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Минкульт опроверг слухи о возможном лишении званий уехавших артистов - РИА Новости, 29.10.2022
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Минкульт опроверг слухи о возможном лишении званий уехавших артистов
Минкульт опроверг слухи о возможном лишении званий уехавших артистов - РИА Новости, 29.10.2022
Минкульт опроверг слухи о возможном лишении званий уехавших артистов
Минкультуры России не разрабатывает законопроект о лишении званий артистов, уехавших за рубеж, сообщает пресс-служба министерства. РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T15:27
2022-10-29T15:28
россия
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
культура
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Минкультуры России не разрабатывает законопроект о лишении званий артистов, уехавших за рубеж, сообщает пресс-служба министерства.Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что ведомство якобы разрабатывает законопроект о лишении званий артистов, уехавших из страны или осудивших специальную военную операцию."Это не соответствующая действительности информация. Отмена указа о присвоении такого рода наград уже регламентирована законодательством, и никаких дополнительных законопроектов Минкультуры не разрабатывает", - говорится в сообщении.
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россия, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), культура
Россия, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), Культура
15:27 29.10.2022 (обновлено: 15:28 29.10.2022)
 
Минкульт опроверг слухи о возможном лишении званий уехавших артистов

Минкульт опроверг слухи о разработке законопроекта о лишении званий уехавших артистов

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в медиабанкЗдание министерства культуры РФ в Москве
Здание министерства культуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
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Здание министерства культуры РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Минкультуры России не разрабатывает законопроект о лишении званий артистов, уехавших за рубеж, сообщает пресс-служба министерства.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что ведомство якобы разрабатывает законопроект о лишении званий артистов, уехавших из страны или осудивших специальную военную операцию.
"Это не соответствующая действительности информация. Отмена указа о присвоении такого рода наград уже регламентирована законодательством, и никаких дополнительных законопроектов Минкультуры не разрабатывает", - говорится в сообщении.
Эдгард Запашный - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября, 23:04
Запашный высказался об артистах, предающих понятие "русский человек"
 
РоссияМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)Культура
 
 
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