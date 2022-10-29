https://ria.ru/20221029/mvd-1827700391.html

МВД рассказало об ущербе от преступлений в России за девять месяцев

МВД рассказало об ущербе от преступлений в России за девять месяцев - РИА Новости, 29.10.2022

МВД рассказало об ущербе от преступлений в России за девять месяцев

Ущерб от преступлений в России за первые девять месяцев 2022 года превысил 623 миллиарда рублей, это на 80 процентов больше аналогичного показателя прошлого... РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T05:32

2022-10-29T05:32

2022-10-29T09:38

россия

общество

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

деньги

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Ущерб от преступлений в России за первые девять месяцев 2022 года превысил 623 миллиарда рублей, это на 80 процентов больше аналогичного показателя прошлого года, следует из характеристики состояния преступности за январь — сентябрь от МВД России.Отмечается, что больше половины урона приходится на преступления, зарегистрированные в городах и поселках городского типа.При этом снижается число правонарушений экономической направленности, их в России зарегистрировали 93,7 тысячи. Материальный ущерб от таких деяний (по оконченным и приостановленным уголовным делам) превысил 283 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20221029/dannye-1827689918.html

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россия, общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), деньги