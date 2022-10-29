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В Роспотребнадзоре рассказали, ждать ли подъема заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 29.10.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20221029/koronavirus-1827709804.html
В Роспотребнадзоре рассказали, ждать ли подъема заболеваемости COVID-19
В Роспотребнадзоре рассказали, ждать ли подъема заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 29.10.2022
В Роспотребнадзоре рассказали, ждать ли подъема заболеваемости COVID-19
Иммунитет к коронавирусу, хотя бы частичный есть уже почти у всех, поэтому даже если новый вариант "цербер" и получит распространение в России, то мощного... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T08:36
2022-10-29T08:36
распространение коронавируса
наталья пшеничная
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Иммунитет к коронавирусу, хотя бы частичный есть уже почти у всех, поэтому даже если новый вариант "цербер" и получит распространение в России, то мощного подъема заболеваемости не будет, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России выявили два новых варианта COVID-19, один из них – подвид штамма "омикрон" "цербер", прогнозируется их дальнейшее распространение в стране."Вариантом ВА.5 штамма "омикрон", ответвлением которого является "цербер", уже переболело большинство населения, многие уже неоднократно вакцинировались. Иммунитет к SARS-CoV2, хотя бы частичный, есть почти у всех. Поэтому, даже если вариант "цербер" и получит распространение в России, мощного подъема заболеваемости, как в случае с оригинальным "омикроном", ожидать не стоит", - сказала Пшеничная.Она пояснила, что несмотря на то, что свойства "цербера" позволяют ему частично ускользать от антител, которые выработались в результате предыдущего заболевания COVID-19 или вакцинации, все же их достаточно, чтобы защитить если не от самого заболевания, то по крайней мере от тяжелого течения инфекции.
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наталья пшеничная, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Наталья Пшеничная, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия, Коронавирус COVID-19
08:36 29.10.2022
 
В Роспотребнадзоре рассказали, ждать ли подъема заболеваемости COVID-19

Эксперт Пшеничная: подъема заболеваемости COVID-19 не ожидается из-за наличия иммунитета

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкСотрудница лаборатории за работой
Сотрудница лаборатории за работой - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Сотрудница лаборатории за работой. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Иммунитет к коронавирусу, хотя бы частичный есть уже почти у всех, поэтому даже если новый вариант "цербер" и получит распространение в России, то мощного подъема заболеваемости не будет, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России выявили два новых варианта COVID-19, один из них – подвид штамма "омикрон" "цербер", прогнозируется их дальнейшее распространение в стране.
"Вариантом ВА.5 штамма "омикрон", ответвлением которого является "цербер", уже переболело большинство населения, многие уже неоднократно вакцинировались. Иммунитет к SARS-CoV2, хотя бы частичный, есть почти у всех. Поэтому, даже если вариант "цербер" и получит распространение в России, мощного подъема заболеваемости, как в случае с оригинальным "омикроном", ожидать не стоит", - сказала Пшеничная.
Она пояснила, что несмотря на то, что свойства "цербера" позволяют ему частично ускользать от антител, которые выработались в результате предыдущего заболевания COVID-19 или вакцинации, все же их достаточно, чтобы защитить если не от самого заболевания, то по крайней мере от тяжелого течения инфекции.
Доброволец во время вакцинации раствором для интраназального введения Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
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В два пшика. Появилась возможность надежно защититься от COVID-19
 
Распространение коронавирусаНаталья ПшеничнаяФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)РоссияКоронавирус COVID-19
 
 
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