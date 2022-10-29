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МВД рассказало об ущербе от преступлений в России за девять месяцев - РИА Новости, 29.10.2022
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МВД рассказало об ущербе от преступлений в России за девять месяцев
МВД рассказало об ущербе от преступлений в России за девять месяцев - РИА Новости, 29.10.2022
МВД рассказало об ущербе от преступлений в России за девять месяцев
Ущерб от преступлений в России за первые девять месяцев 2022 года превысил 623 миллиарда рублей, это на 80 процентов больше аналогичного показателя прошлого... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T05:32
2022-10-29T09:38
россия
общество
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
деньги
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Ущерб от преступлений в России за первые девять месяцев 2022 года превысил 623 миллиарда рублей, это на 80 процентов больше аналогичного показателя прошлого года, следует из характеристики состояния преступности за январь — сентябрь от МВД России.Отмечается, что больше половины урона приходится на преступления, зарегистрированные в городах и поселках городского типа.При этом снижается число правонарушений экономической направленности, их в России зарегистрировали 93,7 тысячи. Материальный ущерб от таких деяний (по оконченным и приостановленным уголовным делам) превысил 283 миллиарда рублей.
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россия, общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), деньги
Россия, Общество, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Деньги
05:32 29.10.2022 (обновлено: 09:38 29.10.2022)
 
МВД рассказало об ущербе от преступлений в России за девять месяцев

МВД: ущерб от преступлений в России за девять месяцев превысил 623 миллиарда рублей

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание МВД России
Здание МВД России - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание МВД России. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Ущерб от преступлений в России за первые девять месяцев 2022 года превысил 623 миллиарда рублей, это на 80 процентов больше аналогичного показателя прошлого года, следует из характеристики состояния преступности за январь — сентябрь от МВД России.

"Ущерб от преступлений (по оконченным и приостановленным уголовным делам) составил 623,4 миллиарда рублей, что на 80,3 процента больше аналогичного показателя прошлого года", — говорится в документе.

Отмечается, что больше половины урона приходится на преступления, зарегистрированные в городах и поселках городского типа.
При этом снижается число правонарушений экономической направленности, их в России зарегистрировали 93,7 тысячи. Материальный ущерб от таких деяний (по оконченным и приостановленным уголовным делам) превысил 283 миллиарда рублей.
Паспорт - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
03:15
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РоссияОбществоМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Деньги
 
 
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