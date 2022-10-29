https://ria.ru/20221029/obstrel-1827815291.html

ВСУ обстреляли Антоновский мост в Херсоне из HIMARS

ВСУ обстреляли Антоновский мост в Херсоне из HIMARS - РИА Новости, 29.10.2022

ВСУ обстреляли Антоновский мост в Херсоне из HIMARS

Украинские войска нанесли удар из РСЗО HIMARS по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне, сообщил представитель экстренных служб региона. РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T21:52

2022-10-29T21:52

2022-10-29T22:22

специальная военная операция на украине

в мире

херсон

вооруженные силы украины

херсонская область

рсзо himars

сергей суровикин

владимир сальдо

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ХЕРСОН, 29 окт — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар из РСЗО HIMARS по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне, сообщил представитель экстренных служб региона.Информация о жертвах и разрушениях уточняется.Украинские войска регулярно наносят удары по Антоновскому мосту, соединяющему берега реки Днепр. В частности, накануне сообщалось об очередном обстреле — ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS, все цели сбила российская система противовоздушной обороны.Как заявлял в середине октября командующий российской Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин, разведданные говорят о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе Херсона и подготовке массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Он назвал обстановку в столице региона опасной для ее жителей.Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об организованном вывозе гражданского населения с правого на левый берег Днепра, чтобы создать оборонительные укрепления.В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.

https://ria.ru/20221029/ukraina-1827736435.html

https://ria.ru/20221029/desant-1827732296.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, херсон, вооруженные силы украины, херсонская область , рсзо himars, сергей суровикин, владимир сальдо, днепр (город)