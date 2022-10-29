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Снижение цен на пшеницу спасло миллионы людей от нищеты, заявили в ООН
Снижение цен на пшеницу спасло миллионы людей от нищеты, заявили в ООН - РИА Новости, 29.10.2022
Снижение цен на пшеницу спасло миллионы людей от нищеты, заявили в ООН
Снижение цен на продовольствие, достигнутое в том числе благодаря договоренности об экспорте продовольствия по Черному морю, спасло около 100 миллионов человек... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T01:08
2022-10-29T01:08
2022-10-29T01:08
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турция
оон
фао
всемирный банк
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ООН, 29 окт – РИА Новости. Снижение цен на продовольствие, достигнутое в том числе благодаря договоренности об экспорте продовольствия по Черному морю, спасло около 100 миллионов человек от крайней нищеты, говорится в комментарии официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика."Возобновление экспорта в значительной степени способствовало снижению цен на пшеницу и другие товары. Продовольственный индекс ФАО снижается 7 месяцев подряд. По нашим оценкам, основанным на проекции Всемирного банка, снижение цен на основные продукты питания косвенно спасло около 100 миллионов человек от черты крайней нищеты", - указал Дюжаррик.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.Российский лидер Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения.
https://ria.ru/20221028/sdelka-1827687551.html
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экономика, стефан дюжаррик, россия, черное море, турция, оон, фао, всемирный банк
Экономика, Стефан Дюжаррик, Россия, Черное море, Турция, ООН, ФАО, Всемирный банк
Снижение цен на пшеницу спасло миллионы людей от нищеты, заявили в ООН
Дюжаррик: снижение цен на продовольствие спасло миллионы человек от крайней нищеты