Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил коллектив "Маяковки" со столетним юбилеем - РИА Новости, 29.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20221029/mayakovka-1827735374.html
Путин поздравил коллектив "Маяковки" со столетним юбилеем
Путин поздравил коллектив "Маяковки" со столетним юбилеем - РИА Новости, 29.10.2022
Путин поздравил коллектив "Маяковки" со столетним юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Московского академического театра имени Владимира Маяковского со 100-летним юбилеем, подчеркнув, что... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T11:38
2022-10-29T11:38
культура
новости культуры
владимир путин
театр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40273/04/402730411_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f12153df61626dd9e2d141c301f1c63a.jpg
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Московского академического театра имени Владимира Маяковского со 100-летним юбилеем, подчеркнув, что нынешний коллектив "Маяковки" достойно продолжает замечательные традиции своих предшественников, сохраняет твёрдую приверженность высокому предназначению искусства, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Поздравляю вас с большим, знаменательным событием – 100-летним юбилеем Московского академического театра имени Владимира Маяковского.... Нынешний коллектив "Маяковки" достойно продолжает замечательные традиции своих предшественников, сохраняет твёрдую приверженность высокому предназначению искусства", - говорится в сообщении.Он добавил, что на прославленной сцене театра ставятся спектакли классического репертуара и произведения молодых авторов, воплощаются в жизнь смелые, новаторские проекты и замыслы.Российский лидер отметил, что за прошедшие годы многие поколения талантливых актёров, режиссёров, художников, музыкантов своим вдохновенным трудом внесли плодотворный вклад в творческую летопись родного театра, в развитие отечественной культуры.Путин пожелал коллективу театра успехов, ярких премьер и всего самого доброго.
https://ria.ru/20221029/teatr-1827195901.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40273/04/402730411_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9e5283757338ef886c4a86a8074b0e54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, владимир путин, театр
Культура, Новости культуры, Владимир Путин, Театр
11:38 29.10.2022
 
Путин поздравил коллектив "Маяковки" со столетним юбилеем

Президент Путин: коллектив "Маяковки" достойно продолжает традиции предшественников

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкМосковский академический театр имени В.Маяковского
Московский академический театр имени В.Маяковского - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Московский академический театр имени В.Маяковского. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Московского академического театра имени Владимира Маяковского со 100-летним юбилеем, подчеркнув, что нынешний коллектив "Маяковки" достойно продолжает замечательные традиции своих предшественников, сохраняет твёрдую приверженность высокому предназначению искусства, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Поздравляю вас с большим, знаменательным событием – 100-летним юбилеем Московского академического театра имени Владимира Маяковского.... Нынешний коллектив "Маяковки" достойно продолжает замечательные традиции своих предшественников, сохраняет твёрдую приверженность высокому предназначению искусства", - говорится в сообщении.
Он добавил, что на прославленной сцене театра ставятся спектакли классического репертуара и произведения молодых авторов, воплощаются в жизнь смелые, новаторские проекты и замыслы.
Российский лидер отметил, что за прошедшие годы многие поколения талантливых актёров, режиссёров, художников, музыкантов своим вдохновенным трудом внесли плодотворный вклад в творческую летопись родного театра, в развитие отечественной культуры.
Путин пожелал коллективу театра успехов, ярких премьер и всего самого доброго.
Главный зал московского театра имени В. Маяковского во время работ по подготовке к новому сезону - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
00:30
Московский академический театр имени Владимира Маяковского
 
КультураНовости культурыВладимир ПутинТеатр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала