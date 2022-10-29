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В новых регионах подготовят программу развития образования - РИА Новости, 29.10.2022
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В новых регионах подготовят программу развития образования
В новых регионах подготовят программу развития образования - РИА Новости, 29.10.2022
В новых регионах подготовят программу развития образования
Программу развития образования в новых регионах России подготовят до 15 декабря, сообщила пресс-служба министерства просвещения России. РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T11:45
2022-10-29T11:45
владимир путин
сергей кравцов
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
общество
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Программу развития образования в новых регионах России подготовят до 15 декабря, сообщила пресс-служба министерства просвещения России."Комплексная программа развития образования в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях должна быть подготовлена до 15 декабря", - говорится в сообщении.Добавляется, что о готовности сдавать выпускные экзамены в формате ЕГЭ уже заявили около 3 тысяч одиннадцатиклассников из ДНР – для них создано 14 пунктов проведения экзамена, планируется открыть еще 11.Он отметил, что с 2014 года российские специалисты накопили методический опыт интеграции на примере Крыма и Севастополя, он будет обобщен и систематизирован, эта работа поручена экспертам Московского государственного педагогического университета.Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
https://ria.ru/20221009/dnr-1822596234.html
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владимир путин, сергей кравцов, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, общество
Владимир Путин, Сергей Кравцов, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Россия, Общество
11:45 29.10.2022
 
В новых регионах подготовят программу развития образования

Минпросвещения: программу развития образования в новых регионах подготовят до 15 декабря

© Фото : Пушилин Д.В./TelegramДенис Пушилин и Андрей Турчак в школе №65 в Мариуполе
Денис Пушилин и Андрей Турчак в школе №65 в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© Фото : Пушилин Д.В./Telegram
Денис Пушилин и Андрей Турчак в школе №65 в Мариуполе. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Программу развития образования в новых регионах России подготовят до 15 декабря, сообщила пресс-служба министерства просвещения России.
"Комплексная программа развития образования в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях должна быть подготовлена до 15 декабря", - говорится в сообщении.
Донецк - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
9 октября, 13:54
Министерство образования ДНР рассчитывает на помощь бюджета России
Добавляется, что о готовности сдавать выпускные экзамены в формате ЕГЭ уже заявили около 3 тысяч одиннадцатиклассников из ДНР – для них создано 14 пунктов проведения экзамена, планируется открыть еще 11.
"Очень важно, чтобы коллеги были максимально погружены в решение актуальных вопросов, касающихся развития всей отечественной системы образования, интеграции в нее систем образования новых регионов нашей страны и корректировки учебного процесса в соответствии с российскими стандартами", – сказал министр просвещения России Сергей Кравцов, его слова приводятся в сообщении.
Он отметил, что с 2014 года российские специалисты накопили методический опыт интеграции на примере Крыма и Севастополя, он будет обобщен и систематизирован, эта работа поручена экспертам Московского государственного педагогического университета.
Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
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