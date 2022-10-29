https://ria.ru/20221029/moskva-1827697803.html

Гидрометцентр предупредил москвичей о гололедице на следующей неделе

Гидрометцентр предупредил москвичей о гололедице на следующей неделе - РИА Новости, 29.10.2022

Гидрометцентр предупредил москвичей о гололедице на следующей неделе

На следующей неделе в Москве местами возможны небольшие моросящие осадки, мокрый снег и гололедица, автомобилистам следует быть внимательными на дороге,... РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T03:13

2022-10-29T03:13

2022-10-29T12:24

общество

марина макарова

москва

россия

гидрометцентр

погода

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. На следующей неделе в Москве местами возможны небольшие моросящие осадки, мокрый снег и гололедица, автомобилистам следует быть внимательными на дороге, сообщила РИА Новости главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.Она также подчеркнула, что автомобилистам, которые еще не поменяли резину на зимнюю, следует сделать это в ближайшие дни.Кроме того, метеоролог посоветовала "менять стиль вождения" и быть внимательными ко всем участникам дорожного движения в связи с погодными условиями.

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общество, марина макарова, москва, россия, гидрометцентр, погода