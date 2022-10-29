В США раскрыли опасность поддержки Украины для всего мира
Foreign Affairs: поддержка Украины со стороны США грозит разрушением глобальной экономики
© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США в Киеве
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Поддержка Украины со стороны США ударит по Штатам и их союзникам, а также грозит разрушением глобальной экономики и усложнению процесса контроля над вооружениями, пишет Foreign Affairs.
"Длительный конфликт на Украине подорвет мировую экономику. Наиболее важные торговые партнеры и союзники Соединенных Штатов в Европе пострадают сильнее всего, главным образом из-за роста цен на энергоносители", — говорится в статье.
Издание отмечает, что администрация Байдена "предпринимает мало шагов" для урегулирования ситуации на Украине.
"Мантра Вашингтона состоит в том, чтобы поддерживать Киев “столько, сколько потребуется” и исключить, по крайней мере пока, практические шаги в направлении дипломатии", — пишет американский журнал.
Затянувшийся конфликт ударит и по самим Штатам, "отнимая военные и финансовые ресурсы", уменьшая способность Америки "уделять приоритетное внимание долгосрочной стратегической конкуренции с Китаем". Действия со стороны США способствуют "глубокому замораживанию американо-российских отношений, что потенциально поставит под угрозу сотрудничество между Вашингтоном и Москвой по вопросам глобальной важности, таким как контроль над вооружениями", резюмирует издание.
Западные страны, столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
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