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Захарова обвинила посла Британии в лицемерии - РИА Новости, 29.10.2022
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Захарова обвинила посла Британии в лицемерии
Захарова обвинила посла Британии в лицемерии - РИА Новости, 29.10.2022
Захарова обвинила посла Британии в лицемерии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает преступным лицемерием участие британского посла Деборы Броннерт в возложение цветов к Соловецкому камню... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T16:25
2022-10-29T18:02
мария захарова
дебора броннерт
россия
великобритания
политика
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает преступным лицемерием участие британского посла Деборы Броннерт в возложение цветов к Соловецкому камню на фоне сообщений об участии британских специалистов в террористической атаке Киева на Севастополь.Ранее Минобороны России сообщило, что подготовка террористической атаки киевского режима на Севастополь велась под руководством британских специалистов, находящихся в Очакове Николаевской области. Кроме того, сообщалось, что представители этого же британского подразделения участвовали в планировании и реализации терактов по подрыву "Северных потоков".В Telegram-аккаунте посольства Великобритании в субботу появилось фото британского посла, возлагающей цветы к Соловецкому камню в преддверии Дня памяти жертв политических репрессий. В своем аккаунте в этой же соцсети Захарова написала: "Преступное лицемерие"."Во время прямого участия британских специалистов в террористической атаке киевского режима на Севастополь посол Британии возлагает цветы к Соловецкому камню в преддверии Дня памяти жертв политических репрессий", - указала она.
https://ria.ru/20221029/ataka-1827750095.html
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мария захарова, дебора броннерт, россия, великобритания, политика
Мария Захарова, Дебора Броннерт, Россия, Великобритания, Политика
16:25 29.10.2022 (обновлено: 18:02 29.10.2022)
 
Захарова обвинила посла Британии в лицемерии

Захарова заявила о прямом участии специалистов из Великобритании в атаке на Севастополь

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Севастополь. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает преступным лицемерием участие британского посла Деборы Броннерт в возложение цветов к Соловецкому камню на фоне сообщений об участии британских специалистов в террористической атаке Киева на Севастополь.
Ранее Минобороны России сообщило, что подготовка террористической атаки киевского режима на Севастополь велась под руководством британских специалистов, находящихся в Очакове Николаевской области. Кроме того, сообщалось, что представители этого же британского подразделения участвовали в планировании и реализации терактов по подрыву "Северных потоков".
В Telegram-аккаунте посольства Великобритании в субботу появилось фото британского посла, возлагающей цветы к Соловецкому камню в преддверии Дня памяти жертв политических репрессий. В своем аккаунте в этой же соцсети Захарова написала: "Преступное лицемерие".
"Во время прямого участия британских специалистов в террористической атаке киевского режима на Севастополь посол Британии возлагает цветы к Соловецкому камню в преддверии Дня памяти жертв политических репрессий", - указала она.
Вид на город Севастополь - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
13:44Специальная военная операция на Украине
Атаку на Севастополь готовили под руководством британских специалистов
 
Мария ЗахароваДебора БроннертРоссияВеликобританияПолитика
 
 
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