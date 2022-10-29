https://ria.ru/20221029/litsemerie-1827772084.html

Захарова обвинила посла Британии в лицемерии

Захарова обвинила посла Британии в лицемерии - РИА Новости, 29.10.2022

Захарова обвинила посла Британии в лицемерии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает преступным лицемерием участие британского посла Деборы Броннерт в возложение цветов к Соловецкому камню... РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T16:25

2022-10-29T16:25

2022-10-29T18:02

мария захарова

дебора броннерт

россия

великобритания

политика

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает преступным лицемерием участие британского посла Деборы Броннерт в возложение цветов к Соловецкому камню на фоне сообщений об участии британских специалистов в террористической атаке Киева на Севастополь.Ранее Минобороны России сообщило, что подготовка террористической атаки киевского режима на Севастополь велась под руководством британских специалистов, находящихся в Очакове Николаевской области. Кроме того, сообщалось, что представители этого же британского подразделения участвовали в планировании и реализации терактов по подрыву "Северных потоков".В Telegram-аккаунте посольства Великобритании в субботу появилось фото британского посла, возлагающей цветы к Соловецкому камню в преддверии Дня памяти жертв политических репрессий. В своем аккаунте в этой же соцсети Захарова написала: "Преступное лицемерие"."Во время прямого участия британских специалистов в террористической атаке киевского режима на Севастополь посол Британии возлагает цветы к Соловецкому камню в преддверии Дня памяти жертв политических репрессий", - указала она.

https://ria.ru/20221029/ataka-1827750095.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

мария захарова, дебора броннерт, россия, великобритания, политика