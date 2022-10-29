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Из Владивостока могут запустить рейс в Мьянму, рассказал почетный консул - РИА Новости, 29.10.2022
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Из Владивостока могут запустить рейс в Мьянму, рассказал почетный консул
Из Владивостока могут запустить рейс в Мьянму, рассказал почетный консул - РИА Новости, 29.10.2022
Из Владивостока могут запустить рейс в Мьянму, рассказал почетный консул
Прямой рейс в Мьянму может быть запущен из Владивостока, рассказал РИА Новости почетный консул Лаоса в дальневосточной столице Александр Вирич. РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T08:01
2022-10-29T08:01
владивосток
мьянма
лаос
россия
туризм
в мире
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ВЛАДИВОСТОК, 29 октября - РИА Новости. Прямой рейс в Мьянму может быть запущен из Владивостока, рассказал РИА Новости почетный консул Лаоса в дальневосточной столице Александр Вирич.В субботу в аэропорту Владивостока состоялась церемония запуска авиарейса в лаосскую столицу Вьентьян. Перелеты по маршруту будут осуществляться раз в неделю по субботам.Вирич подчеркнул, что "пока рано говорить" о подробностях авиасообщения по новому маршруту.Премьер-министр и глава государственного административного совета Мьянмы Мин Аун Хлайн посетил Владивосток в сентябре 2022 года для участия в Восточном экономическом форуме. На пленарном заседании с президентом РФ Владимиром Путиным он заявил о готовности Мьянмы импортировать российские удобрения и топливо.
https://ria.ru/20221029/puteshestviya-1827627128.html
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владивосток, мьянма, лаос, россия, туризм, в мире
Владивосток, Мьянма, Лаос, Россия, Туризм, В мире
08:01 29.10.2022
 
Из Владивостока могут запустить рейс в Мьянму, рассказал почетный консул

Почетный консул Лаоса Вирич: прямой рейс в Мьянму может быть запущен из Владивостока

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкАэропорт Владивостока
Аэропорт Владивостока - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Аэропорт Владивостока. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 29 октября - РИА Новости. Прямой рейс в Мьянму может быть запущен из Владивостока, рассказал РИА Новости почетный консул Лаоса в дальневосточной столице Александр Вирич.
В субботу в аэропорту Владивостока состоялась церемония запуска авиарейса в лаосскую столицу Вьентьян. Перелеты по маршруту будут осуществляться раз в неделю по субботам.
"У нас в перспективе ещё одна страна - Мьянма", - заявил почетный консул Лаоса.
Вирич подчеркнул, что "пока рано говорить" о подробностях авиасообщения по новому маршруту.
Премьер-министр и глава государственного административного совета Мьянмы Мин Аун Хлайн посетил Владивосток в сентябре 2022 года для участия в Восточном экономическом форуме. На пленарном заседании с президентом РФ Владимиром Путиным он заявил о готовности Мьянмы импортировать российские удобрения и топливо.
Электронное табло вылета в аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
07:01Туризм
Самое важное в туризме за неделю: новые авиамаршруты и визовые послабления
 
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