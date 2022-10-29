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Москва проработает ответ на причастность Лондона к теракту в Черном море - РИА Новости, 29.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221029/otvet-1827786499.html
Москва проработает ответ на причастность Лондона к теракту в Черном море
Москва проработает ответ на причастность Лондона к теракту в Черном море - РИА Новости, 29.10.2022
Москва проработает ответ на причастность Лондона к теракту в Черном море
Министерство иностранных дел России прорабатывает практические шаги в связи с причастностью британских специалистов к подготовке террористического акта в Черном РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T18:01
2022-10-29T18:12
россия
в мире
специальная военная операция на украине
мария захарова
черное море
великобритания
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
украина
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Министерство иностранных дел России прорабатывает практические шаги в связи с причастностью британских специалистов к подготовке террористического акта в Черном море, заявила в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее в минобороны России заявили о том, что представители ВМС Великобритании, находящиеся в городе Очаков Николаевской области Украины, принимали участие в планировании, обеспечении и реализации теракта в Балтийском море 26 сентября по подрыву газопроводов "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2". По их данным, эти же британские специалисты руководили подготовкой атаки на Севастополь, обучали военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций."Россия неоднократно выступала за проведение совместного расследования этих терактов. Соответствующие предложения были направлены правительствам Дании, Швеции и Германии. То, что западные страны отказались от этого предложения, подтверждает: им есть, что скрывать. Теперь мы понимаем, что именно они скрывают", - добавили в МИД РФ.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона привлечет внимание мирового сообщества, включая СБ ООН, к серии терактов в отношении РФ в Чёрном и Балтийском морях, включая вовлеченность в них Великобритании.
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россия, в мире, мария захарова, черное море, великобритания, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина
Россия, В мире, Специальная военная операция на Украине, Мария Захарова, Черное море, Великобритания, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Украина
18:01 29.10.2022 (обновлено: 18:12 29.10.2022)
 
Москва проработает ответ на причастность Лондона к теракту в Черном море

Захарова заявила, что МИД подготовит ответ на причастность Лондона к теракту в Черном море

© РИА Новости / Сергей Петросян / Перейти в медиабанкПорт в Севастополе
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Министерство иностранных дел России прорабатывает практические шаги в связи с причастностью британских специалистов к подготовке террористического акта в Черном море, заявила в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"МИД России совместно с российскими компетентными ведомствами прорабатывает практические шаги в связи с причастностью британских специалистов к подготовке террористического акта в Черном море 29 октября и обучению украинских военных, о чем заявило Минобороны России", - написано в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Ранее в минобороны России заявили о том, что представители ВМС Великобритании, находящиеся в городе Очаков Николаевской области Украины, принимали участие в планировании, обеспечении и реализации теракта в Балтийском море 26 сентября по подрыву газопроводов "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2". По их данным, эти же британские специалисты руководили подготовкой атаки на Севастополь, обучали военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций.
"Россия неоднократно выступала за проведение совместного расследования этих терактов. Соответствующие предложения были направлены правительствам Дании, Швеции и Германии. То, что западные страны отказались от этого предложения, подтверждает: им есть, что скрывать. Теперь мы понимаем, что именно они скрывают", - добавили в МИД РФ.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона привлечет внимание мирового сообщества, включая СБ ООН, к серии терактов в отношении РФ в Чёрном и Балтийском морях, включая вовлеченность в них Великобритании.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВ миреМария ЗахароваЧерное мореВеликобританияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Украина
 
 
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