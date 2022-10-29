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В ООН отреагировали на приостановку участия России в зерновой сделке - РИА Новости, 29.10.2022
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В ООН отреагировали на приостановку участия России в зерновой сделке
В ООН отреагировали на приостановку участия России в зерновой сделке - РИА Новости, 29.10.2022
В ООН отреагировали на приостановку участия России в зерновой сделке
ООН находится в контакте с российскими властями в свете сообщений о приостановке участия России в "зерновой сделке", говорится в комментарии официального... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T18:30
2022-10-29T18:30
россия
оон
в мире
стефан дюжаррик
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ООН, 29 окт – РИА Новости. ООН находится в контакте с российскими властями в свете сообщений о приостановке участия России в "зерновой сделке", говорится в комментарии официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.По его словам, крайне важно, чтобы все стороны воздерживались от любых действий, которые могли бы поставить под угрозу "важнейшую гуманитарную инициативу, явно оказывающую положительное влияние на доступ к продовольствию для миллионов людей во всем мире".
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россия, оон, в мире, стефан дюжаррик
Россия, ООН, В мире, Стефан Дюжаррик
18:30 29.10.2022
 
В ООН отреагировали на приостановку участия России в зерновой сделке

В ООН заявили об обсуждении с российскими властями приостановки участия в зерновой сделке

© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в медиабанкШтаб-квартира ООН в Нью-Йорке
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 29 окт – РИА Новости. ООН находится в контакте с российскими властями в свете сообщений о приостановке участия России в "зерновой сделке", говорится в комментарии официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.
"Мы видели сообщения из Российской Федерации о приостановке их участия в Черноморской зерновой инициативе после нападения на российский Черноморский флот. Мы находимся в контакте с российскими властями по этому вопросу", – указал Дюжаррик.
По его словам, крайне важно, чтобы все стороны воздерживались от любых действий, которые могли бы поставить под угрозу "важнейшую гуманитарную инициативу, явно оказывающую положительное влияние на доступ к продовольствию для миллионов людей во всем мире".
Сухогруз Navi-Star с зерном - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
18:16
Источник: Турция пока не получила от России уведомлений по зерновой сделке
 
РоссияООНВ миреСтефан Дюжаррик
 
 
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