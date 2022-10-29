18:01 29.10.2022 (обновлено: 18:12 29.10.2022)
Москва проработает ответ на причастность Лондона к теракту в Черном море
Захарова заявила, что МИД подготовит ответ на причастность Лондона к теракту в Черном море
Порт в Севастополе. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Министерство иностранных дел России прорабатывает практические шаги в связи с причастностью британских специалистов к подготовке террористического акта в Черном море, заявила в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"МИД России совместно с российскими компетентными ведомствами прорабатывает практические шаги в связи с причастностью британских специалистов к подготовке террористического акта в Черном море 29 октября и обучению украинских военных, о чем заявило Минобороны России", - написано в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Ранее в минобороны России заявили о том, что представители ВМС Великобритании, находящиеся в городе Очаков Николаевской области Украины, принимали участие в планировании, обеспечении и реализации теракта в Балтийском море 26 сентября по подрыву газопроводов "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2". По их данным, эти же британские специалисты руководили подготовкой атаки на Севастополь, обучали военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций.
"Россия неоднократно выступала за проведение совместного расследования этих терактов. Соответствующие предложения были направлены правительствам Дании, Швеции и Германии. То, что западные страны отказались от этого предложения, подтверждает: им есть, что скрывать. Теперь мы понимаем, что именно они скрывают", - добавили в МИД РФ.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона привлечет внимание мирового сообщества, включая СБ ООН, к серии терактов в отношении РФ в Чёрном и Балтийском морях, включая вовлеченность в них Великобритании.