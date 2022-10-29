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Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 29.10.2022
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https://ria.ru/20221029/obstrel-1827732061.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 29.10.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска выпустили по Донецку и Горловке 16 снарядов калибром 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T11:05
2022-10-29T11:05
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецк
донецкая народная республика
нато
стирол
сцкк
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ДОНЕЦК, 29 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку и Горловке 16 снарядов калибром 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 10.09 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский, Киевский районы): выпущено 4 снаряда калибром 155 миллиметров... 10.30 - населенный пункт Нетайлово - населенный пункт Донецк (Киевский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров... 10.42 - населенный пункт Курдюмовка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 7 снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях в Telegram-канале ведомства.Кроме того, в 09.35 представительство зафиксировало обстрел поселка Минеральное в Ясиноватском районе ДНР. Украинские войска выпустили по нему четыре снаряда калибром 152 миллиметра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221029/plennye-1827707107.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
донецк
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в мире, горловка, донецк, донецкая народная республика, нато, стирол, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, НАТО, Стирол, СЦКК
11:05 29.10.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска выпустили по Донецку и Горловке 16 снарядов

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкРазбитое окно
Разбитое окно - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 29 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку и Горловке 16 снарядов калибром 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 10.09 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский, Киевский районы): выпущено 4 снаряда калибром 155 миллиметров... 10.30 - населенный пункт Нетайлово - населенный пункт Донецк (Киевский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров... 10.42 - населенный пункт Курдюмовка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 7 снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях в Telegram-канале ведомства.
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Кроме того, в 09.35 представительство зафиксировало обстрел поселка Минеральное в Ясиноватском районе ДНР. Украинские войска выпустили по нему четыре снаряда калибром 152 миллиметра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкДонецкая Народная РеспубликаНАТОСтиролСЦКК
 
 
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