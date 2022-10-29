https://ria.ru/20221029/otvet-1827786499.html

Москва проработает ответ на причастность Лондона к теракту в Черном море

Москва проработает ответ на причастность Лондона к теракту в Черном море - РИА Новости, 29.10.2022

Москва проработает ответ на причастность Лондона к теракту в Черном море

Министерство иностранных дел России прорабатывает практические шаги в связи с причастностью британских специалистов к подготовке террористического акта в Черном РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T18:01

2022-10-29T18:01

2022-10-29T18:12

россия

в мире

специальная военная операция на украине

мария захарова

черное море

великобритания

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

украина

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Министерство иностранных дел России прорабатывает практические шаги в связи с причастностью британских специалистов к подготовке террористического акта в Черном море, заявила в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее в минобороны России заявили о том, что представители ВМС Великобритании, находящиеся в городе Очаков Николаевской области Украины, принимали участие в планировании, обеспечении и реализации теракта в Балтийском море 26 сентября по подрыву газопроводов "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2". По их данным, эти же британские специалисты руководили подготовкой атаки на Севастополь, обучали военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций."Россия неоднократно выступала за проведение совместного расследования этих терактов. Соответствующие предложения были направлены правительствам Дании, Швеции и Германии. То, что западные страны отказались от этого предложения, подтверждает: им есть, что скрывать. Теперь мы понимаем, что именно они скрывают", - добавили в МИД РФ.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона привлечет внимание мирового сообщества, включая СБ ООН, к серии терактов в отношении РФ в Чёрном и Балтийском морях, включая вовлеченность в них Великобритании.

https://ria.ru/20221029/terakt-1827783616.html

россия

черное море

великобритания

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россия, в мире, мария захарова, черное море, великобритания, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина