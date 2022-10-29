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Пушилин сообщил о новом обмене пленными с Украиной - РИА Новости, 29.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221029/obmen-1827752991.html
Пушилин сообщил о новом обмене пленными с Украиной
Пушилин сообщил о новом обмене пленными с Украиной - РИА Новости, 29.10.2022
Пушилин сообщил о новом обмене пленными с Украиной
Россия провела обмен пленными с Украиной по формуле 50 на 50, сообщил в Telegram врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T14:06
2022-10-29T15:25
специальная военная операция на украине
денис пушилин
донецкая народная республика
лнр
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 29 окт — РИА Новости. Россия провела обмен пленными с Украиной по формуле 50 на 50, сообщил в Telegram врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.Позже Минобороны подтвердило информацию об обмене. В ведомстве отметили, что с подконтрольной Украине территории вернули 50 российских военных, которым в плену грозила смертельная опасность. Самолеты ВКС доставят их в Москву для лечения и реабилитации.Последний масштабный обмен пленными между Россией и Украиной произошел 17 октября. С подконтрольных Киеву территорий удалось вернуть 110 человек: 80 гражданских моряков, а также 30 бойцов из ДНР, ЛНР и других российских регионов. Украинской стороне передали 108 служащих в ВСУ женщин. Еще две добровольно отказались возвращаться, пожелав остаться в России.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20221029/tatuirovki-1827733990.html
донецкая народная республика
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денис пушилин, донецкая народная республика, лнр, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, ЛНР, Вооруженные силы Украины
14:06 29.10.2022 (обновлено: 15:25 29.10.2022)
 
Пушилин сообщил о новом обмене пленными с Украиной

Врио главы ДНР Пушилин сообщил об обмене пленными с Киевом по формуле 50 на 50

© РИА Новости / Пресс-служба Аппарата уполномоченного по правам человека РФ / Перейти в медиабанкРоссийские военные во время обмена пленными
Российские военные во время обмена пленными - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Аппарата уполномоченного по правам человека РФ
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Российские военные во время обмена пленными. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 окт — РИА Новости. Россия провела обмен пленными с Украиной по формуле 50 на 50, сообщил в Telegram врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"Украине отдаем в основном вэсэушников. Свободу получают наши 50 бойцов. В их числе семь человек из Донецкой Народной Республики, двое — из Луганской Народной Республики. Ждем ребят дома", — написал он.
Позже Минобороны подтвердило информацию об обмене. В ведомстве отметили, что с подконтрольной Украине территории вернули 50 российских военных, которым в плену грозила смертельная опасность. Самолеты ВКС доставят их в Москву для лечения и реабилитации.
Последний масштабный обмен пленными между Россией и Украиной произошел 17 октября. С подконтрольных Киеву территорий удалось вернуть 110 человек: 80 гражданских моряков, а также 30 бойцов из ДНР, ЛНР и других российских регионов. Украинской стороне передали 108 служащих в ВСУ женщин. Еще две добровольно отказались возвращаться, пожелав остаться в России.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
Автобус со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
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Специальная военная операция на УкраинеДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаЛНРВооруженные силы Украины
 
 
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