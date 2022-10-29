https://ria.ru/20221029/oon-1827691259.html
ООН призвала снять препятствия для экспорта удобрений из России
ООН призвала снять препятствия для экспорта удобрений из России - РИА Новости, 29.10.2022
ООН призвала снять препятствия для экспорта удобрений из России
Организация Объединенных Наций призвала все стороны приложить максимальные усилия для продления черноморской зерновой инициативы, а также для снятия остающихся... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T00:28
2022-10-29T00:28
2022-10-29T00:46
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стефан дюжаррик
черное море
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ООН, 29 окт — РИА Новости. Организация Объединенных Наций призвала все стороны приложить максимальные усилия для продления черноморской зерновой инициативы, а также для снятия остающихся препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений, говорится в комментарии официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.По его словам, ООН готова продолжать работу со всеми сторонами для достижения этой цели."Мы не недооцениваем трудности, но знаем, что их можно преодолеть", — указал представитель генсека.Правительства, судоходные компании, торговцы зерном и удобрениями, а также фермеры во всем мире сейчас ждут "определенности будущего", добавил он.В Стамбуле 22 июля подписали два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый — меморандум — предполагает обязательства Организации Объединенных Наций снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине.Как указывает Москва, в части экспорта из России сделка пока не работает. Срок действия зерновой сделки истекает 19 ноября, но перспективы ее продления до сих пор неясны.
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экономика, россия, оон, украина, в мире, стефан дюжаррик, черное море
Экономика, Россия, ООН, Украина, В мире, Стефан Дюжаррик, Черное море
00:28 29.10.2022 (обновлено: 00:46 29.10.2022)
ООН призвала снять препятствия для экспорта удобрений из России
ООН: надо продлить продуктовую сделку и снять препятствия для экспорта удобрений из России
ООН, 29 окт — РИА Новости. Организация Объединенных Наций призвала все стороны приложить максимальные усилия для продления черноморской зерновой инициативы, а также для снятия остающихся препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений, говорится в комментарии официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.
"Мы призываем все стороны приложить все усилия для возобновления черноморской зерновой инициативы и максимально полной реализации обоих соглашений (об экспорте украинского продовольствия через Черное море
и экспорте российских удобрений и продовольствия соответственно. — Прим. ред.), включая скорейшее устранение любых остающихся препятствий для экспорта российского зерна и удобрений", — сказал Дюжаррик.
По его словам, ООН готова продолжать работу со всеми сторонами для достижения этой цели.
"Мы не недооцениваем трудности, но знаем, что их можно преодолеть", — указал представитель генсека.
Правительства, судоходные компании, торговцы зерном и удобрениями, а также фермеры во всем мире сейчас ждут "определенности будущего", добавил он.
В Стамбуле
22 июля подписали два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый — меморандум — предполагает обязательства Организации Объединенных Наций снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине
.
Как указывает Москва
, в части экспорта из России
сделка пока не работает. Срок действия зерновой сделки истекает 19 ноября, но перспективы ее продления до сих пор неясны.