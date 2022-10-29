https://ria.ru/20221029/koronavirus-1827709804.html

В Роспотребнадзоре рассказали, ждать ли подъема заболеваемости COVID-19

В Роспотребнадзоре рассказали, ждать ли подъема заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 29.10.2022

В Роспотребнадзоре рассказали, ждать ли подъема заболеваемости COVID-19

Иммунитет к коронавирусу, хотя бы частичный есть уже почти у всех, поэтому даже если новый вариант "цербер" и получит распространение в России, то мощного... РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T08:36

2022-10-29T08:36

2022-10-29T08:36

распространение коронавируса

наталья пшеничная

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Иммунитет к коронавирусу, хотя бы частичный есть уже почти у всех, поэтому даже если новый вариант "цербер" и получит распространение в России, то мощного подъема заболеваемости не будет, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России выявили два новых варианта COVID-19, один из них – подвид штамма "омикрон" "цербер", прогнозируется их дальнейшее распространение в стране."Вариантом ВА.5 штамма "омикрон", ответвлением которого является "цербер", уже переболело большинство населения, многие уже неоднократно вакцинировались. Иммунитет к SARS-CoV2, хотя бы частичный, есть почти у всех. Поэтому, даже если вариант "цербер" и получит распространение в России, мощного подъема заболеваемости, как в случае с оригинальным "омикроном", ожидать не стоит", - сказала Пшеничная.Она пояснила, что несмотря на то, что свойства "цербера" позволяют ему частично ускользать от антител, которые выработались в результате предыдущего заболевания COVID-19 или вакцинации, все же их достаточно, чтобы защитить если не от самого заболевания, то по крайней мере от тяжелого течения инфекции.

https://ria.ru/20221029/vaktsina-1827545801.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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Влада Копылова

наталья пшеничная, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, коронавирус covid-19