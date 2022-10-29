https://ria.ru/20221029/opros-1827791726.html

Большинство американцев против переизбрания Байдена и Трампа, показал опрос

Большинство американцев против переизбрания Байдена и Трампа, показал опрос - РИА Новости, 29.10.2022

Большинство американцев против переизбрания Байдена и Трампа, показал опрос

Больше половины американцев не хотят, чтобы действующий президент США Джо Байден и бывший глава государства Дональд Трамп баллотировались на новый срок в 2024... РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T18:31

2022-10-29T18:31

2022-10-29T18:31

в мире

джо байден

дональд трамп

сша

yahoo

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ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Больше половины американцев не хотят, чтобы действующий президент США Джо Байден и бывший глава государства Дональд Трамп баллотировались на новый срок в 2024 году, следует из опубликованных в субботу результатов социологического опроса, проведенного Yahoo! совместно с исследовательской организацией YouGov.Согласно табличным значениям опубликованного исследования, 57% респондентов отрицательно ответили на вопрос, “следует ли Байдену снова баллотироваться на пост президента в 2024 году”. При этом 21% ответили, что не уверены, стоит ли ему переизбираться и только 22% поддерживают переизбрание Байдена.Те же 57% американцев считают, что и Трампу не следует вновь участвовать в президентской гонке, однако в поддержку его выдвижения высказались 29% респондентов и только 14% не смогли уверенно ответить на вопрос.Опрос проводился с 13 по 17 октября 2022 года. В нем приняли участие 1629 совершеннолетних американцев. Погрешность результатов составила плюс-минус 2,7%.

https://ria.ru/20221029/ssha-1827700964.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, джо байден, дональд трамп, сша, yahoo