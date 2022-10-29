https://ria.ru/20221029/obmen-1827752991.html

Пушилин сообщил о новом обмене пленными с Украиной

Пушилин сообщил о новом обмене пленными с Украиной - РИА Новости, 29.10.2022

Пушилин сообщил о новом обмене пленными с Украиной

Россия провела обмен пленными с Украиной по формуле 50 на 50, сообщил в Telegram врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T14:06

2022-10-29T14:06

2022-10-29T15:25

специальная военная операция на украине

денис пушилин

донецкая народная республика

лнр

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 29 окт — РИА Новости. Россия провела обмен пленными с Украиной по формуле 50 на 50, сообщил в Telegram врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.Позже Минобороны подтвердило информацию об обмене. В ведомстве отметили, что с подконтрольной Украине территории вернули 50 российских военных, которым в плену грозила смертельная опасность. Самолеты ВКС доставят их в Москву для лечения и реабилитации.Последний масштабный обмен пленными между Россией и Украиной произошел 17 октября. С подконтрольных Киеву территорий удалось вернуть 110 человек: 80 гражданских моряков, а также 30 бойцов из ДНР, ЛНР и других российских регионов. Украинской стороне передали 108 служащих в ВСУ женщин. Еще две добровольно отказались возвращаться, пожелав остаться в России.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20221029/tatuirovki-1827733990.html

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

денис пушилин, донецкая народная республика, лнр, вооруженные силы украины