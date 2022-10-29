https://ria.ru/20221029/mvd-1827700391.html
МВД рассказало об ущербе от преступлений в России за девять месяцев
МВД рассказало об ущербе от преступлений в России за девять месяцев - РИА Новости, 29.10.2022
МВД рассказало об ущербе от преступлений в России за девять месяцев
Ущерб от преступлений в России за первые девять месяцев 2022 года превысил 623 миллиарда рублей, это на 80 процентов больше аналогичного показателя прошлого... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T05:32
2022-10-29T05:32
2022-10-29T09:38
россия
общество
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
деньги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825499217_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2148c05629ac534e694173a95235375e.jpg
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Ущерб от преступлений в России за первые девять месяцев 2022 года превысил 623 миллиарда рублей, это на 80 процентов больше аналогичного показателя прошлого года, следует из характеристики состояния преступности за январь — сентябрь от МВД России.Отмечается, что больше половины урона приходится на преступления, зарегистрированные в городах и поселках городского типа.При этом снижается число правонарушений экономической направленности, их в России зарегистрировали 93,7 тысячи. Материальный ущерб от таких деяний (по оконченным и приостановленным уголовным делам) превысил 283 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20221029/dannye-1827689918.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825499217_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bacbd2bc544598033af3953fd67e9419.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), деньги
Россия, Общество, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Деньги
05:32 29.10.2022 (обновлено: 09:38 29.10.2022)
МВД рассказало об ущербе от преступлений в России за девять месяцев
МВД: ущерб от преступлений в России за девять месяцев превысил 623 миллиарда рублей
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Ущерб от преступлений в России за первые девять месяцев 2022 года превысил 623 миллиарда рублей, это на 80 процентов больше аналогичного показателя прошлого года, следует из характеристики состояния преступности за январь — сентябрь от МВД России.
"Ущерб от преступлений (по оконченным и приостановленным уголовным делам) составил 623,4 миллиарда рублей, что на 80,3 процента больше аналогичного показателя прошлого года", — говорится в документе.
Отмечается, что больше половины урона приходится на преступления, зарегистрированные в городах и поселках городского типа.
При этом снижается число правонарушений экономической направленности, их в России зарегистрировали 93,7 тысячи. Материальный ущерб от таких деяний (по оконченным и приостановленным уголовным делам) превысил 283 миллиарда рублей.