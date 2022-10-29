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ВСУ обстреляли Антоновский мост в Херсоне из HIMARS - РИА Новости, 29.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221029/obstrel-1827815291.html
ВСУ обстреляли Антоновский мост в Херсоне из HIMARS
ВСУ обстреляли Антоновский мост в Херсоне из HIMARS - РИА Новости, 29.10.2022
ВСУ обстреляли Антоновский мост в Херсоне из HIMARS
Украинские войска нанесли удар из РСЗО HIMARS по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне, сообщил представитель экстренных служб региона. РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T21:52
2022-10-29T22:22
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
вооруженные силы украины
херсонская область
рсзо himars
сергей суровикин
владимир сальдо
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ХЕРСОН, 29 окт — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар из РСЗО HIMARS по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне, сообщил представитель экстренных служб региона.Информация о жертвах и разрушениях уточняется.Украинские войска регулярно наносят удары по Антоновскому мосту, соединяющему берега реки Днепр. В частности, накануне сообщалось об очередном обстреле — ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS, все цели сбила российская система противовоздушной обороны.Как заявлял в середине октября командующий российской Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин, разведданные говорят о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе Херсона и подготовке массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Он назвал обстановку в столице региона опасной для ее жителей.Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об организованном вывозе гражданского населения с правого на левый берег Днепра, чтобы создать оборонительные укрепления.В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.
https://ria.ru/20221029/ukraina-1827736435.html
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в мире, херсон, вооруженные силы украины, херсонская область , рсзо himars, сергей суровикин, владимир сальдо, днепр (город)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , РСЗО HIMARS, Сергей Суровикин, Владимир Сальдо, Днепр (город)
21:52 29.10.2022 (обновлено: 22:22 29.10.2022)
 
ВСУ обстреляли Антоновский мост в Херсоне из HIMARS

ВСУ обстреляли Антоновский мост в Херсоне из HIMARS, три ракеты упали в район моста

© Flickr / msweidelХерсон
Херсон - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© Flickr / msweidel
Херсон. Архивное фото
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ХЕРСОН, 29 окт — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар из РСЗО HIMARS по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне, сообщил представитель экстренных служб региона.

"Киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру. Так, в 21:13 обстрелял район Антоновского моста, выпустив 12 ракет HIMARS, девять ракет сбили. К сожалению, три ракеты упали в район Антоновского моста", — сказал он.

Информация о жертвах и разрушениях уточняется.
Украинские войска регулярно наносят удары по Антоновскому мосту, соединяющему берега реки Днепр. В частности, накануне сообщалось об очередном обстреле — ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS, все цели сбила российская система противовоздушной обороны.
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Как заявлял в середине октября командующий российской Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин, разведданные говорят о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе Херсона и подготовке массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Он назвал обстановку в столице региона опасной для ее жителей.
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об организованном вывозе гражданского населения с правого на левый берег Днепра, чтобы создать оборонительные укрепления.
В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.
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