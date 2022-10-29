https://ria.ru/20221029/koronavirus-1827733459.html

В России за сутки госпитализировали 1330 человек с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 1330 человек с COVID-19 - РИА Новости, 29.10.2022

В России за сутки госпитализировали 1330 человек с COVID-19

За сутки в России госпитализированы 1 330 пациентов с COVID-19, выздоровели 11 527 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T11:19

2022-10-29T11:19

2022-10-29T11:19

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. За сутки в России госпитализированы 1 330 пациентов с COVID-19, выздоровели 11 527 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 29 октября 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1 330 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 4,9%... Выздоровело за сутки 11 527 человек, или на 1,4% меньше в сравнении с 28 октября 2022 года. Выявлено 7 107 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 79 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что увеличение числа госпитализаций произошло в 40 регионах, снижение - в 36, в девяти регионах ситуация не изменилась.

https://ria.ru/20221029/koronavirus-1827713478.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

коронавирус covid-19, коронавирус в россии, россия, здоровье - общество