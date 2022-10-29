https://ria.ru/20221029/minkult-1827765688.html

Минкульт опроверг слухи о возможном лишении званий уехавших артистов

Минкульт опроверг слухи о возможном лишении званий уехавших артистов - РИА Новости, 29.10.2022

Минкульт опроверг слухи о возможном лишении званий уехавших артистов

Минкультуры России не разрабатывает законопроект о лишении званий артистов, уехавших за рубеж, сообщает пресс-служба министерства. РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T15:27

2022-10-29T15:27

2022-10-29T15:28

россия

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

культура

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Минкультуры России не разрабатывает законопроект о лишении званий артистов, уехавших за рубеж, сообщает пресс-служба министерства.Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что ведомство якобы разрабатывает законопроект о лишении званий артистов, уехавших из страны или осудивших специальную военную операцию."Это не соответствующая действительности информация. Отмена указа о присвоении такого рода наград уже регламентирована законодательством, и никаких дополнительных законопроектов Минкультуры не разрабатывает", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221027/pasport-1827379910.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), культура