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В Волгограде от отравления арбузом умер пятилетний мальчик - РИА Новости, 29.10.2022
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В Волгограде от отравления арбузом умер пятилетний мальчик
В Волгограде от отравления арбузом умер пятилетний мальчик - РИА Новости, 29.10.2022
В Волгограде от отравления арбузом умер пятилетний мальчик
В Волгограде пятилетний ребенок умер от отравления арбузом, сообщил региональный СК. РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T15:34
2022-10-29T16:12
происшествия
волгоград
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. В Волгограде пятилетний ребенок умер от отравления арбузом, сообщил региональный СК.Трагедия произошла 27 октября. По данным ведомства, 58-летний житель Волгограда купил арбуз в овощной палатке. Мужчина угостил им внуков — пятилетнего мальчика и 11-летнюю девочку. После обеда все трое почувствовали недомогание.На следующий день детей госпитализировали. Девочку удалось спасти, ее жизни ничего не угрожает. Мальчик скончался в больнице.Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека. Сотрудники ведомства проводят необходимые следственные действия, все арбузы из овощной палатки отправили на экспертизу.
https://ria.ru/20210913/arbuz-1749877304.html
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происшествия, волгоград, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Волгоград, Следственный комитет России (СК РФ)
15:34 29.10.2022 (обновлено: 16:12 29.10.2022)
 
В Волгограде от отравления арбузом умер пятилетний мальчик

Пятилетний мальчик умер от отравления арбузом в Волгограде

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. В Волгограде пятилетний ребенок умер от отравления арбузом, сообщил региональный СК.
Трагедия произошла 27 октября. По данным ведомства, 58-летний житель Волгограда купил арбуз в овощной палатке. Мужчина угостил им внуков — пятилетнего мальчика и 11-летнюю девочку. После обеда все трое почувствовали недомогание.
На следующий день детей госпитализировали. Девочку удалось спасти, ее жизни ничего не угрожает. Мальчик скончался в больнице.
"Согласно предварительным выводам судебно-медицинских экспертиз, смерть наступила в результате токсического гастроэнтерита", — уточнили следователи.
Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека. Сотрудники ведомства проводят необходимые следственные действия, все арбузы из овощной палатки отправили на экспертизу.
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ПроисшествияВолгоградСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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