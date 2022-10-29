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Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк - РИА Новости, 29.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221029/obstrel-1827824618.html
Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк
Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк - РИА Новости, 29.10.2022
Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка и Горловку, выпустив 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и семь снарядов калибром 152... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T23:08
2022-10-29T23:08
специальная военная операция на украине
в мире
алексей кулемзин (донецк)
горловка
донецк
донецкая народная республика
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 29 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка и Горловку, выпустив 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и семь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 21.23 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 22.13 – населенный пункт Курдюмовка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 22.35 – населенный пункт Курдюмовка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.Кроме того, украинские войска в 21.30 обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив семь снарядов калибром 152 миллиметра.Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее в субботу сообщил о повреждении храма Святых Новомучеников в Киевском районе города.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221029/obstrel-1827815291.html
https://ria.ru/20221029/nastuplenie-1827809655.html
горловка
донецк
донецкая народная республика
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в мире, алексей кулемзин (донецк), горловка, донецк, донецкая народная республика, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Кулемзин (Донецк), Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
23:08 29.10.2022
 
Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Горловке и Донецку 19 снарядов

© РИА Новости / Перейти в медиабанкДом в Донецке, пострадавший в результате обстрела
Дом в Донецке, пострадавший в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости
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Дом в Донецке, пострадавший в результате обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка и Горловку, выпустив 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и семь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 21.23 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 22.13 – населенный пункт Курдюмовка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 22.35 – населенный пункт Курдюмовка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
Кроме того, украинские войска в 21.30 обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив семь снарядов калибром 152 миллиметра.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее в субботу сообщил о повреждении храма Святых Новомучеников в Киевском районе города.
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Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАлексей Кулемзин (Донецк)ГорловкаДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТО
 
 
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