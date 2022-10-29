https://ria.ru/20221029/opasnost-1827699173.html

В США раскрыли опасность поддержки Украины для всего мира

В США раскрыли опасность поддержки Украины для всего мира - РИА Новости, 29.10.2022

В США раскрыли опасность поддержки Украины для всего мира

Поддержка Украины со стороны США ударит по Штатам и их союзникам, а также грозит разрушением глобальной экономики и усложнению процесса контроля над... РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T04:20

2022-10-29T04:20

2022-10-29T04:20

украина

сша

европа

в мире

китай

россия

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Поддержка Украины со стороны США ударит по Штатам и их союзникам, а также грозит разрушением глобальной экономики и усложнению процесса контроля над вооружениями, пишет Foreign Affairs.Издание отмечает, что администрация Байдена "предпринимает мало шагов" для урегулирования ситуации на Украине."Мантра Вашингтона состоит в том, чтобы поддерживать Киев “столько, сколько потребуется” и исключить, по крайней мере пока, практические шаги в направлении дипломатии", — пишет американский журнал.Затянувшийся конфликт ударит и по самим Штатам, "отнимая военные и финансовые ресурсы", уменьшая способность Америки "уделять приоритетное внимание долгосрочной стратегической конкуренции с Китаем". Действия со стороны США способствуют "глубокому замораживанию американо-российских отношений, что потенциально поставит под угрозу сотрудничество между Вашингтоном и Москвой по вопросам глобальной важности, таким как контроль над вооружениями", резюмирует издание.Западные страны, столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.

https://ria.ru/20221028/obman-1827394827.html

https://ria.ru/20221020/finansirovanie-1825259731.html

украина

сша

европа

китай

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

украина, сша, европа, в мире, китай, россия