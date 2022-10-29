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Сибирская Нефертити и загадочные узоры: куда пойти за атмосферой чуда - РИА Новости, 29.10.2022
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Культура
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Сибирская Нефертити и загадочные узоры: куда пойти за атмосферой чуда
Сибирская Нефертити и загадочные узоры: куда пойти за атмосферой чуда - РИА Новости, 29.10.2022
Сибирская Нефертити и загадочные узоры: куда пойти за атмосферой чуда
Древние артефакты, зооморфные образы железного века и скифские драгоценности показывают в Историческом музее. Иммерсивная выставка "Сны Сибири" посвящена... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T08:00
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петр бирюков
даши намдаков
урал
пермь
амур (река)
культура
исторический музей
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости, Анна Нехаева. Древние артефакты, зооморфные образы железного века и скифские драгоценности показывают в Историческом музее. Иммерсивная выставка "Сны Сибири" посвящена 130-летию Транссибирской магистрали и культурам народов, живших по пути ее следования. О том, каких мифических персонажей там можно увидеть, откуда в экспозиции светящийся тигр, существовало ли на Урале свое лох-несское чудовище и кем была Кондонская Нефертити, — в материале РИА Новости.Великий Сибирский путьМасштабный барельеф с изображением женщины в аутентичных украшениях прямо над входом напоминает скульптуру Ники или древний тотем. Все залы погружены в загадочную полутень, оформлены в серо-синих оттенках, а звуковым сопровождением становятся медитативные мелодии.Сибирь на выставке открывается посетителям последовательно, как из окна поезда: неолитические охотники, изображенные на керамических сосудах, наскальные рисунки рыболовов, каменные изваяния, словно улыбающиеся при восходе солнца, или стремительные всадники, загадочные человеколоси и человекоптицы.По словам главного хранителя, сейчас мы можем только догадываться, какое предназначение было у древних предметов. Особенно если учесть, что нашли их в погребениях, на костищах и ритуальных площадках, где совершались особые обряды.Пермский звериный стиль — это многофигурные композиции с изображением животных и человека. В разделе "Лес" — удивительные артефакты: например, пронизи (продырявленные монеты или пластины) с рисунками.Можно найти персонажей с птичьими чертами и крыльями, которые стоят на паукообразных существах или лосиных головах, пластины в виде человекоптицы из бронзы, антропоморфное изображение в окружении ящеров.Рядом с витринами нескольких экспонатов — их копии с описанием на шрифте Брайля для посетителей с ограничением по зрению.Сибирская Нефертити и таинственный мечОдин из самых известных артефактов — Кондонская Нефертити, найденная при раскопках древнего поселения в районе Комсомольска-на-Амуре. Она абсолютно неповторима.У нее выдающиеся скулы, миниатюрный подбородок, тонкий нос, утрированно узкие и удлиненные глаза. А слегка наклоненной головой и тонкой шеей она тоже удивительно напоминает Нефертити.Уникальный идол-меч с антропоморфной личиной в центре гарды и зооморфным декором обнаружили случайно — в реке.Артефакт изготовили в V-III веках до нашей эры, а вот для чего — специалисты пока не знают. Но скифское влияние здесь очевидно.Скифские степиПосетители совершают путешествие через "Лес", "Горы, степи и долины" — так называются главные залы. В последнем — атмосфера таинственной, суровой и богатой земли.Петр Бирюков создал колоритный и загадочный собирательный женский образ, аллегорию Сибири. Гигантская скульптура девушки с монголоидными чертами лица стоит в одном из залов, облаченная в национальный костюм, рядом — охраняющий ее медведь. В соседнем пространстве — тигр темно-синего цвета, который благодаря мультимедийным технологиям становится оранжево-черным, а стена за ним покрывается наскальной живописью с изображением всадников-охотников.Этот антураж гармонирует с содержанием. В скифском искусстве акцент делался на звериных узорах и сильных быстрых животных.Например, группа тысячелетних стел окуневой культуры — копия оригинала в натуральную величину. Ее сделали на основе специально построенной трехмерной модели.В отдельных витринах выставлены конская узда в виде фигуры грифона, гривна — нашейное украшение, а также погребальные маски.Современное прочтениеТакая же эклектика — в зале с работами современных мастеров из разных городов Сибири.Татьяна Ерошенко, создавая произведение "Космос кочевника", отталкивалась от изображений эпохи бронзы — популярных тогда солярных знаков. Они символизировали движение звезд и планет, служили в древности талисманами и оберегами.Сергей Ануфриев тоже интерпретирует темы солнца, а также масок — атрибутов многих древних культов. Олег Комаров часто использует в своих работах природные объекты, а за основу берет формы шаманских бубнов.А Даши Намдаков в скульптуре "Царская охота" (авторский повтор монументальной композиции в столице Республики Тыва Кызыле) дает отсылки к кочевникам-скифам VII века до нашей эры. Это мифологическое изображение всадников: Царицы-амазонки и Царя-героя, которые направляются на соколиную охоту в сопровождении барсов.Так древние памятники вступают в диалог с неоархаикой. А посетители оказываются в таинственном пространстве сказочного и реального.Выставка "Сны Сибири" продлится до 30 января.
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Анна Нехаева
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петр бирюков, даши намдаков, урал, пермь, амур (река), исторический музей, музеи, куда сходить , что посмотреть
Петр Бирюков, Даши Намдаков, Урал, Пермь, Амур (река), Культура, Исторический музей, Музеи, куда сходить , что посмотреть
08:00 29.10.2022 (обновлено: 08:12 29.10.2022)
 

Сибирская Нефертити и загадочные узоры: куда пойти за атмосферой чуда

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПосетители на выставке "Сны Сибири" в выставочном комплексе Государственного исторического музея в Москве
Посетители на выставке Сны Сибири в выставочном комплексе Государственного исторического музея в Москве - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости, Анна Нехаева. Древние артефакты, зооморфные образы железного века и скифские драгоценности показывают в Историческом музее. Иммерсивная выставка "Сны Сибири" посвящена 130-летию Транссибирской магистрали и культурам народов, живших по пути ее следования. О том, каких мифических персонажей там можно увидеть, откуда в экспозиции светящийся тигр, существовало ли на Урале свое лох-несское чудовище и кем была Кондонская Нефертити, — в материале РИА Новости.

Великий Сибирский путь

Масштабный барельеф с изображением женщины в аутентичных украшениях прямо над входом напоминает скульптуру Ники или древний тотем. Все залы погружены в загадочную полутень, оформлены в серо-синих оттенках, а звуковым сопровождением становятся медитативные мелодии.

"Транссиб пересекает страну с запада на восток. Экспонаты выбраны по пути следования поезда — через Пермь, Урал, дальше до Амура и Дальнего Востока, — рассказывает главный хранитель отдела археологии ГИМа Кирилл Фирсов. — Временные рамки — четыре тысячи лет: от каменного века, эпохи неолита до раннего Средневековья, VI-VIII веков нашей эры".

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПосетители на выставке "Сны Сибири" в выставочном комплексе Государственного исторического музея в Москве
Посетители на выставке Сны Сибири в выставочном комплексе Государственного исторического музея в Москве - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Посетители на выставке "Сны Сибири" в выставочном комплексе Государственного исторического музея в Москве
Сибирь на выставке открывается посетителям последовательно, как из окна поезда: неолитические охотники, изображенные на керамических сосудах, наскальные рисунки рыболовов, каменные изваяния, словно улыбающиеся при восходе солнца, или стремительные всадники, загадочные человеколоси и человекоптицы.

"Первые исследователи этого региона, которые собирали локальные сказания, называли местных "чудские люди". Поскольку эта культура не была известна миру, их изображали с крыльями или с выраженными элементами частей тел животных. Говорили, что они превращаются в лосей или катаются на ящерах", — отмечает художник выставки Петр Бирюков.

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПосетительница на выставке "Сны Сибири" в выставочном комплексе Государственного исторического музея в Москве
Посетительница на выставке Сны Сибири в выставочном комплексе Государственного исторического музея в Москве - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Посетительница на выставке "Сны Сибири" в выставочном комплексе Государственного исторического музея в Москве
По словам главного хранителя, сейчас мы можем только догадываться, какое предназначение было у древних предметов. Особенно если учесть, что нашли их в погребениях, на костищах и ритуальных площадках, где совершались особые обряды.
Пермский звериный стиль — это многофигурные композиции с изображением животных и человека. В разделе "Лес" — удивительные артефакты: например, пронизи (продырявленные монеты или пластины) с рисунками.
© Фото предоставлено организаторами выставки

Подвеска с изображением божества на волке, III век до нашей эры — III-IV века нашей эры. Гляденовская культура. Государственный исторический музей

Подвеска с изображением божества на волке. III в. до н. э. — III/IV вв. н. э. Гляденовская культура. Государственный исторический музей
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Подвеска с изображением божества на волке, III век до нашей эры — III-IV века нашей эры. Гляденовская культура. Государственный исторический музей

© Фото предоставлено организаторами выставки
© Фото предоставлено организаторами выставки

Прорезная пластина с изображениями животных и орнито-антропоморфных персонажей. VIII-IX вв. Чердынский краеведческий музей им. А. С. Пушкина

Прорезная пластина с изображениями животных и орнито-антропоморфных персонажей. VIII – IX вв. Чердынский краеведческий музей им А. С. Пушкина
2 из 2

Прорезная пластина с изображениями животных и орнито-антропоморфных персонажей. VIII-IX вв. Чердынский краеведческий музей им. А. С. Пушкина

© Фото предоставлено организаторами выставки
1 из 2

Подвеска с изображением божества на волке, III век до нашей эры — III-IV века нашей эры. Гляденовская культура. Государственный исторический музей

© Фото предоставлено организаторами выставки
2 из 2

Прорезная пластина с изображениями животных и орнито-антропоморфных персонажей. VIII-IX вв. Чердынский краеведческий музей им. А. С. Пушкина

© Фото предоставлено организаторами выставки
Можно найти персонажей с птичьими чертами и крыльями, которые стоят на паукообразных существах или лосиных головах, пластины в виде человекоптицы из бронзы, антропоморфное изображение в окружении ящеров.
Рядом с витринами нескольких экспонатов — их копии с описанием на шрифте Брайля для посетителей с ограничением по зрению.
© АГН "Москва" / Сергей КиселевПредпоказ выставки "Сны Сибири" в Государственном историческом музее
Предпоказ выставки Сны Сибири в Государственном историческом музее. - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© АГН "Москва" / Сергей Киселев
Предпоказ выставки "Сны Сибири" в Государственном историческом музее

"Вряд ли такие гигантские ящеры, на которых можно было ездить верхом, существовали в реальности. Это из области сказок, мифов. Хотя кто знает — на Урале, в пермских лесах все может быть. Вдруг это местное лох-несское создание", — говорит Кирилл Фирсов.

Сибирская Нефертити и таинственный меч

© АГН "Москва" / Сергей КиселевПредпоказ выставки "Сны Сибири" в Государственном историческом музее
Предпоказ выставки Сны Сибири в Государственном историческом музее - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© АГН "Москва" / Сергей Киселев
Предпоказ выставки "Сны Сибири" в Государственном историческом музее
Один из самых известных артефактов — Кондонская Нефертити, найденная при раскопках древнего поселения в районе Комсомольска-на-Амуре. Она абсолютно неповторима.

"Мы помним классическое изображение египетской царицы. Здесь та же удлиненная форма черепа — возможно, это был головной убор", — рассуждает Фирсов.

У нее выдающиеся скулы, миниатюрный подбородок, тонкий нос, утрированно узкие и удлиненные глаза. А слегка наклоненной головой и тонкой шеей она тоже удивительно напоминает Нефертити.
Уникальный идол-меч с антропоморфной личиной в центре гарды и зооморфным декором обнаружили случайно — в реке.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПосетители на выставке "Сны Сибири" в выставочном комплексе Государственного исторического музея в Москве
Посетители на выставке Сны Сибири в выставочном комплексе Государственного исторического музея в Москве - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Посетители на выставке "Сны Сибири" в выставочном комплексе Государственного исторического музея в Москве

"Это не оружие, которым можно было пользоваться. Он тяжелый, за него нельзя ухватиться, и на три части он разделен намеренно", — поясняет главный хранитель музея.

Артефакт изготовили в V-III веках до нашей эры, а вот для чего — специалисты пока не знают. Но скифское влияние здесь очевидно.

Скифские степи

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПосетитель у экспоната "Стелы и плиты с антропоморфными, зооморфными и зоо-антропоморфными изображениями Минусинской котловины" (копии) на выставке "Сны Сибири"
Посетитель у экспоната Стелы и плиты с антропоморфными, зооморфными и зооантропоморфными изображениями Минусинской котловины (копии) на выставке Сны Сибири - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Посетитель у экспоната "Стелы и плиты с антропоморфными, зооморфными и зоо-антропоморфными изображениями Минусинской котловины" (копии) на выставке "Сны Сибири"
Посетители совершают путешествие через "Лес", "Горы, степи и долины" — так называются главные залы. В последнем — атмосфера таинственной, суровой и богатой земли.
Петр Бирюков создал колоритный и загадочный собирательный женский образ, аллегорию Сибири. Гигантская скульптура девушки с монголоидными чертами лица стоит в одном из залов, облаченная в национальный костюм, рядом — охраняющий ее медведь.
В соседнем пространстве — тигр темно-синего цвета, который благодаря мультимедийным технологиям становится оранжево-черным, а стена за ним покрывается наскальной живописью с изображением всадников-охотников.
Этот антураж гармонирует с содержанием. В скифском искусстве акцент делался на звериных узорах и сильных быстрых животных.
© АГН "Москва" / Сергей Киселев

Предпоказ выставки «Сны Сибири» в Государственном историческом музее

Предпоказ выставки Сны Сибири в Государственном историческом музее.
1 из 2

Предпоказ выставки «Сны Сибири» в Государственном историческом музее

© АГН "Москва" / Сергей Киселев
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанк

Навершие в виде фигурки стоящего оленя на полушаровидном прорезном основании на выставке "Сны Сибири" в ГИМе

Навершие в виде фигурки стоящего оленя на полушаровидном прорезном основании на выставке Сны Сибири в выставочном комплексе Государственного исторического музея в Москве
2 из 2

Навершие в виде фигурки стоящего оленя на полушаровидном прорезном основании на выставке "Сны Сибири" в ГИМе

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
1 из 2

Предпоказ выставки «Сны Сибири» в Государственном историческом музее

© АГН "Москва" / Сергей Киселев
2 из 2

Навершие в виде фигурки стоящего оленя на полушаровидном прорезном основании на выставке "Сны Сибири" в ГИМе

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк

"Мы старались показать культуру, на которую не было сильного воздействия извне, — говорит художник выставки. — Попытались продемонстрировать и предметы, которые невозможно привезти из-за их размера или хрупкости".

Например, группа тысячелетних стел окуневой культуры — копия оригинала в натуральную величину. Ее сделали на основе специально построенной трехмерной модели.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПосетитель у экспонатов на выставке "Сны Сибири" в выставочном комплексе Государственного исторического музея в Москве
Посетитель у экспонатов на выставке Сны Сибири в выставочном комплексе Государственного исторического музея в Москве - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Посетитель у экспонатов на выставке "Сны Сибири" в выставочном комплексе Государственного исторического музея в Москве
В отдельных витринах выставлены конская узда в виде фигуры грифона, гривна — нашейное украшение, а также погребальные маски.
© Фото предоставлено организаторами выставки

Фрагмент стенки керамического сосуда с антропоморфным и зооморфным изображениями. Начало III тысячелетия до нашей эры — первая четверть II тысячелетия до нашей эры. Вознесеновская культура. Институт археологии и этнографии Сибирского отделения РАН

Фрагмент стенки керамического сосуда с антропоморфным и зооморфным изображениями. Нач. III тыс. до н.э. – первая четверть II тыс. до н.э. Вознесеновская культура. Институт археологии и этнографии Сибирского отделения РАН
1 из 3

Фрагмент стенки керамического сосуда с антропоморфным и зооморфным изображениями. Начало III тысячелетия до нашей эры — первая четверть II тысячелетия до нашей эры. Вознесеновская культура. Институт археологии и этнографии Сибирского отделения РАН

© Фото предоставлено организаторами выставки
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанк

Посетительница у экспоната "Маска погребальная" на выставке "Сны Сибири" в выставочном комплексе Государственного исторического музея в Москве

Посетительница у экспоната Маска погребальная на выставке Сны Сибири в выставочном комплексе Государственного исторического музея в Москве
2 из 3

Посетительница у экспоната "Маска погребальная" на выставке "Сны Сибири" в выставочном комплексе Государственного исторического музея в Москве

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Максим БлиновВыставка "Сны Сибири" в выставочном комплексе Государственного исторического музея в Москве
Выставка Сны Сибири в выставочном комплексе Государственного исторического музея в Москве
3 из 3
Выставка "Сны Сибири" в выставочном комплексе Государственного исторического музея в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
1 из 3

Фрагмент стенки керамического сосуда с антропоморфным и зооморфным изображениями. Начало III тысячелетия до нашей эры — первая четверть II тысячелетия до нашей эры. Вознесеновская культура. Институт археологии и этнографии Сибирского отделения РАН

© Фото предоставлено организаторами выставки
2 из 3

Посетительница у экспоната "Маска погребальная" на выставке "Сны Сибири" в выставочном комплексе Государственного исторического музея в Москве

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
3 из 3
Выставка "Сны Сибири" в выставочном комплексе Государственного исторического музея в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов

"Что интересно: одна маска человека с монголоидными чертами лица, другая — с европеоидными, — рассказывает Фирсов. — В Сибири было полное смешение рас".

Современное прочтение

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПосетительница фотографирует работу скульптора Даши Намкадова "Царская охота" на выставке "Сны Сибири" в выставочном комплексе Государственного исторического музея в Москве
Посетительница фотографирует скульптуру скульптора Даши Намкадова Царская охота на выставке Сны Сибири в выставочном комплексе Государственного исторического музея в Москве - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Посетительница фотографирует работу скульптора Даши Намкадова "Царская охота" на выставке "Сны Сибири" в выставочном комплексе Государственного исторического музея в Москве
Такая же эклектика — в зале с работами современных мастеров из разных городов Сибири.
Татьяна Ерошенко, создавая произведение "Космос кочевника", отталкивалась от изображений эпохи бронзы — популярных тогда солярных знаков. Они символизировали движение звезд и планет, служили в древности талисманами и оберегами.
© Фото предоставлено организаторами выставкиТатьяна Ерошенко. Блюдо из серии "Космос кочевника". 2011 год. Материал: керамика
Татьяна Ерошенко. Блюдо из серии Космос кочевника. 2011 год. Материал: керамика
© Фото предоставлено организаторами выставки
Татьяна Ерошенко. Блюдо из серии "Космос кочевника". 2011 год. Материал: керамика
Сергей Ануфриев тоже интерпретирует темы солнца, а также масок — атрибутов многих древних культов.
Олег Комаров часто использует в своих работах природные объекты, а за основу берет формы шаманских бубнов.
А Даши Намдаков в скульптуре "Царская охота" (авторский повтор монументальной композиции в столице Республики Тыва Кызыле) дает отсылки к кочевникам-скифам VII века до нашей эры. Это мифологическое изображение всадников: Царицы-амазонки и Царя-героя, которые направляются на соколиную охоту в сопровождении барсов.
© Фото предоставлено организаторами выставки

Сергей Ануфриев. Работа из серии "Двенадцать шаманов". 2006 год. Техника: горячая эмаль

Сергей Ануфриев. Работа из серия Двенадцать шаманов. 2006 год. Техника: горячая эмаль
1 из 3

Сергей Ануфриев. Работа из серии "Двенадцать шаманов". 2006 год. Техника: горячая эмаль

© Фото предоставлено организаторами выставки
© Фото предоставлено организаторами выставки

Олег Комаров. Триптих из бубнов "Кедрокорни". 2021 год. Материал: береста, дерево, кожа

Олег Комаров. Триптих из бубнов Кедрокорни 2021 год. Материал: береста, дерево, кожа
2 из 3

Олег Комаров. Триптих из бубнов "Кедрокорни". 2021 год. Материал: береста, дерево, кожа

© Фото предоставлено организаторами выставки
© РИА Новости / Максим БлиновВыставка "Сны Сибири" в выставочном комплексе Государственного исторического музея в Москве
Выставка Сны Сибири в выставочном комплексе Государственного исторического музея в Москве
3 из 3
Выставка "Сны Сибири" в выставочном комплексе Государственного исторического музея в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
1 из 3

Сергей Ануфриев. Работа из серии "Двенадцать шаманов". 2006 год. Техника: горячая эмаль

© Фото предоставлено организаторами выставки
2 из 3

Олег Комаров. Триптих из бубнов "Кедрокорни". 2021 год. Материал: береста, дерево, кожа

© Фото предоставлено организаторами выставки
3 из 3
Выставка "Сны Сибири" в выставочном комплексе Государственного исторического музея в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Так древние памятники вступают в диалог с неоархаикой. А посетители оказываются в таинственном пространстве сказочного и реального.
Выставка "Сны Сибири" продлится до 30 января.
Посетительница фотографирует картину Анны Лепорской Три фигуры - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
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