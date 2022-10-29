https://ria.ru/20221029/obrazovanie-1827736125.html

В новых регионах подготовят программу развития образования

В новых регионах подготовят программу развития образования - РИА Новости, 29.10.2022

В новых регионах подготовят программу развития образования

Программу развития образования в новых регионах России подготовят до 15 декабря, сообщила пресс-служба министерства просвещения России. РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T11:45

2022-10-29T11:45

2022-10-29T11:45

владимир путин

сергей кравцов

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

общество

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Программу развития образования в новых регионах России подготовят до 15 декабря, сообщила пресс-служба министерства просвещения России."Комплексная программа развития образования в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях должна быть подготовлена до 15 декабря", - говорится в сообщении.Добавляется, что о готовности сдавать выпускные экзамены в формате ЕГЭ уже заявили около 3 тысяч одиннадцатиклассников из ДНР – для них создано 14 пунктов проведения экзамена, планируется открыть еще 11.Он отметил, что с 2014 года российские специалисты накопили методический опыт интеграции на примере Крыма и Севастополя, он будет обобщен и систематизирован, эта работа поручена экспертам Московского государственного педагогического университета.Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.

https://ria.ru/20221009/dnr-1822596234.html

https://sn.ria.ru/20221025/vasileva-1826600400.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, сергей кравцов, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, общество