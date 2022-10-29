https://ria.ru/20221029/opros-1827791726.html
Большинство американцев против переизбрания Байдена и Трампа, показал опрос
Большинство американцев против переизбрания Байдена и Трампа, показал опрос - РИА Новости, 29.10.2022
Большинство американцев против переизбрания Байдена и Трампа, показал опрос
Больше половины американцев не хотят, чтобы действующий президент США Джо Байден и бывший глава государства Дональд Трамп баллотировались на новый срок в 2024... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T18:31
2022-10-29T18:31
2022-10-29T18:31
в мире
джо байден
дональд трамп
сша
yahoo
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ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Больше половины американцев не хотят, чтобы действующий президент США Джо Байден и бывший глава государства Дональд Трамп баллотировались на новый срок в 2024 году, следует из опубликованных в субботу результатов социологического опроса, проведенного Yahoo! совместно с исследовательской организацией YouGov.Согласно табличным значениям опубликованного исследования, 57% респондентов отрицательно ответили на вопрос, “следует ли Байдену снова баллотироваться на пост президента в 2024 году”. При этом 21% ответили, что не уверены, стоит ли ему переизбираться и только 22% поддерживают переизбрание Байдена.Те же 57% американцев считают, что и Трампу не следует вновь участвовать в президентской гонке, однако в поддержку его выдвижения высказались 29% респондентов и только 14% не смогли уверенно ответить на вопрос.Опрос проводился с 13 по 17 октября 2022 года. В нем приняли участие 1629 совершеннолетних американцев. Погрешность результатов составила плюс-минус 2,7%.
https://ria.ru/20221029/ssha-1827700964.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джо байден, дональд трамп, сша, yahoo
В мире, Джо Байден, Дональд Трамп, США, Yahoo
Большинство американцев против переизбрания Байдена и Трампа, показал опрос
Опрос: 57% американцев не хотят видеть Байдена и Трампа кандидатами в президенты США