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Большинство американцев против переизбрания Байдена и Трампа, показал опрос - РИА Новости, 29.10.2022
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Большинство американцев против переизбрания Байдена и Трампа, показал опрос
Большинство американцев против переизбрания Байдена и Трампа, показал опрос - РИА Новости, 29.10.2022
Большинство американцев против переизбрания Байдена и Трампа, показал опрос
Больше половины американцев не хотят, чтобы действующий президент США Джо Байден и бывший глава государства Дональд Трамп баллотировались на новый срок в 2024... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T18:31
2022-10-29T18:31
в мире
джо байден
дональд трамп
сша
yahoo
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ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Больше половины американцев не хотят, чтобы действующий президент США Джо Байден и бывший глава государства Дональд Трамп баллотировались на новый срок в 2024 году, следует из опубликованных в субботу результатов социологического опроса, проведенного Yahoo! совместно с исследовательской организацией YouGov.Согласно табличным значениям опубликованного исследования, 57% респондентов отрицательно ответили на вопрос, “следует ли Байдену снова баллотироваться на пост президента в 2024 году”. При этом 21% ответили, что не уверены, стоит ли ему переизбираться и только 22% поддерживают переизбрание Байдена.Те же 57% американцев считают, что и Трампу не следует вновь участвовать в президентской гонке, однако в поддержку его выдвижения высказались 29% респондентов и только 14% не смогли уверенно ответить на вопрос.Опрос проводился с 13 по 17 октября 2022 года. В нем приняли участие 1629 совершеннолетних американцев. Погрешность результатов составила плюс-минус 2,7%.
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в мире, джо байден, дональд трамп, сша, yahoo
В мире, Джо Байден, Дональд Трамп, США, Yahoo
18:31 29.10.2022
 
Большинство американцев против переизбрания Байдена и Трампа, показал опрос

Опрос: 57% американцев не хотят видеть Байдена и Трампа кандидатами в президенты США

© AP Photo / Eugene HoshikoДжо Байден и Дональд Трамп
Джо Байден и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Джо Байден и Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Больше половины американцев не хотят, чтобы действующий президент США Джо Байден и бывший глава государства Дональд Трамп баллотировались на новый срок в 2024 году, следует из опубликованных в субботу результатов социологического опроса, проведенного Yahoo! совместно с исследовательской организацией YouGov.
Согласно табличным значениям опубликованного исследования, 57% респондентов отрицательно ответили на вопрос, “следует ли Байдену снова баллотироваться на пост президента в 2024 году”. При этом 21% ответили, что не уверены, стоит ли ему переизбираться и только 22% поддерживают переизбрание Байдена.
Те же 57% американцев считают, что и Трампу не следует вновь участвовать в президентской гонке, однако в поддержку его выдвижения высказались 29% респондентов и только 14% не смогли уверенно ответить на вопрос.
Опрос проводился с 13 по 17 октября 2022 года. В нем приняли участие 1629 совершеннолетних американцев. Погрешность результатов составила плюс-минус 2,7%.
Джен Псаки - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
05:40
Демократы обеспокоены возможными результатами выборов в США, заявила Псаки
 
В миреДжо БайденДональд ТрампСШАYahoo
 
 
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