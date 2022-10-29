В новых регионах подготовят программу развития образования
Минпросвещения: программу развития образования в новых регионах подготовят до 15 декабря
Денис Пушилин и Андрей Турчак в школе №65 в Мариуполе. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Программу развития образования в новых регионах России подготовят до 15 декабря, сообщила пресс-служба министерства просвещения России.
"Комплексная программа развития образования в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях должна быть подготовлена до 15 декабря", - говорится в сообщении.
Добавляется, что о готовности сдавать выпускные экзамены в формате ЕГЭ уже заявили около 3 тысяч одиннадцатиклассников из ДНР – для них создано 14 пунктов проведения экзамена, планируется открыть еще 11.
"Очень важно, чтобы коллеги были максимально погружены в решение актуальных вопросов, касающихся развития всей отечественной системы образования, интеграции в нее систем образования новых регионов нашей страны и корректировки учебного процесса в соответствии с российскими стандартами", – сказал министр просвещения России Сергей Кравцов, его слова приводятся в сообщении.
Он отметил, что с 2014 года российские специалисты накопили методический опыт интеграции на примере Крыма и Севастополя, он будет обобщен и систематизирован, эта работа поручена экспертам Московского государственного педагогического университета.
Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.