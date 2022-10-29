https://ria.ru/20221029/moskva-1827715549.html
Дептранс Москвы выпустил проездной к столетию театра имени Маяковского
Дептранс Москвы выпустил проездной к столетию театра имени Маяковского - РИА Новости, 29.10.2022
Дептранс Москвы выпустил проездной к столетию театра имени Маяковского
Департамент транспорта Москвы выпустил новый "Единый" проездной билет, посвященный 100-летию Московского академического театра имени Владимира Маяковского,... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T09:42
2022-10-29T09:42
2022-10-29T09:42
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Департамент транспорта Москвы выпустил новый "Единый" проездной билет, посвященный 100-летию Московского академического театра имени Владимира Маяковского, сообщается в Telegram-канале дептранса столицы."Мы выпустили новый "Единый" к 100-летию Московского академического театра им. Владимира Маяковского", - говорится в сообщении.Добавляется, что дизайн билета был вдохновлен фирменным стилем театра, на новом билете будет контур портрета Маяковского и крупное число 100 - в честь юбилея.Отмечается, что купить новый тематический проездной можно во всех кассах и автоматах по продаже билетов, всего будет выпущено 200 тысяч экземпляров.
https://ria.ru/20221004/troyka-1821323023.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, департамент транспорта г. москвы, telegram (приложение), общество
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Департамент транспорта г. Москвы, Telegram (приложение), Общество
Дептранс Москвы выпустил проездной к столетию театра имени Маяковского
Дептранс выпустил "Единый" проездной к столетию Московского театра имени Маяковского