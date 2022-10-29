Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска выпустили по Донецку и Горловке 16 снарядов
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ДОНЕЦК, 29 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку и Горловке 16 снарядов калибром 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 10.09 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский, Киевский районы): выпущено 4 снаряда калибром 155 миллиметров... 10.30 - населенный пункт Нетайлово - населенный пункт Донецк (Киевский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров... 10.42 - населенный пункт Курдюмовка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 7 снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях в Telegram-канале ведомства.
Кроме того, в 09.35 представительство зафиксировало обстрел поселка Минеральное в Ясиноватском районе ДНР. Украинские войска выпустили по нему четыре снаряда калибром 152 миллиметра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.