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Гидрометцентр предупредил москвичей о гололедице на следующей неделе - РИА Новости, 29.10.2022
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Гидрометцентр предупредил москвичей о гололедице на следующей неделе
Гидрометцентр предупредил москвичей о гололедице на следующей неделе - РИА Новости, 29.10.2022
Гидрометцентр предупредил москвичей о гололедице на следующей неделе
На следующей неделе в Москве местами возможны небольшие моросящие осадки, мокрый снег и гололедица, автомобилистам следует быть внимательными на дороге,... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T03:13
2022-10-29T12:24
общество
марина макарова
москва
россия
гидрометцентр
погода
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. На следующей неделе в Москве местами возможны небольшие моросящие осадки, мокрый снег и гололедица, автомобилистам следует быть внимательными на дороге, сообщила РИА Новости главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.Она также подчеркнула, что автомобилистам, которые еще не поменяли резину на зимнюю, следует сделать это в ближайшие дни.Кроме того, метеоролог посоветовала "менять стиль вождения" и быть внимательными ко всем участникам дорожного движения в связи с погодными условиями.
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общество, марина макарова, москва, россия, гидрометцентр, погода
Общество, Марина Макарова, Москва, Россия, Гидрометцентр, Погода
03:13 29.10.2022 (обновлено: 12:24 29.10.2022)
 
Гидрометцентр предупредил москвичей о гололедице на следующей неделе

Специалист Гидрометцентра Макарова: на следующей неделе в Москве возможна гололедица

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкГололедица
Гололедица - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Гололедица. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт РИА Новости. На следующей неделе в Москве местами возможны небольшие моросящие осадки, мокрый снег и гололедица, автомобилистам следует быть внимательными на дороге, сообщила РИА Новости главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

"С ночи понедельника ожидаются небольшие осадки смешанного характера. Могут быть моросящие осадки, снежные зерна, мокрый снег, потому что температура близка к нулевой отметке. Возможны условия, при которых местами будет образовываться гололедица. Это уже вполне соответствует сезону", — отметила Макарова.

Она также подчеркнула, что автомобилистам, которые еще не поменяли резину на зимнюю, следует сделать это в ближайшие дни.
Кроме того, метеоролог посоветовала "менять стиль вождения" и быть внимательными ко всем участникам дорожного движения в связи с погодными условиями.
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ОбществоМарина МакароваМоскваРоссияГидрометцентрПогода
 
 
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