14:06 29.10.2022 (обновлено: 15:25 29.10.2022)
Пушилин сообщил о новом обмене пленными с Украиной
Врио главы ДНР Пушилин сообщил об обмене пленными с Киевом по формуле 50 на 50
© РИА Новости / Пресс-служба Аппарата уполномоченного по правам человека РФ / Перейти в медиабанкРоссийские военные во время обмена пленными
Российские военные во время обмена пленными. Архивное фото
ДОНЕЦК, 29 окт — РИА Новости. Россия провела обмен пленными с Украиной по формуле 50 на 50, сообщил в Telegram врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"Украине отдаем в основном вэсэушников. Свободу получают наши 50 бойцов. В их числе семь человек из Донецкой Народной Республики, двое — из Луганской Народной Республики. Ждем ребят дома", — написал он.
Позже Минобороны подтвердило информацию об обмене. В ведомстве отметили, что с подконтрольной Украине территории вернули 50 российских военных, которым в плену грозила смертельная опасность. Самолеты ВКС доставят их в Москву для лечения и реабилитации.
Последний масштабный обмен пленными между Россией и Украиной произошел 17 октября. С подконтрольных Киеву территорий удалось вернуть 110 человек: 80 гражданских моряков, а также 30 бойцов из ДНР, ЛНР и других российских регионов. Украинской стороне передали 108 служащих в ВСУ женщин. Еще две добровольно отказались возвращаться, пожелав остаться в России.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.