https://ria.ru/20221029/klichko-1827708554.html
Кличко призвал Запад снабдить украинцев одеялами в преддверии зимы
Кличко призвал Запад снабдить украинцев одеялами в преддверии зимы - РИА Новости, 29.10.2022
Кличко призвал Запад снабдить украинцев одеялами в преддверии зимы
Мэр Киева Виталий Кличко призвал Запад снабдить украинцев одеялами и генераторами в преддверии зимы. РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T08:23
2022-10-29T08:23
2022-10-29T08:23
в мире
виталий кличко
киев
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко призвал Запад снабдить украинцев одеялами и генераторами в преддверии зимы."Украинцы замерзнут насмерть этой зимой, если Запад в срочном порядке не отправит одеяла и генераторы, чтобы согреть их", - говорится в сообщении издания Telegraph, которое ссылается на мэра.По словам Кличко, киевские власти готовятся к "худшему сценарию"."Риск гуманитарных проблем довольно-таки велик, если у них (украинцев) есть возможность эту зиму прожить за пределами Украины, пожалуйста, оставайтесь там", - добавил он.Газета пишет, что Кличко добился серьезной поддержки со стороны населения. Однако издание также указывает на то, что жители столицы Украины настороженно относятся к его обещаниям. "Я помню невыполненные обещания Кличко из прошлого", - сказала газете жительница Киева Мария.
https://ria.ru/20221029/svo-1827704987.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, виталий кличко, киев, украина
В мире, Виталий Кличко, Киев, Украина
Кличко призвал Запад снабдить украинцев одеялами в преддверии зимы
Мэр Киева Кличко призвал Запад передать украинцам одеяла и генераторы в преддверии зимы
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости.
Мэр Киева Виталий Кличко призвал
Запад снабдить украинцев одеялами и генераторами в преддверии зимы.
"Украинцы замерзнут насмерть этой зимой, если Запад в срочном порядке не отправит одеяла и генераторы, чтобы согреть их", - говорится в сообщении издания Telegraph, которое ссылается на мэра.
По словам Кличко, киевские власти готовятся к "худшему сценарию".
"Риск гуманитарных проблем довольно-таки велик, если у них (украинцев) есть возможность эту зиму прожить за пределами Украины
, пожалуйста, оставайтесь там", - добавил он.
Газета пишет, что Кличко добился серьезной поддержки со стороны населения. Однако издание также указывает на то, что жители столицы Украины настороженно относятся к его обещаниям. "Я помню невыполненные обещания Кличко из прошлого", - сказала газете жительница Киева Мария.