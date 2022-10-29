07:37 29.10.2022 (обновлено: 16:10 29.10.2022)
В Британии призвали Байдена отказаться от высокомерия в вопросе Крыма
Аналитик Ливен: Байден должен забыть о высокомерии и отговорить Киев от идеи вернуть Крым
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкПамятник затопленным кораблям в Севастополе
Памятник затопленным кораблям в Севастополе. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден должен отказаться от неоправданного высокомерия и отговорить Киев от идеи вернуть Крым силой, написал в статье для журнала Foreign Policy британский политолог Анатоль Ливен.
По его мнению, попытка ВСУ захватить полуостров закончится непредсказуемой эскалацией.
"Все собеседники из России, в большинстве случаев простые люди, сказали мне, что для защиты Крыма в крайнем случае необходимо применить ядерное оружие, как это сделали бы США для защиты Гавайев и Перл-Харбора", — подчеркнул Ливен.
Аналитик отметил, что этот сценарий не выгоден ни одной стране в мире, включая Украину, а риски, связанные с амбициями Киева, колоссально перевешивают любые мыслимые выгоды для Вашингтона.
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"Тридцать лет назад подавляющее большинство американцев просто посчитали бы, что Крым — это часть России, как это и было на самом деле до передачи Крыма Украине в 1954 году, согласно указу советского правительства. До прихода России в 1783-м полуостровом правили татары, византийцы, скифы, но уж точно не украинцы", — напомнил эксперт.
В середине июня представитель президента Украины Владимира Зеленского по Крыму Тамила Ташева заявила, что Киев намерен добиваться возвращения полуострова под свой контроль военным путем. Глава Крыма Сергей Аксенов ответил, что обсуждать эту тему нечего — о чем бы ни мечтали киевские власти, полуостров никогда не вернется в состав Украины.
На пленарной сессии "Валдая" Владимир Путин подчеркнул, что Москве не нужен ядерный удар по Украине. Глава государства призвал тех, кто утверждает обратное, прочесть военную доктрину России.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.