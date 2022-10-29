https://ria.ru/20221029/muzei-1827608056.html

Сибирская Нефертити и загадочные узоры: куда пойти за атмосферой чуда

Сибирская Нефертити и загадочные узоры: куда пойти за атмосферой чуда - РИА Новости, 29.10.2022

Сибирская Нефертити и загадочные узоры: куда пойти за атмосферой чуда

Древние артефакты, зооморфные образы железного века и скифские драгоценности показывают в Историческом музее. Иммерсивная выставка "Сны Сибири" посвящена... РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T08:00

2022-10-29T08:00

2022-10-29T08:12

петр бирюков

даши намдаков

урал

пермь

амур (река)

культура

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости, Анна Нехаева. Древние артефакты, зооморфные образы железного века и скифские драгоценности показывают в Историческом музее. Иммерсивная выставка "Сны Сибири" посвящена 130-летию Транссибирской магистрали и культурам народов, живших по пути ее следования. О том, каких мифических персонажей там можно увидеть, откуда в экспозиции светящийся тигр, существовало ли на Урале свое лох-несское чудовище и кем была Кондонская Нефертити, — в материале РИА Новости.Великий Сибирский путьМасштабный барельеф с изображением женщины в аутентичных украшениях прямо над входом напоминает скульптуру Ники или древний тотем. Все залы погружены в загадочную полутень, оформлены в серо-синих оттенках, а звуковым сопровождением становятся медитативные мелодии.Сибирь на выставке открывается посетителям последовательно, как из окна поезда: неолитические охотники, изображенные на керамических сосудах, наскальные рисунки рыболовов, каменные изваяния, словно улыбающиеся при восходе солнца, или стремительные всадники, загадочные человеколоси и человекоптицы.По словам главного хранителя, сейчас мы можем только догадываться, какое предназначение было у древних предметов. Особенно если учесть, что нашли их в погребениях, на костищах и ритуальных площадках, где совершались особые обряды.Пермский звериный стиль — это многофигурные композиции с изображением животных и человека. В разделе "Лес" — удивительные артефакты: например, пронизи (продырявленные монеты или пластины) с рисунками.Можно найти персонажей с птичьими чертами и крыльями, которые стоят на паукообразных существах или лосиных головах, пластины в виде человекоптицы из бронзы, антропоморфное изображение в окружении ящеров.Рядом с витринами нескольких экспонатов — их копии с описанием на шрифте Брайля для посетителей с ограничением по зрению.Сибирская Нефертити и таинственный мечОдин из самых известных артефактов — Кондонская Нефертити, найденная при раскопках древнего поселения в районе Комсомольска-на-Амуре. Она абсолютно неповторима.У нее выдающиеся скулы, миниатюрный подбородок, тонкий нос, утрированно узкие и удлиненные глаза. А слегка наклоненной головой и тонкой шеей она тоже удивительно напоминает Нефертити.Уникальный идол-меч с антропоморфной личиной в центре гарды и зооморфным декором обнаружили случайно — в реке.Артефакт изготовили в V-III веках до нашей эры, а вот для чего — специалисты пока не знают. Но скифское влияние здесь очевидно.Скифские степиПосетители совершают путешествие через "Лес", "Горы, степи и долины" — так называются главные залы. В последнем — атмосфера таинственной, суровой и богатой земли.Петр Бирюков создал колоритный и загадочный собирательный женский образ, аллегорию Сибири. Гигантская скульптура девушки с монголоидными чертами лица стоит в одном из залов, облаченная в национальный костюм, рядом — охраняющий ее медведь. В соседнем пространстве — тигр темно-синего цвета, который благодаря мультимедийным технологиям становится оранжево-черным, а стена за ним покрывается наскальной живописью с изображением всадников-охотников.Этот антураж гармонирует с содержанием. В скифском искусстве акцент делался на звериных узорах и сильных быстрых животных.Например, группа тысячелетних стел окуневой культуры — копия оригинала в натуральную величину. Ее сделали на основе специально построенной трехмерной модели.В отдельных витринах выставлены конская узда в виде фигуры грифона, гривна — нашейное украшение, а также погребальные маски.Современное прочтениеТакая же эклектика — в зале с работами современных мастеров из разных городов Сибири.Татьяна Ерошенко, создавая произведение "Космос кочевника", отталкивалась от изображений эпохи бронзы — популярных тогда солярных знаков. Они символизировали движение звезд и планет, служили в древности талисманами и оберегами.Сергей Ануфриев тоже интерпретирует темы солнца, а также масок — атрибутов многих древних культов. Олег Комаров часто использует в своих работах природные объекты, а за основу берет формы шаманских бубнов.А Даши Намдаков в скульптуре "Царская охота" (авторский повтор монументальной композиции в столице Республики Тыва Кызыле) дает отсылки к кочевникам-скифам VII века до нашей эры. Это мифологическое изображение всадников: Царицы-амазонки и Царя-героя, которые направляются на соколиную охоту в сопровождении барсов.Так древние памятники вступают в диалог с неоархаикой. А посетители оказываются в таинственном пространстве сказочного и реального.Выставка "Сны Сибири" продлится до 30 января.

https://ria.ru/20221021/suprematizm-1825320132.html

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Анна Нехаева

Анна Нехаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

петр бирюков, даши намдаков, урал, пермь, амур (река), исторический музей, музеи, куда сходить , что посмотреть