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Из Владивостока могут запустить рейс в Мьянму, рассказал почетный консул
Из Владивостока могут запустить рейс в Мьянму, рассказал почетный консул - РИА Новости, 29.10.2022
Из Владивостока могут запустить рейс в Мьянму, рассказал почетный консул
Прямой рейс в Мьянму может быть запущен из Владивостока, рассказал РИА Новости почетный консул Лаоса в дальневосточной столице Александр Вирич. РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T08:01
2022-10-29T08:01
2022-10-29T08:01
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ВЛАДИВОСТОК, 29 октября - РИА Новости. Прямой рейс в Мьянму может быть запущен из Владивостока, рассказал РИА Новости почетный консул Лаоса в дальневосточной столице Александр Вирич.В субботу в аэропорту Владивостока состоялась церемония запуска авиарейса в лаосскую столицу Вьентьян. Перелеты по маршруту будут осуществляться раз в неделю по субботам.Вирич подчеркнул, что "пока рано говорить" о подробностях авиасообщения по новому маршруту.Премьер-министр и глава государственного административного совета Мьянмы Мин Аун Хлайн посетил Владивосток в сентябре 2022 года для участия в Восточном экономическом форуме. На пленарном заседании с президентом РФ Владимиром Путиным он заявил о готовности Мьянмы импортировать российские удобрения и топливо.
https://ria.ru/20221029/puteshestviya-1827627128.html
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владивосток, мьянма, лаос, россия, туризм, в мире
Владивосток, Мьянма, Лаос, Россия, Туризм, В мире
Из Владивостока могут запустить рейс в Мьянму, рассказал почетный консул
Почетный консул Лаоса Вирич: прямой рейс в Мьянму может быть запущен из Владивостока