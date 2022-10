https://ria.ru/20221029/konkurs-1827740595.html

Работы конкурса имени Андрея Стенина впервые покажут в Иране

РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T12:33

2022-10-29T12:33

2022-10-29T12:34

ТЕГЕРАН, 29 окт – РИА Новости. Выставка избранных работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина 2021 года открылась в субботу в Галерее искусств Косар (Kosar Art Gallery) в Тегеране. Инициатором выставки совместно с конкурсом им. Стенина выступило Гостелерадио Ирана. В торжественной церемонии открытия выставки приняли участие Генеральный директор по международному сотрудничеству Гостелерадио Ирана Сейед Мортеза Асгхари, директор по международному сотрудничеству медиагруппы "Россия сегодня" Василий Пушков и начальник управления по работе со странами Ближнего и Среднего Востока медиагруппы "Россия сегодня" Иван Захаров.Это – первый приезд конкурса в Иран с момента его старта в декабре 2014 года. Выставка открыта для посетителей до 2 ноября, вход на выставку свободный.Приветствуя гостей церемонии в Галерее искусств, Генеральный директор по международному сотрудничеству Гостелерадио Ирана Сейед Мортеза Асгхариподчеркнул, что "открытие выставки победителей конкурса Андрея Стенина в Тегеране - это очередной восхитительный шаг, сближающий Россию и Тегеран ещё и в культурном плане".В свою очередь, комментируя остановку в Тегеране, первую в истории выставочного турне конкурса, директор по международному сотрудничеству медиагруппы "Россия сегодня" Василий Пушков отметил: "Наконец-то после столь долгий лет нам удалось открыть первую в истории выставку победителей конкурса Андрея Стенина в Тегеране. И не просто в Тегеране, а в штаб-квартире главной телерадио компании Ирана, за что мы несказанно благодарны нашим иранским коллегам. Я очень надеюсь, что местная аудитория оценит конкурс по достоинству".Три десятка выставочных фотографии в Иранской столице включают как одиночные снимки, так и серии репортеров из Ирана, Турции, Китая, России, Германии, Испании и других стран. В экспозицию в том числе вошли и работы, завоевавшие Гран-при конкурса 2021 года: фотографическая серия петербуржского фотографа Марии Гельман "М+Т" и одиночная фотография репортера из Турции Шебнем Кошкун "Новая опасность для подводного мира: отходы COVID-19".О конкурсеМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) (Россия), онлайн-платформа СМОТРИМ (Россия), общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура" (Россия), телеканал "Москва 24" (Россия).Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik (Международное), телеканал и портал RT (Международное), медиахолдинг Independent Media (ЮАР), информационное агентство Telam (Аргентина), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан), Фестиваль этической фотографии (Италия).В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России (Россия), информационный портал YOung JOurnalists (Россия), портал Russian Photo (Россия), портал Photo-study.ru (Россия), фотошкола "Академия фотографии" (Россия), интернет-портал All About Photo (США), интернет-портал IPhoto Channel (Бразилия), интернет-портал For Photographers Only (Международное), международная площадка-партнер - фестиваль PhotON (Испания).

