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Снижение цен на пшеницу спасло миллионы людей от нищеты, заявили в ООН - РИА Новости, 29.10.2022
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Снижение цен на пшеницу спасло миллионы людей от нищеты, заявили в ООН
Снижение цен на пшеницу спасло миллионы людей от нищеты, заявили в ООН - РИА Новости, 29.10.2022
Снижение цен на пшеницу спасло миллионы людей от нищеты, заявили в ООН
Снижение цен на продовольствие, достигнутое в том числе благодаря договоренности об экспорте продовольствия по Черному морю, спасло около 100 миллионов человек... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T01:08
2022-10-29T01:08
экономика
стефан дюжаррик
россия
черное море
турция
оон
фао
всемирный банк
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ООН, 29 окт – РИА Новости. Снижение цен на продовольствие, достигнутое в том числе благодаря договоренности об экспорте продовольствия по Черному морю, спасло около 100 миллионов человек от крайней нищеты, говорится в комментарии официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика."Возобновление экспорта в значительной степени способствовало снижению цен на пшеницу и другие товары. Продовольственный индекс ФАО снижается 7 месяцев подряд. По нашим оценкам, основанным на проекции Всемирного банка, снижение цен на основные продукты питания косвенно спасло около 100 миллионов человек от черты крайней нищеты", - указал Дюжаррик.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.Российский лидер Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения.
https://ria.ru/20221028/sdelka-1827687551.html
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экономика, стефан дюжаррик, россия, черное море, турция, оон, фао, всемирный банк
Экономика, Стефан Дюжаррик, Россия, Черное море, Турция, ООН, ФАО, Всемирный банк
01:08 29.10.2022
 
Снижение цен на пшеницу спасло миллионы людей от нищеты, заявили в ООН

Дюжаррик: снижение цен на продовольствие спасло миллионы человек от крайней нищеты

© Фото : страница Стефана Дюжаррика в TwitterСтефан Дюжаррик
Стефан Дюжаррик - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© Фото : страница Стефана Дюжаррика в Twitter
Стефан Дюжаррик. Архивное фото
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ООН, 29 окт – РИА Новости. Снижение цен на продовольствие, достигнутое в том числе благодаря договоренности об экспорте продовольствия по Черному морю, спасло около 100 миллионов человек от крайней нищеты, говорится в комментарии официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.
"Возобновление экспорта в значительной степени способствовало снижению цен на пшеницу и другие товары. Продовольственный индекс ФАО снижается 7 месяцев подряд. По нашим оценкам, основанным на проекции Всемирного банка, снижение цен на основные продукты питания косвенно спасло около 100 миллионов человек от черты крайней нищеты", - указал Дюжаррик.
Зерно в цехе ОАО Мелитопольский элеватор - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
Вчера, 23:44
Захарова: Москва сообщала ООН о невыполнении второй части "зерновой сделки"
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Российский лидер Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения.
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
Вчера, 22:27
В ООН заявили, что занимаются снятием барьеров для российских удобрений
 
ЭкономикаСтефан ДюжаррикРоссияЧерное мореТурцияООНФАОВсемирный банк
 
 
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