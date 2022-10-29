https://ria.ru/20221029/minkult-1827765688.html
Минкульт опроверг слухи о возможном лишении званий уехавших артистов
Минкульт опроверг слухи о возможном лишении званий уехавших артистов - РИА Новости, 29.10.2022
Минкульт опроверг слухи о возможном лишении званий уехавших артистов
Минкультуры России не разрабатывает законопроект о лишении званий артистов, уехавших за рубеж, сообщает пресс-служба министерства. РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T15:27
2022-10-29T15:27
2022-10-29T15:28
россия
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
культура
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Минкультуры России не разрабатывает законопроект о лишении званий артистов, уехавших за рубеж, сообщает пресс-служба министерства.Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что ведомство якобы разрабатывает законопроект о лишении званий артистов, уехавших из страны или осудивших специальную военную операцию."Это не соответствующая действительности информация. Отмена указа о присвоении такого рода наград уже регламентирована законодательством, и никаких дополнительных законопроектов Минкультуры не разрабатывает", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221027/pasport-1827379910.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), культура
Россия, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), Культура
15:27 29.10.2022 (обновлено: 15:28 29.10.2022)
Минкульт опроверг слухи о возможном лишении званий уехавших артистов
Минкульт опроверг слухи о разработке законопроекта о лишении званий уехавших артистов
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Минкультуры России не разрабатывает законопроект о лишении званий артистов, уехавших за рубеж, сообщает пресс-служба министерства.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что ведомство якобы разрабатывает законопроект о лишении званий артистов, уехавших из страны или осудивших специальную военную операцию.
"Это не соответствующая действительности информация. Отмена указа о присвоении такого рода наград уже регламентирована законодательством, и никаких дополнительных законопроектов Минкультуры не разрабатывает", - говорится в сообщении.