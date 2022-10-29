https://ria.ru/20221029/obman-1827689259.html

Аналитик дал совет, как обезопасить себя от новых схем киберпреступников

Аналитик дал совет, как обезопасить себя от новых схем киберпреступников - РИА Новости, 29.10.2022

Аналитик дал совет, как обезопасить себя от новых схем киберпреступников

Злоумышленники постоянно совершенствуют схемы телефонного мошенничества, россиянам не следует терять бдительности, рассказал агентству "Прайм" ведущий аналитик... РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T02:15

2022-10-29T02:15

2022-10-29T02:15

технологии

общество

россия

digital risk protection group-ib

евгений егоров

банковские карты

мошенничество

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Злоумышленники постоянно совершенствуют схемы телефонного мошенничества, россиянам не следует терять бдительности, рассказал агентству "Прайм" ведущий аналитик Департамента Digital Risk Protection Group-IB Евгений Егоров.Кроме того, злоумышленники манипулируют новостной повесткой, поэтому гражданам могут поступать звонки от "адвоката" с предложением "избежать частичную мобилизацию".Егоров подчеркнул, что в такой ситуации нельзя сообщать данные с обратной стороны банковской карты (CVV), код или кодовое слово, переходить по подозрительным ссылкам в SMS. Эксперт порекомендовал в случае звонка сообщить в родной банк номер мошенника.

https://ria.ru/20221015/moshenniki-1824220846.html

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технологии, общество, россия, digital risk protection group-ib, евгений егоров, банковские карты, мошенничество