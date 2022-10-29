https://ria.ru/20221029/letchitsy-1827741316.html
В России состоялся первый выпуск военных летчиц
В России состоялся первый выпуск военных летчиц - РИА Новости, 29.10.2022
В России состоялся первый выпуск военных летчиц
В России состоялся первый выпуск женщин — военных летчиков из Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков имени Серова, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T12:36
2022-10-29T12:36
2022-10-29T16:16
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
безопасность
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. В России состоялся первый выпуск женщин — военных летчиков из Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков имени Серова, сообщили в Минобороны России."Сегодня училище впервые выпускает девушек-летчиков, поступивших в 2017 году", — сказали в Минобороны.В адресованном женщинам-летчицам поздравлении министр обороны Сергей Шойгу отметил, что более половины из них завершили обучение с отличием."Вы — славные продолжатели традиций, уходящих корнями в далекие времена, когда женщины-летчицы наравне с мужчинами защищали нашу Родину от врагов. Впереди у вас особый и интересный жизненный путь. Быть первыми — большая ответственность. Вы являетесь ориентиром и примером для тех девушек, которые последуют вашему примеру", — указывает в поздравлении Шойгу, текст которого приводит Минобороны.
https://ria.ru/20221029/vdv-1827739132.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф (минобороны рф), россия, безопасность
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Безопасность
12:36 29.10.2022 (обновлено: 16:16 29.10.2022)
В России состоялся первый выпуск военных летчиц
Из Краснодарского училища впервые в России выпустили военных летчиц
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. В России состоялся первый выпуск женщин — военных летчиков из Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков имени Серова, сообщили в Минобороны России.
"Сегодня училище впервые выпускает девушек-летчиков, поступивших в 2017 году", — сказали в Минобороны.
В адресованном женщинам-летчицам поздравлении министр обороны Сергей Шойгу отметил, что более половины из них завершили обучение с отличием.
"Вы — славные продолжатели традиций, уходящих корнями в далекие времена, когда женщины-летчицы наравне с мужчинами защищали нашу Родину от врагов. Впереди у вас особый и интересный жизненный путь. Быть первыми — большая ответственность. Вы являетесь ориентиром и примером для тех девушек, которые последуют вашему примеру", — указывает в поздравлении Шойгу, текст которого приводит Минобороны.