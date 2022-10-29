https://ria.ru/20221029/lukashenko-1827709045.html
Лукашенко поздравил Эрдогана с Днем Республики
Лукашенко поздравил Эрдогана с Днем Республики - РИА Новости, 29.10.2022
Лукашенко поздравил Эрдогана с Днем Республики
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении турецкому лидеру Тайипу Эрдогану и народу Турции в связи с национальным праздником Днем Республики... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T08:32
2022-10-29T08:32
2022-10-29T08:32
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александр лукашенко
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МИНСК, 29 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении турецкому лидеру Тайипу Эрдогану и народу Турции в связи с национальным праздником Днем Республики отметил, что убежден в значительном потенциале сотрудничества Минска и Анкары."Убежден, существует значительный потенциал для наращивания двустороннего сотрудничества в областях торговли, экономики, науки и технологий", - цитирует поздравление Лукашенко пресс-служба белорусского лидера."На протяжении всей своей богатой истории Турция играла значительную роль как одна из крупнейших стран мира в политическом, экономическом и социальном измерениях. Сегодняшние достижения Анкары благодаря Вашим важным инициативам содействуют дальнейшему повышению авторитета страны, укреплению турецкой государственности", - подчеркнул Лукашенко.Глава белорусского государства выразил надежду, что, несмотря на современные вызовы, традиции взаимного уважения и дружбы двух народов продолжат служить прочной основой для поступательного развития белорусско-турецкого диалога.
https://radiosputnik.ria.ru/20221028/mir-1827440701.html
https://ria.ru/20221025/ukraina-1826385223.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, александр лукашенко, турция, анкара (провинция), белоруссия
В мире, Александр Лукашенко, Турция, Анкара (провинция), Белоруссия
Лукашенко поздравил Эрдогана с Днем Республики
Лукашенко в поздравлении Эрдогану отметил значительный потенциал сотрудничества с Турцией
МИНСК, 29 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении турецкому лидеру Тайипу Эрдогану и народу Турции в связи с национальным праздником Днем Республики отметил, что убежден в значительном потенциале сотрудничества Минска и Анкары.
"Убежден, существует значительный потенциал для наращивания двустороннего сотрудничества в областях торговли, экономики, науки и технологий", - цитирует поздравление Лукашенко пресс-служба белорусского лидера.
"На протяжении всей своей богатой истории Турция играла значительную роль как одна из крупнейших стран мира в политическом, экономическом и социальном измерениях. Сегодняшние достижения Анкары благодаря Вашим важным инициативам содействуют дальнейшему повышению авторитета страны, укреплению турецкой государственности", - подчеркнул Лукашенко.
Глава белорусского государства выразил надежду, что, несмотря на современные вызовы, традиции взаимного уважения и дружбы двух народов продолжат служить прочной основой для поступательного развития белорусско-турецкого диалога.