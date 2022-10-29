https://ria.ru/20221029/oon-1827693421.html

Снижение цен на пшеницу спасло миллионы людей от нищеты, заявили в ООН

Снижение цен на пшеницу спасло миллионы людей от нищеты, заявили в ООН - РИА Новости, 29.10.2022

Снижение цен на пшеницу спасло миллионы людей от нищеты, заявили в ООН

Снижение цен на продовольствие, достигнутое в том числе благодаря договоренности об экспорте продовольствия по Черному морю, спасло около 100 миллионов человек... РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T01:08

2022-10-29T01:08

2022-10-29T01:08

экономика

стефан дюжаррик

россия

черное море

турция

оон

фао

всемирный банк

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ООН, 29 окт – РИА Новости. Снижение цен на продовольствие, достигнутое в том числе благодаря договоренности об экспорте продовольствия по Черному морю, спасло около 100 миллионов человек от крайней нищеты, говорится в комментарии официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика."Возобновление экспорта в значительной степени способствовало снижению цен на пшеницу и другие товары. Продовольственный индекс ФАО снижается 7 месяцев подряд. По нашим оценкам, основанным на проекции Всемирного банка, снижение цен на основные продукты питания косвенно спасло около 100 миллионов человек от черты крайней нищеты", - указал Дюжаррик.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.Российский лидер Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения.

https://ria.ru/20221028/sdelka-1827687551.html

https://ria.ru/20221028/oon-1827680547.html

россия

черное море

турция

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экономика, стефан дюжаррик, россия, черное море, турция, оон, фао, всемирный банк