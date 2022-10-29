https://ria.ru/20221029/litsemerie-1827772084.html
Захарова обвинила посла Британии в лицемерии
Захарова обвинила посла Британии в лицемерии - РИА Новости, 29.10.2022
Захарова обвинила посла Британии в лицемерии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает преступным лицемерием участие британского посла Деборы Броннерт в возложение цветов к Соловецкому камню... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T16:25
2022-10-29T16:25
2022-10-29T18:02
мария захарова
дебора броннерт
россия
великобритания
политика
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает преступным лицемерием участие британского посла Деборы Броннерт в возложение цветов к Соловецкому камню на фоне сообщений об участии британских специалистов в террористической атаке Киева на Севастополь.Ранее Минобороны России сообщило, что подготовка террористической атаки киевского режима на Севастополь велась под руководством британских специалистов, находящихся в Очакове Николаевской области. Кроме того, сообщалось, что представители этого же британского подразделения участвовали в планировании и реализации терактов по подрыву "Северных потоков".В Telegram-аккаунте посольства Великобритании в субботу появилось фото британского посла, возлагающей цветы к Соловецкому камню в преддверии Дня памяти жертв политических репрессий. В своем аккаунте в этой же соцсети Захарова написала: "Преступное лицемерие"."Во время прямого участия британских специалистов в террористической атаке киевского режима на Севастополь посол Британии возлагает цветы к Соловецкому камню в преддверии Дня памяти жертв политических репрессий", - указала она.
https://ria.ru/20221029/ataka-1827750095.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мария захарова, дебора броннерт, россия, великобритания, политика
Мария Захарова, Дебора Броннерт, Россия, Великобритания, Политика
16:25 29.10.2022 (обновлено: 18:02 29.10.2022)
Захарова обвинила посла Британии в лицемерии
Захарова заявила о прямом участии специалистов из Великобритании в атаке на Севастополь