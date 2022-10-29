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Дептранс Москвы выпустил проездной к столетию театра имени Маяковского - РИА Новости, 29.10.2022
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Дептранс Москвы выпустил проездной к столетию театра имени Маяковского
Дептранс Москвы выпустил проездной к столетию театра имени Маяковского - РИА Новости, 29.10.2022
Дептранс Москвы выпустил проездной к столетию театра имени Маяковского
Департамент транспорта Москвы выпустил новый "Единый" проездной билет, посвященный 100-летию Московского академического театра имени Владимира Маяковского,... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T09:42
2022-10-29T09:42
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Департамент транспорта Москвы выпустил новый "Единый" проездной билет, посвященный 100-летию Московского академического театра имени Владимира Маяковского, сообщается в Telegram-канале дептранса столицы."Мы выпустили новый "Единый" к 100-летию Московского академического театра им. Владимира Маяковского", - говорится в сообщении.Добавляется, что дизайн билета был вдохновлен фирменным стилем театра, на новом билете будет контур портрета Маяковского и крупное число 100 - в честь юбилея.Отмечается, что купить новый тематический проездной можно во всех кассах и автоматах по продаже билетов, всего будет выпущено 200 тысяч экземпляров.
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москва, департамент транспорта г. москвы, telegram (приложение), общество
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Департамент транспорта г. Москвы, Telegram (приложение), Общество
09:42 29.10.2022
 
Дептранс Москвы выпустил проездной к столетию театра имени Маяковского

Дептранс выпустил "Единый" проездной к столетию Московского театра имени Маяковского

© Фото : Дептранс Москвы/TelegramТематический проездной к 100-летию Московского академического театра им. Владимира Маяковского
Тематический проездной к 100-летию Московского академического театра им. Владимира Маяковского - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© Фото : Дептранс Москвы/Telegram
Тематический проездной к 100-летию Московского академического театра им. Владимира Маяковского
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Департамент транспорта Москвы выпустил новый "Единый" проездной билет, посвященный 100-летию Московского академического театра имени Владимира Маяковского, сообщается в Telegram-канале дептранса столицы.
"Мы выпустили новый "Единый" к 100-летию Московского академического театра им. Владимира Маяковского", - говорится в сообщении.
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Добавляется, что дизайн билета был вдохновлен фирменным стилем театра, на новом билете будет контур портрета Маяковского и крупное число 100 - в честь юбилея.
Отмечается, что купить новый тематический проездной можно во всех кассах и автоматах по продаже билетов, всего будет выпущено 200 тысяч экземпляров.
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