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Глава суда ООН не ответила на вопрос о нейтральности в конфликте на Украине

Глава суда ООН не ответила на вопрос о нейтральности в конфликте на Украине - РИА Новости, 29.10.2022

Глава суда ООН не ответила на вопрос о нейтральности в конфликте на Украине

Председатель Международного суда ООН Джоан Донохью не стала отвечать на вопрос о том, считаются ли страны, поставляющие Киеву вооружения, обучающие на своей... РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T01:59

2022-10-29T01:59

2022-10-29T01:59

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ООН, 28 окт – РИА Новости. Председатель Международного суда ООН Джоан Донохью не стала отвечать на вопрос о том, считаются ли страны, поставляющие Киеву вооружения, обучающие на своей территории украинских военных, сторонами конфликта. Она отметила, что суд занимается вопросами, представленными в рамках дел, но не обладает мнением по юридическим вопросам общего характера.Глава 1 Статьи 4 "Конвенции о правах и обязанностях нейтральных держав и лиц в случае сухопутной войны" 1907 года говорит, что "на территории нейтральной державы в пользу воюющих не могут быть формируемы военные отряды и открываемы учреждения для вербовки". Между тем Статья 6 "Конвенции о правах и обязанностях нейтральных держав и лиц в случае морской войны" 1907 года предписывает: "Передача по какому бы то ни было основанию, прямо или косвенно, нейтральной державой державе воюющей военных судов, боеприпасов или всякого военного материала воспрещается".В ходе брифинге корреспондент РИА Новости задал председателю Международного суда ООН вопрос: Позволяют ли эти конвенции заключить, что страны, которые активно поддерживают Украину вооружениями, боеприпасами, обучением украинских военных на своих территориях, больше не рассматриваются как нейтральные и являются стороной конфликта."Как у суда, у нас нет мнения по юридическим вопросам общего характера, которые не представлены нам в рамках дел. Такими вопросами могли бы заняться ученые, заинтересованные государства и т.д", - сказала Донохью."Но мы не можем как суд рассматривать вопросы, которые могут быть актуальны в более широком смысле для конфликта, о котором вы упомянули, но которые не стоят пред нами (в рамках дел – ред.). Извините, мы просто не можем дать ответ на этот вопрос", - указала она.Страны Запада, в первые очередь США активно поставляют вооружения Киеву, занимаются обучением украинских военных на своей территории. Известно также, что на территории Украины выполняет боевые задачи так называемый "Иностранный легион", в том числе офицеры из США, Великобритании и Польши.

https://ria.ru/20221028/bpla-1827660776.html

https://ria.ru/20221028/frantsiya-1827441795.html

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украина, сша, оон, международный суд оон, в мире