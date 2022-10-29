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Работы конкурса имени Андрея Стенина впервые покажут в Иране - РИА Новости, 29.10.2022
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20221029/konkurs-1827740595.html
Работы конкурса имени Андрея Стенина впервые покажут в Иране
Работы конкурса имени Андрея Стенина впервые покажут в Иране - РИА Новости, 29.10.2022
Работы конкурса имени Андрея Стенина впервые покажут в Иране
РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T12:33
2022-10-29T12:34
культура
андрей стенин
россия
иран
тегеран (город)
вгтрк
юнеско
что посмотреть
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ТЕГЕРАН, 29 окт – РИА Новости. Выставка избранных работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина 2021 года открылась в субботу в Галерее искусств Косар (Kosar Art Gallery) в Тегеране. Инициатором выставки совместно с конкурсом им. Стенина выступило Гостелерадио Ирана. В торжественной церемонии открытия выставки приняли участие Генеральный директор по международному сотрудничеству Гостелерадио Ирана Сейед Мортеза Асгхари, директор по международному сотрудничеству медиагруппы "Россия сегодня" Василий Пушков и начальник управления по работе со странами Ближнего и Среднего Востока медиагруппы "Россия сегодня" Иван Захаров.Это – первый приезд конкурса в Иран с момента его старта в декабре 2014 года. Выставка открыта для посетителей до 2 ноября, вход на выставку свободный.Приветствуя гостей церемонии в Галерее искусств, Генеральный директор по международному сотрудничеству Гостелерадио Ирана Сейед Мортеза Асгхариподчеркнул, что "открытие выставки победителей конкурса Андрея Стенина в Тегеране - это очередной восхитительный шаг, сближающий Россию и Тегеран ещё и в культурном плане".В свою очередь, комментируя остановку в Тегеране, первую в истории выставочного турне конкурса, директор по международному сотрудничеству медиагруппы "Россия сегодня" Василий Пушков отметил: "Наконец-то после столь долгий лет нам удалось открыть первую в истории выставку победителей конкурса Андрея Стенина в Тегеране. И не просто в Тегеране, а в штаб-квартире главной телерадио компании Ирана, за что мы несказанно благодарны нашим иранским коллегам. Я очень надеюсь, что местная аудитория оценит конкурс по достоинству".Три десятка выставочных фотографии в Иранской столице включают как одиночные снимки, так и серии репортеров из Ирана, Турции, Китая, России, Германии, Испании и других стран. В экспозицию в том числе вошли и работы, завоевавшие Гран-при конкурса 2021 года: фотографическая серия петербуржского фотографа Марии Гельман "М+Т" и одиночная фотография репортера из Турции Шебнем Кошкун "Новая опасность для подводного мира: отходы COVID-19".О конкурсеМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) (Россия), онлайн-платформа СМОТРИМ (Россия), общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура" (Россия), телеканал "Москва 24" (Россия).Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik (Международное), телеканал и портал RT (Международное), медиахолдинг Independent Media (ЮАР), информационное агентство Telam (Аргентина), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан), Фестиваль этической фотографии (Италия).В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России (Россия), информационный портал YOung JOurnalists (Россия), портал Russian Photo (Россия), портал Photo-study.ru (Россия), фотошкола "Академия фотографии" (Россия), интернет-портал All About Photo (США), интернет-портал IPhoto Channel (Бразилия), интернет-портал For Photographers Only (Международное), международная площадка-партнер - фестиваль PhotON (Испания).
https://radiosputnik.ria.ru/20221025/stenin-1826660421.html
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Дарья Буймова
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РИА Новости
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андрей стенин, россия, иран, тегеран (город), вгтрк, юнеско, что посмотреть , культура
Культура, Андрей Стенин, Россия, Иран, Тегеран (город), ВГТРК, ЮНЕСКО, что посмотреть , Культура
12:33 29.10.2022 (обновлено: 12:34 29.10.2022)
 

Работы конкурса имени Андрея Стенина впервые покажут в Иране

© РИА Новости / Анастасия БычковаВыставка избранных работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина 2021 года открылась в Галерее искусств Косар в Тегеране
Выставка избранных работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина 2021 года открылась в Галерее искусств Косар в Тегеране - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости / Анастасия Бычкова
Выставка избранных работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина 2021 года открылась в Галерее искусств Косар в Тегеране
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 29 окт – РИА Новости. Выставка избранных работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина 2021 года открылась в субботу в Галерее искусств Косар (Kosar Art Gallery) в Тегеране. Инициатором выставки совместно с конкурсом им. Стенина выступило Гостелерадио Ирана. В торжественной церемонии открытия выставки приняли участие Генеральный директор по международному сотрудничеству Гостелерадио Ирана Сейед Мортеза Асгхари, директор по международному сотрудничеству медиагруппы "Россия сегодня" Василий Пушков и начальник управления по работе со странами Ближнего и Среднего Востока медиагруппы "Россия сегодня" Иван Захаров.
Это – первый приезд конкурса в Иран с момента его старта в декабре 2014 года. Выставка открыта для посетителей до 2 ноября, вход на выставку свободный.
© РИА Новости / Анастасия БычковаВыставка избранных работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина 2021 года открылась в Галерее искусств Косар в Тегеране
Выставка избранных работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина 2021 года открылась в Галерее искусств Косар в Тегеране
1 из 4
Выставка избранных работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина 2021 года открылась в Галерее искусств Косар в Тегеране
© РИА Новости / Анастасия Бычкова
© РИА Новости / Анастасия БычковаВыставка избранных работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина 2021 года открылась в Галерее искусств Косар в Тегеране
Выставка избранных работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина 2021 года открылась в Галерее искусств Косар в Тегеране
2 из 4
Выставка избранных работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина 2021 года открылась в Галерее искусств Косар в Тегеране
© РИА Новости / Анастасия Бычкова
© РИА Новости / Анастасия БычковаВыставка избранных работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина 2021 года открылась в Галерее искусств Косар в Тегеране
Выставка избранных работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина 2021 года открылась в Галерее искусств Косар в Тегеране
3 из 4
Выставка избранных работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина 2021 года открылась в Галерее искусств Косар в Тегеране
© РИА Новости / Анастасия Бычкова
© РИА Новости / Анастасия БычковаВыставка избранных работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина 2021 года открылась в Галерее искусств Косар в Тегеране
Выставка избранных работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина 2021 года открылась в Галерее искусств Косар в Тегеране
4 из 4
Выставка избранных работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина 2021 года открылась в Галерее искусств Косар в Тегеране
© РИА Новости / Анастасия Бычкова
1 из 4
Выставка избранных работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина 2021 года открылась в Галерее искусств Косар в Тегеране
© РИА Новости / Анастасия Бычкова
2 из 4
Выставка избранных работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина 2021 года открылась в Галерее искусств Косар в Тегеране
© РИА Новости / Анастасия Бычкова
3 из 4
Выставка избранных работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина 2021 года открылась в Галерее искусств Косар в Тегеране
© РИА Новости / Анастасия Бычкова
4 из 4
Выставка избранных работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина 2021 года открылась в Галерее искусств Косар в Тегеране
© РИА Новости / Анастасия Бычкова
Приветствуя гостей церемонии в Галерее искусств, Генеральный директор по международному сотрудничеству Гостелерадио Ирана Сейед Мортеза Асгхариподчеркнул, что "открытие выставки победителей конкурса Андрея Стенина в Тегеране - это очередной восхитительный шаг, сближающий Россию и Тегеран ещё и в культурном плане".
В свою очередь, комментируя остановку в Тегеране, первую в истории выставочного турне конкурса, директор по международному сотрудничеству медиагруппы "Россия сегодня" Василий Пушков отметил: "Наконец-то после столь долгий лет нам удалось открыть первую в истории выставку победителей конкурса Андрея Стенина в Тегеране. И не просто в Тегеране, а в штаб-квартире главной телерадио компании Ирана, за что мы несказанно благодарны нашим иранским коллегам. Я очень надеюсь, что местная аудитория оценит конкурс по достоинству".
Посетители на открытии выставки победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Государственном историческом музее в Москве - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
25 октября, 15:37В России
В центре Москвы открылась выставка фотографий конкурса имени Стенина
Три десятка выставочных фотографии в Иранской столице включают как одиночные снимки, так и серии репортеров из Ирана, Турции, Китая, России, Германии, Испании и других стран. В экспозицию в том числе вошли и работы, завоевавшие Гран-при конкурса 2021 года: фотографическая серия петербуржского фотографа Марии Гельман "М+Т" и одиночная фотография репортера из Турции Шебнем Кошкун "Новая опасность для подводного мира: отходы COVID-19".

О конкурсе

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) (Россия), онлайн-платформа СМОТРИМ (Россия), общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура" (Россия), телеканал "Москва 24" (Россия).
Посетители на открытии выставки победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Государственном историческом музее в Москве - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
25 октября, 15:16
Захарова открыла выставку Конкурса фотографий имени Стенина
Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik (Международное), телеканал и портал RT (Международное), медиахолдинг Independent Media (ЮАР), информационное агентство Telam (Аргентина), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан), Фестиваль этической фотографии (Италия).
В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России (Россия), информационный портал YOung JOurnalists (Россия), портал Russian Photo (Россия), портал Photo-study.ru (Россия), фотошкола "Академия фотографии" (Россия), интернет-портал All About Photo (США), интернет-портал IPhoto Channel (Бразилия), интернет-портал For Photographers Only (Международное), международная площадка-партнер - фестиваль PhotON (Испания).
Одиночная фотография Вечнозеленая улыбка, победившая в номинации Портрет. Герой нашего времени - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
8 августа, 11:00Культура
Конкурс имени Стенина-2022 объявил победителя онлайн-голосования
 
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