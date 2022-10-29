https://ria.ru/20221029/most-1827741164.html
Минтранс предупредил о возможных затруднениях движения по Крымскому мосту
Минтранс предупредил о возможных затруднениях движения по Крымскому мосту - РИА Новости, 29.10.2022
Минтранс предупредил о возможных затруднениях движения по Крымскому мосту
Кратковременные затруднения движения автомобилей по Крымскому мосту в сторону Краснодарского края возможны в субботу, 29 октября, до 17.00 из-за технологических РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T12:35
2022-10-29T12:35
2022-10-29T12:35
краснодарский край
россия
общество
министерство транспорта рф (минтранс россии)
чп на крымском мосту
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Кратковременные затруднения движения автомобилей по Крымскому мосту в сторону Краснодарского края возможны в субботу, 29 октября, до 17.00 из-за технологических работ, сообщили в Минтрансе РФ."В связи с проведением технологических работ с 8.30 до 17.00 29.10.2022 возможны кратковременные затруднения движения автомобилей по Крымскому мосту в сторону Краснодарского края", - отмечается в Telegram-канале министерства.Пока проезд по Крымскому мосту разрешен только для легковых автомобилей и автобусов. Для грузового автотранспорта он будет открыт не ранее декабря, уточняли в Минтрансе.
https://ria.ru/20221026/most-1826888107.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, россия, общество, министерство транспорта рф (минтранс россии), чп на крымском мосту
Краснодарский край, Россия, Общество, Министерство транспорта РФ (Минтранс России), ЧП на Крымском мосту
Минтранс предупредил о возможных затруднениях движения по Крымскому мосту
Минтранс предупредил о возможных затруднениях движения авто по Крымскому мосту до 17:00