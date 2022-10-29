Рейтинг@Mail.ru
Глава суда ООН не ответила на вопрос о нейтральности в конфликте на Украине - РИА Новости, 29.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221029/oon-1827695146.html
Глава суда ООН не ответила на вопрос о нейтральности в конфликте на Украине
Глава суда ООН не ответила на вопрос о нейтральности в конфликте на Украине - РИА Новости, 29.10.2022
Глава суда ООН не ответила на вопрос о нейтральности в конфликте на Украине
Председатель Международного суда ООН Джоан Донохью не стала отвечать на вопрос о том, считаются ли страны, поставляющие Киеву вооружения, обучающие на своей... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T01:59
2022-10-29T01:59
украина
сша
оон
международный суд оон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156073/60/1560736069_0:305:2990:1987_1920x0_80_0_0_605d2d83b09c73572d94bd12b79b5255.jpg
ООН, 28 окт – РИА Новости. Председатель Международного суда ООН Джоан Донохью не стала отвечать на вопрос о том, считаются ли страны, поставляющие Киеву вооружения, обучающие на своей территории украинских военных, сторонами конфликта. Она отметила, что суд занимается вопросами, представленными в рамках дел, но не обладает мнением по юридическим вопросам общего характера.Глава 1 Статьи 4 "Конвенции о правах и обязанностях нейтральных держав и лиц в случае сухопутной войны" 1907 года говорит, что "на территории нейтральной державы в пользу воюющих не могут быть формируемы военные отряды и открываемы учреждения для вербовки". Между тем Статья 6 "Конвенции о правах и обязанностях нейтральных держав и лиц в случае морской войны" 1907 года предписывает: "Передача по какому бы то ни было основанию, прямо или косвенно, нейтральной державой державе воюющей военных судов, боеприпасов или всякого военного материала воспрещается".В ходе брифинге корреспондент РИА Новости задал председателю Международного суда ООН вопрос: Позволяют ли эти конвенции заключить, что страны, которые активно поддерживают Украину вооружениями, боеприпасами, обучением украинских военных на своих территориях, больше не рассматриваются как нейтральные и являются стороной конфликта."Как у суда, у нас нет мнения по юридическим вопросам общего характера, которые не представлены нам в рамках дел. Такими вопросами могли бы заняться ученые, заинтересованные государства и т.д", - сказала Донохью."Но мы не можем как суд рассматривать вопросы, которые могут быть актуальны в более широком смысле для конфликта, о котором вы упомянули, но которые не стоят пред нами (в рамках дел – ред.). Извините, мы просто не можем дать ответ на этот вопрос", - указала она.Страны Запада, в первые очередь США активно поставляют вооружения Киеву, занимаются обучением украинских военных на своей территории. Известно также, что на территории Украины выполняет боевые задачи так называемый "Иностранный легион", в том числе офицеры из США, Великобритании и Польши.
https://ria.ru/20221028/bpla-1827660776.html
https://ria.ru/20221028/frantsiya-1827441795.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156073/60/1560736069_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_41227782b9f465b6d936f8bd5b0dc27d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, сша, оон, международный суд оон, в мире
Украина, США, ООН, Международный суд ООН, В мире
01:59 29.10.2022
 
Глава суда ООН не ответила на вопрос о нейтральности в конфликте на Украине

Глава Международного суда ООН не ответила о нейтральных сторонах конфликта на Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкВид на здание Международного суда ООН в Гааге
Вид на здание Международного суда ООН в Гааге - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Вид на здание Международного суда ООН в Гааге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 28 окт – РИА Новости. Председатель Международного суда ООН Джоан Донохью не стала отвечать на вопрос о том, считаются ли страны, поставляющие Киеву вооружения, обучающие на своей территории украинских военных, сторонами конфликта. Она отметила, что суд занимается вопросами, представленными в рамках дел, но не обладает мнением по юридическим вопросам общего характера.
Глава 1 Статьи 4 "Конвенции о правах и обязанностях нейтральных держав и лиц в случае сухопутной войны" 1907 года говорит, что "на территории нейтральной державы в пользу воюющих не могут быть формируемы военные отряды и открываемы учреждения для вербовки". Между тем Статья 6 "Конвенции о правах и обязанностях нейтральных держав и лиц в случае морской войны" 1907 года предписывает: "Передача по какому бы то ни было основанию, прямо или косвенно, нейтральной державой державе воюющей военных судов, боеприпасов или всякого военного материала воспрещается".
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
Вчера, 19:53Специальная военная операция на Украине
Небензя отверг заявление постпреда Израиля об иранских БПЛА на Украине
В ходе брифинге корреспондент РИА Новости задал председателю Международного суда ООН вопрос: Позволяют ли эти конвенции заключить, что страны, которые активно поддерживают Украину вооружениями, боеприпасами, обучением украинских военных на своих территориях, больше не рассматриваются как нейтральные и являются стороной конфликта.
"Как у суда, у нас нет мнения по юридическим вопросам общего характера, которые не представлены нам в рамках дел. Такими вопросами могли бы заняться ученые, заинтересованные государства и т.д", - сказала Донохью.
"Но мы не можем как суд рассматривать вопросы, которые могут быть актуальны в более широком смысле для конфликта, о котором вы упомянули, но которые не стоят пред нами (в рамках дел – ред.). Извините, мы просто не можем дать ответ на этот вопрос", - указала она.
Страны Запада, в первые очередь США активно поставляют вооружения Киеву, занимаются обучением украинских военных на своей территории. Известно также, что на территории Украины выполняет боевые задачи так называемый "Иностранный легион", в том числе офицеры из США, Великобритании и Польши.
Париж, Франция - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
Вчера, 11:39
МИД Франции ушел от ответа об использовании спутников на Украине
 
УкраинаСШАООНМеждународный суд ООНВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала