Иван Козьмич Ципулин возведён в звание потомственного почётного гражданина Калуги.

https://ria.ru/20221025/turisty-1826752332.html

https://ria.ru/20221006/sosny-1822071218.html

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калужская область

херсон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, владислав шапша, сергей степашин, дмитрий денисов, калуга, калужская область, херсон, императорское православное палестинское общество