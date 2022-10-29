21:52 29.10.2022 (обновлено: 22:22 29.10.2022)
ВСУ обстреляли Антоновский мост в Херсоне из HIMARS
ВСУ обстреляли Антоновский мост в Херсоне из HIMARS, три ракеты упали в район моста
Херсон. Архивное фото
ХЕРСОН, 29 окт — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар из РСЗО HIMARS по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне, сообщил представитель экстренных служб региона.
"Киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру. Так, в 21:13 обстрелял район Антоновского моста, выпустив 12 ракет HIMARS, девять ракет сбили. К сожалению, три ракеты упали в район Антоновского моста", — сказал он.
Информация о жертвах и разрушениях уточняется.
Украинские войска регулярно наносят удары по Антоновскому мосту, соединяющему берега реки Днепр. В частности, накануне сообщалось об очередном обстреле — ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS, все цели сбила российская система противовоздушной обороны.
Как заявлял в середине октября командующий российской Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин, разведданные говорят о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе Херсона и подготовке массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Он назвал обстановку в столице региона опасной для ее жителей.
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об организованном вывозе гражданского населения с правого на левый берег Днепра, чтобы создать оборонительные укрепления.
В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.