https://ria.ru/20221029/oon-1827791429.html

В ООН отреагировали на приостановку участия России в зерновой сделке

В ООН отреагировали на приостановку участия России в зерновой сделке - РИА Новости, 29.10.2022

В ООН отреагировали на приостановку участия России в зерновой сделке

ООН находится в контакте с российскими властями в свете сообщений о приостановке участия России в "зерновой сделке", говорится в комментарии официального... РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T18:30

2022-10-29T18:30

2022-10-29T18:30

россия

оон

в мире

стефан дюжаррик

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ООН, 29 окт – РИА Новости. ООН находится в контакте с российскими властями в свете сообщений о приостановке участия России в "зерновой сделке", говорится в комментарии официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.По его словам, крайне важно, чтобы все стороны воздерживались от любых действий, которые могли бы поставить под угрозу "важнейшую гуманитарную инициативу, явно оказывающую положительное влияние на доступ к продовольствию для миллионов людей во всем мире".

https://ria.ru/20221029/sdelka-1827788807.html

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россия, оон, в мире, стефан дюжаррик