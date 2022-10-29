Рейтинг@Mail.ru
В России за сутки госпитализировали 1330 человек с COVID-19 - РИА Новости, 29.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20221029/koronavirus-1827733459.html
В России за сутки госпитализировали 1330 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1330 человек с COVID-19 - РИА Новости, 29.10.2022
В России за сутки госпитализировали 1330 человек с COVID-19
За сутки в России госпитализированы 1 330 пациентов с COVID-19, выздоровели 11 527 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T11:19
2022-10-29T11:19
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
россия
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/09/1771840565_44:0:3685:2048_1920x0_80_0_0_1b4d532e4699f843d4756af211bb2c16.jpg
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. За сутки в России госпитализированы 1 330 пациентов с COVID-19, выздоровели 11 527 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 29 октября 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1 330 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 4,9%... Выздоровело за сутки 11 527 человек, или на 1,4% меньше в сравнении с 28 октября 2022 года. Выявлено 7 107 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 79 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что увеличение числа госпитализаций произошло в 40 регионах, снижение - в 36, в девяти регионах ситуация не изменилась.
https://ria.ru/20221029/koronavirus-1827713478.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/09/1771840565_579:0:3310:2048_1920x0_80_0_0_beaf953fd8cee62889659ac9fea67cad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
коронавирус covid-19, коронавирус в россии, россия, здоровье - общество
Распространение коронавируса, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России, Россия, Здоровье - Общество
11:19 29.10.2022
 
В России за сутки госпитализировали 1330 человек с COVID-19

В России за сутки выявили 7107 новых случаев заражения коронавирусом

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкМедицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. За сутки в России госпитализированы 1 330 пациентов с COVID-19, выздоровели 11 527 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"По состоянию на 29 октября 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1 330 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 4,9%... Выздоровело за сутки 11 527 человек, или на 1,4% меньше в сравнении с 28 октября 2022 года. Выявлено 7 107 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 79 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что увеличение числа госпитализаций произошло в 40 регионах, снижение - в 36, в девяти регионах ситуация не изменилась.
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
09:27Распространение коронавируса
Володин заподозрил США в причастности к появлению коронавируса
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииРоссияЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала