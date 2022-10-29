Рейтинг@Mail.ru
ВСУ при обстрелах повредили более четырех тысяч объектов в Первомайске - РИА Новости, 29.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221029/obstrely-1827782067.html
ВСУ при обстрелах повредили более четырех тысяч объектов в Первомайске
ВСУ при обстрелах повредили более четырех тысяч объектов в Первомайске - РИА Новости, 29.10.2022
ВСУ при обстрелах повредили более четырех тысяч объектов в Первомайске
Более 4 тысяч объектов, в том числе жилого фонда и инфраструктуры, повреждено в городе Первомайске в ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских войск с... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T17:29
2022-10-29T17:29
специальная военная операция на украине
в мире
первомайск
луганская народная республика
украина
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152850/11/1528501118_0:149:3111:1899_1920x0_80_0_0_90bd6aed7e4eb70f073566509c6a6035.jpg
ЛУГАНСК, 29 окт - РИА Новости. Более 4 тысяч объектов, в том числе жилого фонда и инфраструктуры, повреждено в городе Первомайске в ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских войск с конца февраля, сообщил РИА Новости глава городской администрации Сергей Колягин.Ранее представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, заявило об очередном ударе украинских войск из РСЗО HIMARS по Первомайску. По данным центра, в результате погибла мирная жительница, разрушен жилой дом, а также повреждено восемь жилых домов и три легковых автомобиля. Следователи СК РФ зафиксировали последствия обстрела."За этот период (с конца февраля – ред.) массированные обстрелы продолжались до 5 июля. За этот период мы зафиксировали повреждения более 4 тысяч адресов объектов жилого фонда, социальной сферы, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность города", - рассказал Колягин. Со слов мэра Первомайска, с июля по настоящее время массовые обстрелы Первомайска прекратились, но приобрели "точечный характер" из американских РСЗО HIMARS. Целями обстрелов украинских силовиков являются в том числе рабочие предприятия, складские базы, на который располагаются стройматериалы."(Удару подверглась – ред.) база строительных материалов, которая использовалась для восстановления города. Считаю, целями таких точечных обстрелов является как можно больше усложнить жизнь прифронтовому городу Первомайску, который на протяжении восьми лет держался (на линии боевого соприкосновения до начала СВО – ред.)" - сказал Колягин.Первомайск – город в ЛНР, до начала СВО его население составляло около 36 тысяч человек. Экономика города ориентирована на горную промышленность. После 24 февраля линия боевого соприкосновения находится примерно в 40 километрах от Первомайска.
https://ria.ru/20221028/obstrel-1827652208.html
https://ria.ru/20221028/lnr-1827411358.html
первомайск
луганская народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152850/11/1528501118_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_c4ac63b69ffa07c7e70c64a78009040c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, первомайск, луганская народная республика, украина, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Первомайск, Луганская Народная Республика, Украина, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины
17:29 29.10.2022
 
ВСУ при обстрелах повредили более четырех тысяч объектов в Первомайске

Мэр Колягин: ВСУ с февраля повредили в Первомайске в ЛНР более четырех тысяч объектов

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкРазрушенное здание в городе Первомайске
Разрушенное здание в городе Первомайске - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Разрушенное здание в городе Первомайске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 29 окт - РИА Новости. Более 4 тысяч объектов, в том числе жилого фонда и инфраструктуры, повреждено в городе Первомайске в ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских войск с конца февраля, сообщил РИА Новости глава городской администрации Сергей Колягин.
Ранее представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, заявило об очередном ударе украинских войск из РСЗО HIMARS по Первомайску. По данным центра, в результате погибла мирная жительница, разрушен жилой дом, а также повреждено восемь жилых домов и три легковых автомобиля. Следователи СК РФ зафиксировали последствия обстрела.
Сотрудник Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
Вчера, 19:21Специальная военная операция на Украине
Следователи зафиксировали последствия обстрела Первомайска в ЛНР
"За этот период (с конца февраля – ред.) массированные обстрелы продолжались до 5 июля. За этот период мы зафиксировали повреждения более 4 тысяч адресов объектов жилого фонда, социальной сферы, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность города", - рассказал Колягин. Со слов мэра Первомайска, с июля по настоящее время массовые обстрелы Первомайска прекратились, но приобрели "точечный характер" из американских РСЗО HIMARS. Целями обстрелов украинских силовиков являются в том числе рабочие предприятия, складские базы, на который располагаются стройматериалы.
"(Удару подверглась – ред.) база строительных материалов, которая использовалась для восстановления города. Считаю, целями таких точечных обстрелов является как можно больше усложнить жизнь прифронтовому городу Первомайску, который на протяжении восьми лет держался (на линии боевого соприкосновения до начала СВО – ред.)" - сказал Колягин.
Первомайск – город в ЛНР, до начала СВО его население составляло около 36 тысяч человек. Экономика города ориентирована на горную промышленность. После 24 февраля линия боевого соприкосновения находится примерно в 40 километрах от Первомайска.
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
Вчера, 09:17Специальная военная операция на Украине
В ЛНР девушка погибла при обстреле Первомайска из HIMARS
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреПервомайскЛуганская Народная РеспубликаУкраинаСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала