https://ria.ru/20221029/obstrely-1827782067.html

ВСУ при обстрелах повредили более четырех тысяч объектов в Первомайске

ВСУ при обстрелах повредили более четырех тысяч объектов в Первомайске - РИА Новости, 29.10.2022

ВСУ при обстрелах повредили более четырех тысяч объектов в Первомайске

Более 4 тысяч объектов, в том числе жилого фонда и инфраструктуры, повреждено в городе Первомайске в ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских войск с... РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T17:29

2022-10-29T17:29

2022-10-29T17:29

специальная военная операция на украине

в мире

первомайск

луганская народная республика

украина

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 29 окт - РИА Новости. Более 4 тысяч объектов, в том числе жилого фонда и инфраструктуры, повреждено в городе Первомайске в ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских войск с конца февраля, сообщил РИА Новости глава городской администрации Сергей Колягин.Ранее представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, заявило об очередном ударе украинских войск из РСЗО HIMARS по Первомайску. По данным центра, в результате погибла мирная жительница, разрушен жилой дом, а также повреждено восемь жилых домов и три легковых автомобиля. Следователи СК РФ зафиксировали последствия обстрела."За этот период (с конца февраля – ред.) массированные обстрелы продолжались до 5 июля. За этот период мы зафиксировали повреждения более 4 тысяч адресов объектов жилого фонда, социальной сферы, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность города", - рассказал Колягин. Со слов мэра Первомайска, с июля по настоящее время массовые обстрелы Первомайска прекратились, но приобрели "точечный характер" из американских РСЗО HIMARS. Целями обстрелов украинских силовиков являются в том числе рабочие предприятия, складские базы, на который располагаются стройматериалы."(Удару подверглась – ред.) база строительных материалов, которая использовалась для восстановления города. Считаю, целями таких точечных обстрелов является как можно больше усложнить жизнь прифронтовому городу Первомайску, который на протяжении восьми лет держался (на линии боевого соприкосновения до начала СВО – ред.)" - сказал Колягин.Первомайск – город в ЛНР, до начала СВО его население составляло около 36 тысяч человек. Экономика города ориентирована на горную промышленность. После 24 февраля линия боевого соприкосновения находится примерно в 40 километрах от Первомайска.

https://ria.ru/20221028/obstrel-1827652208.html

https://ria.ru/20221028/lnr-1827411358.html

первомайск

луганская народная республика

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, первомайск, луганская народная республика, украина, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины