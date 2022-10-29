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Минтранс предупредил о возможных затруднениях движения по Крымскому мосту - РИА Новости, 29.10.2022
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Минтранс предупредил о возможных затруднениях движения по Крымскому мосту
Минтранс предупредил о возможных затруднениях движения по Крымскому мосту - РИА Новости, 29.10.2022
Минтранс предупредил о возможных затруднениях движения по Крымскому мосту
Кратковременные затруднения движения автомобилей по Крымскому мосту в сторону Краснодарского края возможны в субботу, 29 октября, до 17.00 из-за технологических РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T12:35
2022-10-29T12:35
краснодарский край
россия
общество
министерство транспорта рф (минтранс россии)
чп на крымском мосту
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Кратковременные затруднения движения автомобилей по Крымскому мосту в сторону Краснодарского края возможны в субботу, 29 октября, до 17.00 из-за технологических работ, сообщили в Минтрансе РФ."В связи с проведением технологических работ с 8.30 до 17.00 29.10.2022 возможны кратковременные затруднения движения автомобилей по Крымскому мосту в сторону Краснодарского края", - отмечается в Telegram-канале министерства.Пока проезд по Крымскому мосту разрешен только для легковых автомобилей и автобусов. Для грузового автотранспорта он будет открыт не ранее декабря, уточняли в Минтрансе.
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краснодарский край, россия, общество, министерство транспорта рф (минтранс россии), чп на крымском мосту
Краснодарский край, Россия, Общество, Министерство транспорта РФ (Минтранс России), ЧП на Крымском мосту
12:35 29.10.2022
 
Минтранс предупредил о возможных затруднениях движения по Крымскому мосту

Минтранс предупредил о возможных затруднениях движения авто по Крымскому мосту до 17:00

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкМужчина смотрит на Крымский мост
Мужчина смотрит на Крымский мост - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Мужчина смотрит на Крымский мост. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Кратковременные затруднения движения автомобилей по Крымскому мосту в сторону Краснодарского края возможны в субботу, 29 октября, до 17.00 из-за технологических работ, сообщили в Минтрансе РФ.
"В связи с проведением технологических работ с 8.30 до 17.00 29.10.2022 возможны кратковременные затруднения движения автомобилей по Крымскому мосту в сторону Краснодарского края", - отмечается в Telegram-канале министерства.
Пока проезд по Крымскому мосту разрешен только для легковых автомобилей и автобусов. Для грузового автотранспорта он будет открыт не ранее декабря, уточняли в Минтрансе.
Восстановительные работы на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
26 октября, 13:04
Движение грузовиков по Крымскому мосту откроют не ранее 1 декабря
 
Краснодарский крайРоссияОбществоМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)ЧП на Крымском мосту
 
 
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