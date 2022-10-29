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Аналитик дал совет, как обезопасить себя от новых схем киберпреступников - РИА Новости, 29.10.2022
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Аналитик дал совет, как обезопасить себя от новых схем киберпреступников
Аналитик дал совет, как обезопасить себя от новых схем киберпреступников - РИА Новости, 29.10.2022
Аналитик дал совет, как обезопасить себя от новых схем киберпреступников
Злоумышленники постоянно совершенствуют схемы телефонного мошенничества, россиянам не следует терять бдительности, рассказал агентству "Прайм" ведущий аналитик... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T02:15
2022-10-29T02:15
технологии
общество
россия
digital risk protection group-ib
евгений егоров
банковские карты
мошенничество
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Злоумышленники постоянно совершенствуют схемы телефонного мошенничества, россиянам не следует терять бдительности, рассказал агентству "Прайм" ведущий аналитик Департамента Digital Risk Protection Group-IB Евгений Егоров.Кроме того, злоумышленники манипулируют новостной повесткой, поэтому гражданам могут поступать звонки от "адвоката" с предложением "избежать частичную мобилизацию".Егоров подчеркнул, что в такой ситуации нельзя сообщать данные с обратной стороны банковской карты (CVV), код или кодовое слово, переходить по подозрительным ссылкам в SMS. Эксперт порекомендовал в случае звонка сообщить в родной банк номер мошенника.
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технологии, общество, россия, digital risk protection group-ib, евгений егоров, банковские карты, мошенничество
Технологии, Общество, Россия, Digital Risk Protection Group-IB, Евгений Егоров, Банковские карты, Мошенничество
02:15 29.10.2022
 
Аналитик дал совет, как обезопасить себя от новых схем киберпреступников

Аналитик Егоров: нельзя сообщать данные с обратной стороны банковской карты по телефону

© Depositphotos.com / leungchopanБанковская карта
Банковская карта - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© Depositphotos.com / leungchopan
Банковская карта. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Злоумышленники постоянно совершенствуют схемы телефонного мошенничества, россиянам не следует терять бдительности, рассказал агентству "Прайм" ведущий аналитик Департамента Digital Risk Protection Group-IB Евгений Егоров.
"Самыми популярными сценариями остаются звонки от "службы безопасности банка" и "сотрудников правоохранительных органов", которые предупреждают о попытках списания денежных средств со счета жертвы, либо о том, что средства надо перевести на "безопасный счет", — признал Егоров.
Кроме того, злоумышленники манипулируют новостной повесткой, поэтому гражданам могут поступать звонки от "адвоката" с предложением "избежать частичную мобилизацию".
Егоров подчеркнул, что в такой ситуации нельзя сообщать данные с обратной стороны банковской карты (CVV), код или кодовое слово, переходить по подозрительным ссылкам в SMS. Эксперт порекомендовал в случае звонка сообщить в родной банк номер мошенника.
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ТехнологииОбществоРоссияDigital Risk Protection Group-IBЕвгений ЕгоровБанковские картыМошенничество
 
 
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