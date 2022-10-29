https://ria.ru/20221029/moskva-1827719961.html
В Москве завершили основные работы по благоустройству детского парка "Фили"
В Москве завершили основные работы по благоустройству детского парка "Фили" - РИА Новости, 29.10.2022
В Москве завершили основные работы по благоустройству детского парка "Фили"
Специалисты завершили основные работы по благоустройству детского парка "Фили" на западе Москвы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T10:09
2022-10-29T10:09
2022-10-29T10:09
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Специалисты завершили основные работы по благоустройству детского парка "Фили" на западе Москвы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Специалисты комплекса городского хозяйства завершили основные работы по благоустройству детского парка "Фили" на западе столицы. Проект был реализован в рамках программы "Мой район", горожане поддержали предложенную концепцию благоустройства при голосовании на платформе "Активный гражданин". В рамках работ модернизировали инфраструктуру объекта, сделали новые зоны для занятий спортом, активного семейного отдыха и проведения культурных мероприятий", - рассказал Бирюков.Заммэра пояснил, что у каждого парка, который благоустраивали в этом году, была своя тематика. Для парка "Фили" главной является детская тема, так как он предназначен, в первую очередь, для досуга детей всех возрастов.Также он отметил, что специалисты обустроили детскую игровую площадку с многофункциональным комплексом, в спортивной зоне для взрослых поставили турники, тренажеры для силовых занятий и кроссфита, проложили велодорожку. Особое внимание уделили безопасности: смонтировали дополнительные фонари и декоративное освещение.Кроме того, для секции конного спорта обустроили крытый манеж, в котором можно проводить занятия с животными круглый год. В парке появились две биостанции и кинологическая площадка."Благоустройство детского парка "Фили" стало одним из основных проектов по созданию качественных общественных пространств на западе столицы", - подчеркнул глава комплекса городского хозяйства.
https://ria.ru/20221023/moskva-1826015546.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков, Москва
В Москве завершили основные работы по благоустройству детского парка "Фили"
На западе Москвы завершили основные работы по благоустройству детского парка "Фили"
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Специалисты завершили основные работы по благоустройству детского парка "Фили" на западе Москвы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства завершили основные работы по благоустройству детского парка "Фили" на западе столицы. Проект был реализован в рамках программы "Мой район", горожане поддержали предложенную концепцию благоустройства при голосовании на платформе "Активный гражданин". В рамках работ модернизировали инфраструктуру объекта, сделали новые зоны для занятий спортом, активного семейного отдыха и проведения культурных мероприятий", - рассказал Бирюков
.
Заммэра пояснил, что у каждого парка, который благоустраивали в этом году, была своя тематика. Для парка "Фили" главной является детская тема, так как он предназначен, в первую очередь, для досуга детей всех возрастов.
"Восстановили входные группы, привели в порядок дорожки, установили малые архитектурные формы, обновили футбольную площадку, зимой на ее месте будет работать каток, сделали удобные трибуны для зрителей", - рассказал Бирюков.
Также он отметил, что специалисты обустроили детскую игровую площадку с многофункциональным комплексом, в спортивной зоне для взрослых поставили турники, тренажеры для силовых занятий и кроссфита, проложили велодорожку. Особое внимание уделили безопасности: смонтировали дополнительные фонари и декоративное освещение.
Кроме того, для секции конного спорта обустроили крытый манеж, в котором можно проводить занятия с животными круглый год. В парке появились две биостанции и кинологическая площадка.
"Благоустройство детского парка "Фили" стало одним из основных проектов по созданию качественных общественных пространств на западе столицы", - подчеркнул глава комплекса городского хозяйства.