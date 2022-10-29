https://ria.ru/20221029/mayakovka-1827735374.html

Путин поздравил коллектив "Маяковки" со столетним юбилеем

Путин поздравил коллектив "Маяковки" со столетним юбилеем - РИА Новости, 29.10.2022

Путин поздравил коллектив "Маяковки" со столетним юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Московского академического театра имени Владимира Маяковского со 100-летним юбилеем, подчеркнув, что... РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T11:38

2022-10-29T11:38

2022-10-29T11:38

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владимир путин

театр

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Московского академического театра имени Владимира Маяковского со 100-летним юбилеем, подчеркнув, что нынешний коллектив "Маяковки" достойно продолжает замечательные традиции своих предшественников, сохраняет твёрдую приверженность высокому предназначению искусства, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Поздравляю вас с большим, знаменательным событием – 100-летним юбилеем Московского академического театра имени Владимира Маяковского.... Нынешний коллектив "Маяковки" достойно продолжает замечательные традиции своих предшественников, сохраняет твёрдую приверженность высокому предназначению искусства", - говорится в сообщении.Он добавил, что на прославленной сцене театра ставятся спектакли классического репертуара и произведения молодых авторов, воплощаются в жизнь смелые, новаторские проекты и замыслы.Российский лидер отметил, что за прошедшие годы многие поколения талантливых актёров, режиссёров, художников, музыкантов своим вдохновенным трудом внесли плодотворный вклад в творческую летопись родного театра, в развитие отечественной культуры.Путин пожелал коллективу театра успехов, ярких премьер и всего самого доброго.

https://ria.ru/20221029/teatr-1827195901.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, владимир путин, театр