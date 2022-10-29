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Из Владивостока могут запустить рейс в Мьянму, рассказал почетный консул

Из Владивостока могут запустить рейс в Мьянму, рассказал почетный консул - РИА Новости, 29.10.2022

Из Владивостока могут запустить рейс в Мьянму, рассказал почетный консул

Прямой рейс в Мьянму может быть запущен из Владивостока, рассказал РИА Новости почетный консул Лаоса в дальневосточной столице Александр Вирич. РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T08:01

2022-10-29T08:01

2022-10-29T08:01

владивосток

мьянма

лаос

россия

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в мире

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ВЛАДИВОСТОК, 29 октября - РИА Новости. Прямой рейс в Мьянму может быть запущен из Владивостока, рассказал РИА Новости почетный консул Лаоса в дальневосточной столице Александр Вирич.В субботу в аэропорту Владивостока состоялась церемония запуска авиарейса в лаосскую столицу Вьентьян. Перелеты по маршруту будут осуществляться раз в неделю по субботам.Вирич подчеркнул, что "пока рано говорить" о подробностях авиасообщения по новому маршруту.Премьер-министр и глава государственного административного совета Мьянмы Мин Аун Хлайн посетил Владивосток в сентябре 2022 года для участия в Восточном экономическом форуме. На пленарном заседании с президентом РФ Владимиром Путиным он заявил о готовности Мьянмы импортировать российские удобрения и топливо.

https://ria.ru/20221029/puteshestviya-1827627128.html

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владивосток, мьянма, лаос, россия, туризм, в мире