Рейтинг@Mail.ru
ООН призвала снять препятствия для экспорта удобрений из России - РИА Новости, 29.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221029/oon-1827691259.html
ООН призвала снять препятствия для экспорта удобрений из России
ООН призвала снять препятствия для экспорта удобрений из России - РИА Новости, 29.10.2022
ООН призвала снять препятствия для экспорта удобрений из России
Организация Объединенных Наций призвала все стороны приложить максимальные усилия для продления черноморской зерновой инициативы, а также для снятия остающихся... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T00:28
2022-10-29T00:46
экономика
россия
оон
украина
в мире
стефан дюжаррик
черное море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152935/09/1529350965_390:954:2335:2048_1920x0_80_0_0_b2fb437673c6b2cb402b9efa9f579a32.jpg
ООН, 29 окт — РИА Новости. Организация Объединенных Наций призвала все стороны приложить максимальные усилия для продления черноморской зерновой инициативы, а также для снятия остающихся препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений, говорится в комментарии официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.По его словам, ООН готова продолжать работу со всеми сторонами для достижения этой цели."Мы не недооцениваем трудности, но знаем, что их можно преодолеть", — указал представитель генсека.Правительства, судоходные компании, торговцы зерном и удобрениями, а также фермеры во всем мире сейчас ждут "определенности будущего", добавил он.В Стамбуле 22 июля подписали два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый — меморандум — предполагает обязательства Организации Объединенных Наций снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине.Как указывает Москва, в части экспорта из России сделка пока не работает. Срок действия зерновой сделки истекает 19 ноября, но перспективы ее продления до сих пор неясны.
https://ria.ru/20221028/mid-1827424996.html
https://ria.ru/20221024/produkty-1826250194.html
россия
украина
черное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152935/09/1529350965_0:301:2330:2048_1920x0_80_0_0_72066d754468deaaf97184f289f2569f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, оон, украина, в мире, стефан дюжаррик, черное море
Экономика, Россия, ООН, Украина, В мире, Стефан Дюжаррик, Черное море
00:28 29.10.2022 (обновлено: 00:46 29.10.2022)
 
ООН призвала снять препятствия для экспорта удобрений из России

ООН: надо продлить продуктовую сделку и снять препятствия для экспорта удобрений из России

© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в медиабанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости / Роман Махмутов
Перейти в медиабанк
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 29 окт — РИА Новости. Организация Объединенных Наций призвала все стороны приложить максимальные усилия для продления черноморской зерновой инициативы, а также для снятия остающихся препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений, говорится в комментарии официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.
"Мы призываем все стороны приложить все усилия для возобновления черноморской зерновой инициативы и максимально полной реализации обоих соглашений (об экспорте украинского продовольствия через Черное море и экспорте российских удобрений и продовольствия соответственно. — Прим. ред.), включая скорейшее устранение любых остающихся препятствий для экспорта российского зерна и удобрений", — сказал Дюжаррик.
По его словам, ООН готова продолжать работу со всеми сторонами для достижения этой цели.
"Мы не недооцениваем трудности, но знаем, что их можно преодолеть", — указал представитель генсека.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
Вчера, 10:38
Злоупотребления продуктовой сделкой нельзя игнорировать, заявил МИД России
Правительства, судоходные компании, торговцы зерном и удобрениями, а также фермеры во всем мире сейчас ждут "определенности будущего", добавил он.
В Стамбуле 22 июля подписали два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый — меморандум — предполагает обязательства Организации Объединенных Наций снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине.
Как указывает Москва, в части экспорта из России сделка пока не работает. Срок действия зерновой сделки истекает 19 ноября, но перспективы ее продления до сих пор неясны.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
24 октября, 13:25
Лавров призвал Запад активнее работать с ООН по продуктовой сделке
 
ЭкономикаРоссияООНУкраинаВ миреСтефан ДюжаррикЧерное море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала