https://ria.ru/20221029/mayakovka-1827735374.html
Путин поздравил коллектив "Маяковки" со столетним юбилеем
Путин поздравил коллектив "Маяковки" со столетним юбилеем - РИА Новости, 29.10.2022
Путин поздравил коллектив "Маяковки" со столетним юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Московского академического театра имени Владимира Маяковского со 100-летним юбилеем, подчеркнув, что... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T11:38
2022-10-29T11:38
2022-10-29T11:38
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Московского академического театра имени Владимира Маяковского со 100-летним юбилеем, подчеркнув, что нынешний коллектив "Маяковки" достойно продолжает замечательные традиции своих предшественников, сохраняет твёрдую приверженность высокому предназначению искусства, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Поздравляю вас с большим, знаменательным событием – 100-летним юбилеем Московского академического театра имени Владимира Маяковского.... Нынешний коллектив "Маяковки" достойно продолжает замечательные традиции своих предшественников, сохраняет твёрдую приверженность высокому предназначению искусства", - говорится в сообщении.Он добавил, что на прославленной сцене театра ставятся спектакли классического репертуара и произведения молодых авторов, воплощаются в жизнь смелые, новаторские проекты и замыслы.Российский лидер отметил, что за прошедшие годы многие поколения талантливых актёров, режиссёров, художников, музыкантов своим вдохновенным трудом внесли плодотворный вклад в творческую летопись родного театра, в развитие отечественной культуры.Путин пожелал коллективу театра успехов, ярких премьер и всего самого доброго.
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новости культуры, владимир путин, театр
Культура, Новости культуры, Владимир Путин, Театр
Путин поздравил коллектив "Маяковки" со столетним юбилеем
Президент Путин: коллектив "Маяковки" достойно продолжает традиции предшественников
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Московского академического театра имени Владимира Маяковского со 100-летним юбилеем, подчеркнув, что нынешний коллектив "Маяковки" достойно продолжает замечательные традиции своих предшественников, сохраняет твёрдую приверженность высокому предназначению искусства, соответствующая телеграмма
опубликована на сайте Кремля.
"Поздравляю вас с большим, знаменательным событием – 100-летним юбилеем Московского академического театра имени Владимира Маяковского.... Нынешний коллектив "Маяковки" достойно продолжает замечательные традиции своих предшественников, сохраняет твёрдую приверженность высокому предназначению искусства", - говорится в сообщении.
Он добавил, что на прославленной сцене театра ставятся спектакли классического репертуара и произведения молодых авторов, воплощаются в жизнь смелые, новаторские проекты и замыслы.
Российский лидер отметил, что за прошедшие годы многие поколения талантливых актёров, режиссёров, художников, музыкантов своим вдохновенным трудом внесли плодотворный вклад в творческую летопись родного театра, в развитие отечественной культуры.
Путин пожелал коллективу театра успехов, ярких премьер и всего самого доброго.