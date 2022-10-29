https://ria.ru/20221029/otravlenie-1827767039.html

В Волгограде от отравления арбузом умер пятилетний мальчик

В Волгограде от отравления арбузом умер пятилетний мальчик - РИА Новости, 29.10.2022

В Волгограде от отравления арбузом умер пятилетний мальчик

В Волгограде пятилетний ребенок умер от отравления арбузом, сообщил региональный СК. РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T15:34

2022-10-29T15:34

2022-10-29T16:12

происшествия

волгоград

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. В Волгограде пятилетний ребенок умер от отравления арбузом, сообщил региональный СК.Трагедия произошла 27 октября. По данным ведомства, 58-летний житель Волгограда купил арбуз в овощной палатке. Мужчина угостил им внуков — пятилетнего мальчика и 11-летнюю девочку. После обеда все трое почувствовали недомогание.На следующий день детей госпитализировали. Девочку удалось спасти, ее жизни ничего не угрожает. Мальчик скончался в больнице.Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека. Сотрудники ведомства проводят необходимые следственные действия, все арбузы из овощной палатки отправили на экспертизу.

https://ria.ru/20210913/arbuz-1749877304.html

волгоград

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2022

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происшествия, волгоград, следственный комитет россии (ск рф)