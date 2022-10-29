https://ria.ru/20221029/koronavirus-1827733459.html
В России за сутки госпитализировали 1330 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1330 человек с COVID-19 - РИА Новости, 29.10.2022
В России за сутки госпитализировали 1330 человек с COVID-19
За сутки в России госпитализированы 1 330 пациентов с COVID-19, выздоровели 11 527 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T11:19
2022-10-29T11:19
2022-10-29T11:19
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. За сутки в России госпитализированы 1 330 пациентов с COVID-19, выздоровели 11 527 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 29 октября 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1 330 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 4,9%... Выздоровело за сутки 11 527 человек, или на 1,4% меньше в сравнении с 28 октября 2022 года. Выявлено 7 107 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 79 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что увеличение числа госпитализаций произошло в 40 регионах, снижение - в 36, в девяти регионах ситуация не изменилась.
https://ria.ru/20221029/koronavirus-1827713478.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирус в россии, россия, здоровье - общество
Распространение коронавируса, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России, Россия, Здоровье - Общество
В России за сутки госпитализировали 1330 человек с COVID-19
В России за сутки выявили 7107 новых случаев заражения коронавирусом