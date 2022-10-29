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В США раскрыли опасность поддержки Украины для всего мира - РИА Новости, 29.10.2022
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В США раскрыли опасность поддержки Украины для всего мира
В США раскрыли опасность поддержки Украины для всего мира - РИА Новости, 29.10.2022
В США раскрыли опасность поддержки Украины для всего мира
Поддержка Украины со стороны США ударит по Штатам и их союзникам, а также грозит разрушением глобальной экономики и усложнению процесса контроля над... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T04:20
2022-10-29T04:20
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Поддержка Украины со стороны США ударит по Штатам и их союзникам, а также грозит разрушением глобальной экономики и усложнению процесса контроля над вооружениями, пишет Foreign Affairs.Издание отмечает, что администрация Байдена "предпринимает мало шагов" для урегулирования ситуации на Украине."Мантра Вашингтона состоит в том, чтобы поддерживать Киев “столько, сколько потребуется” и исключить, по крайней мере пока, практические шаги в направлении дипломатии", — пишет американский журнал.Затянувшийся конфликт ударит и по самим Штатам, "отнимая военные и финансовые ресурсы", уменьшая способность Америки "уделять приоритетное внимание долгосрочной стратегической конкуренции с Китаем". Действия со стороны США способствуют "глубокому замораживанию американо-российских отношений, что потенциально поставит под угрозу сотрудничество между Вашингтоном и Москвой по вопросам глобальной важности, таким как контроль над вооружениями", резюмирует издание.Западные страны, столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
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украина, сша, европа, в мире, китай, россия
Украина, США, Европа, В мире, Китай, Россия
04:20 29.10.2022
 
В США раскрыли опасность поддержки Украины для всего мира

Foreign Affairs: поддержка Украины со стороны США грозит разрушением глобальной экономики

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США в Киеве
Флаг США в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Поддержка Украины со стороны США ударит по Штатам и их союзникам, а также грозит разрушением глобальной экономики и усложнению процесса контроля над вооружениями, пишет Foreign Affairs.

"Длительный конфликт на Украине подорвет мировую экономику. Наиболее важные торговые партнеры и союзники Соединенных Штатов в Европе пострадают сильнее всего, главным образом из-за роста цен на энергоносители", — говорится в статье.

Издание отмечает, что администрация Байдена "предпринимает мало шагов" для урегулирования ситуации на Украине.
"Мантра Вашингтона состоит в том, чтобы поддерживать Киев “столько, сколько потребуется” и исключить, по крайней мере пока, практические шаги в направлении дипломатии", — пишет американский журнал.
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Затянувшийся конфликт ударит и по самим Штатам, "отнимая военные и финансовые ресурсы", уменьшая способность Америки "уделять приоритетное внимание долгосрочной стратегической конкуренции с Китаем". Действия со стороны США способствуют "глубокому замораживанию американо-российских отношений, что потенциально поставит под угрозу сотрудничество между Вашингтоном и Москвой по вопросам глобальной важности, таким как контроль над вооружениями", резюмирует издание.
Западные страны, столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
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