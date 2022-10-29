https://ria.ru/20221029/obrazovanie-1827696137.html

Спецоперацию включили в курс истории для российских старшеклассников

Спецоперацию включили в курс истории для российских старшеклассников - РИА Новости, 29.10.2022

Спецоперацию включили в курс истории для российских старшеклассников

Понимание причин и следствий российской специальной военной операции на Украине включили в требования к предметным результатам освоения базового курса истории... РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T02:06

2022-10-29T02:06

2022-10-29T02:06

специальная военная операция на украине

россия

украина

ссср

госдума рф

общество

образование

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Понимание причин и следствий российской специальной военной операции на Украине включили в требования к предметным результатам освоения базового курса истории для старшеклассников, следует из проекта федеральных основных общеобразовательных программ (ФООП) среднего общего образования.В документе отмечается, что достижение такого предметного результата связано с усвоением обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории России 1945-2022 годов, умением верно интерпретировать исторические факты, давать им оценку, умением противостоять попыткам фальсификации истории, отстаивать историческую правду.Школьники 11-х классов на уроках "История России" поговорят о государственном перевороте на Украине 2014 года и позиции России, воссоединении Крыма и Севастополя с Россией и его международных последствиях. Старшеклассники обсудят с учителями Минские соглашения по Донбассу и гуманитарную поддержку Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР), а также введение США и их союзниками политических и экономических санкций против России и их последствиях.Кроме того, в программу включили следующие темы: "Россия в борьбе с коронавирусной пандемией, оказание помощи зарубежным странам. Мир и процессы глобализации в новых условиях. Международный нефтяной кризис 2020 г. и его последствия. Россия в современном мире".Ранее депутаты Госдумы и сенаторы внесли в нижнюю палату законопроект, предусматривающий введение единых федеральных основных общеобразовательных программ для школ, которые будут разрабатываться и утверждаться Минпросвещения, а также введение госзаказа на разработку учебников, который также будет осуществлять Минпросвещения. Минпросвещения России опубликовало проекты ФООП в пятницу.

https://ria.ru/20221014/fgos-1824203619.html

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украина

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россия, украина, ссср, госдума рф, общество, образование