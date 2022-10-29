https://ria.ru/20221029/koronavirus-1827734555.html
В Москве за сутки госпитализировали 138 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 138 человек с COVID-19 - РИА Новости, 29.10.2022
В Москве за сутки госпитализировали 138 человек с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 759 случаев COVID-19, 13 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T11:28
2022-10-29T11:28
2022-10-29T11:28
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 759 случаев COVID-19, 13 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 759, госпитализированы 138 человек, выздоровели 757 человека, 13 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 762 новых случая заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 229 558 случаев коронавируса, выздоровели 3 038 734 человека, умерли 46 596 человек.
https://ria.ru/20221029/koronavirus-1827733459.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, коронавирус в россии, общество
Распространение коронавируса, Москва, Коронавирус в России, Общество
В Москве за сутки госпитализировали 138 человек с COVID-19
В Москве за сутки выявили 759 случаев COVID-19