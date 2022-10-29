https://ria.ru/20221029/most-1827741164.html

Минтранс предупредил о возможных затруднениях движения по Крымскому мосту

Минтранс предупредил о возможных затруднениях движения по Крымскому мосту - РИА Новости, 29.10.2022

Минтранс предупредил о возможных затруднениях движения по Крымскому мосту

Кратковременные затруднения движения автомобилей по Крымскому мосту в сторону Краснодарского края возможны в субботу, 29 октября, до 17.00 из-за технологических РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T12:35

2022-10-29T12:35

2022-10-29T12:35

краснодарский край

россия

общество

министерство транспорта рф (минтранс россии)

чп на крымском мосту

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826889816_0:201:3071:1928_1920x0_80_0_0_403590b1ab93dbe1ec6146c0af031f70.jpg

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Кратковременные затруднения движения автомобилей по Крымскому мосту в сторону Краснодарского края возможны в субботу, 29 октября, до 17.00 из-за технологических работ, сообщили в Минтрансе РФ."В связи с проведением технологических работ с 8.30 до 17.00 29.10.2022 возможны кратковременные затруднения движения автомобилей по Крымскому мосту в сторону Краснодарского края", - отмечается в Telegram-канале министерства.Пока проезд по Крымскому мосту разрешен только для легковых автомобилей и автобусов. Для грузового автотранспорта он будет открыт не ранее декабря, уточняли в Минтрансе.

https://ria.ru/20221026/most-1826888107.html

краснодарский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

краснодарский край, россия, общество, министерство транспорта рф (минтранс россии), чп на крымском мосту