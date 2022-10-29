Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Горловке и Донецку 19 снарядов
Дом в Донецке, пострадавший в результате обстрела. Архивное фото
ДОНЕЦК, 29 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка и Горловку, выпустив 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и семь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 21.23 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 22.13 – населенный пункт Курдюмовка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 22.35 – населенный пункт Курдюмовка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
Кроме того, украинские войска в 21.30 обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив семь снарядов калибром 152 миллиметра.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее в субботу сообщил о повреждении храма Святых Новомучеников в Киевском районе города.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.