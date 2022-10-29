https://ria.ru/20221029/klichko-1827708554.html

Кличко призвал Запад снабдить украинцев одеялами в преддверии зимы

Кличко призвал Запад снабдить украинцев одеялами в преддверии зимы - РИА Новости, 29.10.2022

Кличко призвал Запад снабдить украинцев одеялами в преддверии зимы

Мэр Киева Виталий Кличко призвал Запад снабдить украинцев одеялами и генераторами в преддверии зимы. РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T08:23

2022-10-29T08:23

2022-10-29T08:23

в мире

виталий кличко

киев

украина

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко призвал Запад снабдить украинцев одеялами и генераторами в преддверии зимы."Украинцы замерзнут насмерть этой зимой, если Запад в срочном порядке не отправит одеяла и генераторы, чтобы согреть их", - говорится в сообщении издания Telegraph, которое ссылается на мэра.По словам Кличко, киевские власти готовятся к "худшему сценарию"."Риск гуманитарных проблем довольно-таки велик, если у них (украинцев) есть возможность эту зиму прожить за пределами Украины, пожалуйста, оставайтесь там", - добавил он.Газета пишет, что Кличко добился серьезной поддержки со стороны населения. Однако издание также указывает на то, что жители столицы Украины настороженно относятся к его обещаниям. "Я помню невыполненные обещания Кличко из прошлого", - сказала газете жительница Киева Мария.

https://ria.ru/20221029/svo-1827704987.html

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, виталий кличко, киев, украина