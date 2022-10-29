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Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 29.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221029/obstrel-1827813984.html
Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 29.10.2022
Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска обстреляли Горловку и Киевский район Донецка, выпустив в общей сложности 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T21:40
2022-10-29T21:40
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
горловка
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 29 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку и Киевский район Донецка, выпустив в общей сложности 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 18.25 (совпадает с мск) – населенный пункт Курдюмовка – населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 19.27 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 19.40 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.Кроме того, украинские войска открыли огонь по Петровскому и Кировскому районам Донецка, выпустив в общей сложности 11 снарядов калибром 152 миллиметра.Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее в субботу сообщил о повреждении храма Святых Новомучеников в Киевском районе города.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221029/skhron-1827715922.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
горловка
донецкая народная республика
украина
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в мире, донецк, горловка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
21:40 29.10.2022
 
Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк снарядами натовского калибра

В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили по Донецку и Горловке 12 снарядов натовского калибра

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в Донецке со стороны украинских войск
Последствия обстрела в Донецке со стороны украинских войск - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Последствия обстрела в Донецке со стороны украинских войск. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку и Киевский район Донецка, выпустив в общей сложности 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 18.25 (совпадает с мск) – населенный пункт Курдюмовка – населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 19.27 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 19.40 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
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Кроме того, украинские войска открыли огонь по Петровскому и Кировскому районам Донецка, выпустив в общей сложности 11 снарядов калибром 152 миллиметра.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее в субботу сообщил о повреждении храма Святых Новомучеников в Киевском районе города.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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