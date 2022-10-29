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Кличко призвал Запад снабдить украинцев одеялами в преддверии зимы - РИА Новости, 29.10.2022
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Кличко призвал Запад снабдить украинцев одеялами в преддверии зимы
Кличко призвал Запад снабдить украинцев одеялами в преддверии зимы - РИА Новости, 29.10.2022
Кличко призвал Запад снабдить украинцев одеялами в преддверии зимы
Мэр Киева Виталий Кличко призвал Запад снабдить украинцев одеялами и генераторами в преддверии зимы. РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T08:23
2022-10-29T08:23
в мире
виталий кличко
киев
украина
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко призвал Запад снабдить украинцев одеялами и генераторами в преддверии зимы."Украинцы замерзнут насмерть этой зимой, если Запад в срочном порядке не отправит одеяла и генераторы, чтобы согреть их", - говорится в сообщении издания Telegraph, которое ссылается на мэра.По словам Кличко, киевские власти готовятся к "худшему сценарию"."Риск гуманитарных проблем довольно-таки велик, если у них (украинцев) есть возможность эту зиму прожить за пределами Украины, пожалуйста, оставайтесь там", - добавил он.Газета пишет, что Кличко добился серьезной поддержки со стороны населения. Однако издание также указывает на то, что жители столицы Украины настороженно относятся к его обещаниям. "Я помню невыполненные обещания Кличко из прошлого", - сказала газете жительница Киева Мария.
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в мире, виталий кличко, киев, украина
В мире, Виталий Кличко, Киев, Украина
08:23 29.10.2022
 
Кличко призвал Запад снабдить украинцев одеялами в преддверии зимы

Мэр Киева Кличко призвал Запад передать украинцам одеяла и генераторы в преддверии зимы

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкМэр Киева Виталий Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Мэр Киева Виталий Кличко . Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко призвал Запад снабдить украинцев одеялами и генераторами в преддверии зимы.
"Украинцы замерзнут насмерть этой зимой, если Запад в срочном порядке не отправит одеяла и генераторы, чтобы согреть их", - говорится в сообщении издания Telegraph, которое ссылается на мэра.
По словам Кличко, киевские власти готовятся к "худшему сценарию".
"Риск гуманитарных проблем довольно-таки велик, если у них (украинцев) есть возможность эту зиму прожить за пределами Украины, пожалуйста, оставайтесь там", - добавил он.
Газета пишет, что Кличко добился серьезной поддержки со стороны населения. Однако издание также указывает на то, что жители столицы Украины настороженно относятся к его обещаниям. "Я помню невыполненные обещания Кличко из прошлого", - сказала газете жительница Киева Мария.
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